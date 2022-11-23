Предлагаю простой и быстрый способ крепления саперной лопатки в седане Volkswagen Polo.
На известном китайском сайте приобрела два пластиковых крепления (крючка) для зонта на двухстороннем скотче. Двумя саморезами прикрепила их к верхней панели в багажнике. Отверстия под саморезы лучше обработать антикором.
Теперь лопата идеально держится в этих креплениях, не болтается и не гремит.
При этом ее не закрывает груз и она всегда под рукой.
Е. Подорожная, г. Санкт-Петербург
Приз автору совета — набор ароматизаторов AIRLINE.
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Еще один полезный совет по модернизации багажника вы найдете тут.
- Отличные сезонные предложения действуют на «Автомобильные антисколы» и щетки стеклоочистителя с подогревом.
- «За рулем» можно читать в Яндекс.Дзен.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Фото: Е. Подорожная