Колесо спустило (на ходу!): что делать, чтобы не было беды?

Как выйти из опасной ситуации с наименьшими потерями, а в идеале вообще без них, рассказывают эксперты «За рулем».

Как понять, что спустило колесо

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Бескамерные шины, которых сегодня подавляющее большинство, обычно делают это медленно, а потому не замечать прокол можно довольно долго. Особенно если за окном воцарилась непогода — от сильного дождя до снегопада: в таких условиях водитель далеко не сразу поймет, что с машиной что-то не так.

В любом случае, проще почувствовать прокол переднего колеса: автомобиль начинает тянуть в его сторону. Чем выше профиль шин, тем сильнее эффект: машину начинает ощутимо перекашивать. Напротив, прокол шины с профилем около 45%, да в исполнении runflat, бывает практически неощутим.

Быстрая потеря давления в высокопрофильной шине, да на высокой скорости, может быть очень опасна. Что касается задних колес, то зачастую водитель догадывается о проблеме лишь по характерному звуку, напоминающему хлопанье.

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Что делать, если мчащийся на скорости автомобиль из-за проблем с колесом явно теряет управление

Крепко держим руль, пытаясь сохранять траекторию движения.

Убираем ногу с газа, тормозим двигателем.

На педаль тормоза стараемся не нажимать — разве что для того, чтобы отключить включенный ранее круиз-контроль.

Ощутив тенденцию поведения автомобиля, потихоньку пытаемся вырулить к месту возможной остановки.

Универсальный совет, который поможет избежать аварии в любой ситуации

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Основной враг водителя — паника. Что бы ни произошло, всегда держите себя в руках. Вы и только вы обязаны сделать всё, чтобы выйти из опасной ситуации с наименьшими потерями, а в идеале вообще без них. Счет в большинстве случаев идет на доли секунды, времени на раздумья и психоз просто нет. Поэтому прокручивайте в голове, что может пойти не так и как вы будете действовать.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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