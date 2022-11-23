Зимой водителю без лопаты не обойтись. А как ее разместить, чтобы была под рукой и не досаждала громыханием, рассказала читательница «За рулем».

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Предлагаю простой и быстрый способ крепления саперной лопатки в седане Volkswagen Polo.

На известном китайском сайте приобрела два пластиковых крепления (крючка) для зонта на двухстороннем скотче. Двумя саморезами прикрепила их к верхней панели в багажнике. Отверстия под саморезы лучше обработать антикором.

Теперь лопата идеально держится в этих креплениях, не болтается и не гремит.

При этом ее не закрывает груз и она всегда под рукой.

Е. Подорожная, г. Санкт-Петербург

Приз автору совета — набор ароматиза­торов AIRLINE.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: Е. Подорожная