Мощная машина из Беларуси: как ее докрутили в Красногорске

Четырехосный МАЗ с кузовом Бецема предназначен для скальной породы.

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Нынешняя ситуация больно ударила не только по автозаводам. Производителям специальной техники тоже несладко. Бецема, что в подмосковном Красногорске, не одно десятилетие строит цементовозы, цистерны и самосвалы. Причем давно монтирует свою продукцию на шасси Scania, Volvo, MAN и Mercedes.

Но все они ушли с рынка, оставив завод и заказчиков без шасси. Попытки сотрудничать с китайцами пока не вылились в конкретику, в том числе из-за бюрократических препон. Зато удалось найти партнера в лице МАЗа. Мы познакомились с новым самосвалом для работы с тяжелой скальной породой на полноприводном мазовском шасси.

Что свое, а что импортное?

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Даже без самосвального кузова МАЗ внушает — четырехосное шасси со всеми ведущими мостами выше обычных. И не только из-за усиленной подвески, но и благодаря большим 24‑дюймовым колесам с карьерными шинами производства Белшины.

По части импортозамещения у соседей из Беларуси вообще стоит поучиться. Легче перечислить, что тут не свое. Это, в первую очередь, автомат Allison и дизель Weichai мощностью 460 л. с. Да и тот полностью освоен на Минском моторном заводе. Скоро запустят и производство гидромеханических коробок на заводе Фастгир. Необходимое зуборезное оборудование уже готово. Остальное на МАЗе свое изначально — кабина, рама, мосты, подвеска.

Все мосты — минского производства. Помимо межосевых блокировок, есть межколесные на трех мостах — у задней тележки и переднего. Лонжероны шасси двойные, усиленные. Вместе с надрамником они образуют мощный несущий сэндвич — а иначе в карьере не выжить.

Такое приспособление позволяет удалять застрявшие между «спаркой» крупные камни.

Кузов самосвальной установки вмещает 20 м³ тяжелой породы. Чтобы при погрузке не получить валуном по «макушке», над кабиной сделан мощный козырек. Борта сварены из стали толщиной 8 мм, днище — из 10‑миллиметровой.

Главная особенность платформ Бецема — W‑образная форма днища, выполняющая две функции. При загрузке она снижает ударные нагрузки, а еще — обеспечивает хороший прогрев, что особенно актуально в морозы, иначе порода и грунт могут примерзнуть так, что потом отбойным молотком придется работать.

За подъем отвечает гидравлика Hyva (Нидерланды). В качестве аналога можно установить оборудование Binotto (Италия). Поставки от обеих компаний пока не нарушены, да и склады заполнены надолго вперед. Разве что доставка подорожала втрое.

Пластик интерьера грубоват, но это единственная придирка. Сиденье с подвеской удобное, а пространство организовано грамотно. Приборная панель частично виртуальная. Солнцезащитная шторка — с электроприводом.

Как едет?

Материалы по теме Эта Нива хочет быть семейной: 106 «лошадей», очень длинный кузов... Несмотря на устрашающий вид, самосвал оказался довольно послушным. Я почти год не водил тяжелую технику, но освоился быстро. Конечно, на фоне той же Скании этот МАЗ едет погрубее. Дольше реагирует на газ, а при нажатии на тормоз, напротив, осаживается слишком резко. Коробка управляется клавишами. Но в целом весомых нареканий на ходу у меня не возникло. Только значок Check Engine, загоревшийся из-за севших накануне аккумуляторных батарей (они наши, фирмы Аком) немного раздражал.

W‑образное днище защищает шасси от ударных нагрузок и обеспечивает лучший прогрев кузова отработанными газами. Задний борт открывается автоматически при поднятии платформы за счет боковых тросов.

Поднимается кузов легко и очень плавно, а опускается и вовсе за пару минут.

Какие планы? Материалы по теме Россия и Белоруссия создадут суперсовременный грузовик Сейчас в Бецеме строят 25 скальных самосвалов на шасси МАЗ. Часть машин с колесной формулой 8×4, а часть — экстремальные 8×8. На фоне даже невеселого прошлого года это крохи, но уже прогресс после санкционной «засухи». Честно говоря, хочется скрестить за красногорский завод пальцы. Как и за всех, кто не занимается сборкой и продажей чужого, а строит и разрабатывает свое.

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