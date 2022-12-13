Колесо спустило (на ходу!): что делать, чтобы не было беды?

Как понять, что спустило колесо
Бескамерные шины, которых сегодня подавляющее большинство, обычно делают это медленно, а потому не замечать прокол можно довольно долго. Особенно если за окном воцарилась непогода — от сильного дождя до снегопада: в таких условиях водитель далеко не сразу поймет, что с машиной что-то не так.
В любом случае, проще почувствовать прокол переднего колеса: автомобиль начинает тянуть в его сторону. Чем выше профиль шин, тем сильнее эффект: машину начинает ощутимо перекашивать. Напротив, прокол шины с профилем около 45%, да в исполнении runflat, бывает практически неощутим.
Быстрая потеря давления в высокопрофильной шине, да на высокой скорости, может быть очень опасна. Что касается задних колес, то зачастую водитель догадывается о проблеме лишь по характерному звуку, напоминающему хлопанье.
Что делать, если мчащийся на скорости автомобиль из-за проблем с колесом явно теряет управление
- Крепко держим руль, пытаясь сохранять траекторию движения.
- Убираем ногу с газа, тормозим двигателем.
- На педаль тормоза стараемся не нажимать — разве что для того, чтобы отключить включенный ранее круиз-контроль.
Ощутив тенденцию поведения автомобиля, потихоньку пытаемся вырулить к месту возможной остановки.
Универсальный совет, который поможет избежать аварии в любой ситуации
Основной враг водителя — паника. Что бы ни произошло, всегда держите себя в руках. Вы и только вы обязаны сделать всё, чтобы выйти из опасной ситуации с наименьшими потерями, а в идеале вообще без них. Счет в большинстве случаев идет на доли секунды, времени на раздумья и психоз просто нет. Поэтому прокручивайте в голове, что может пойти не так и как вы будете действовать.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
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