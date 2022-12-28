Новые Уралы: для тяжелого бездорожья и не только — журнал За рулем

Новые Уралы: для тяжелого бездорожья и не только

Завод «Урал» показал две новинки. Первая — уникальная.

Урал для трак-триала

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В Миассе вспомнили о былых успехах своих грузовиков в трак-триале и подготовили современный автомобиль для таких соревнований.

В основе — двухосное шасси Урал‑43206. На грузовую платформу со штатных мест перенесли аккумуляторы и топливный бак, добавив к последнему еще и дополнительный, на 60 л. В кабине появились каркас безопасности и пятиточечные ремни для водителя и штурмана.

В остальном всё штатное, что должно подчеркивать приспособленность серийных Уралов к самым жестким условиям эксплуатации.

Новые Уралы: для тяжелого бездорожья и не только

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Гибридный Урал

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Вторая новинка открывает перспективную линейку экологически чистых моделей.

Пробой пера стал гибрид с газоэлектрической силовой установкой. Двигатель на сжиженном природном газе используется для зарядки аккумуляторов на ходу, которые, в свою очередь, питают энергией электромотор заднего моста.

Самих батарей хватает всего на 100 км пробега, но с помощью ДВС автономность машины увеличивается на 400–500 км.

Дальше Урал собирается представить чистый электромобиль с пробегом между зарядками до 300 км.

Новые Уралы: для тяжелого бездорожья и не только

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Фото: УралАЗ

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