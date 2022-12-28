Новые Уралы: для тяжелого бездорожья и не только

Урал для трак-триала
В Миассе вспомнили о былых успехах своих грузовиков в трак-триале и подготовили современный автомобиль для таких соревнований.
В основе — двухосное шасси Урал‑43206. На грузовую платформу со штатных мест перенесли аккумуляторы и топливный бак, добавив к последнему еще и дополнительный, на 60 л. В кабине появились каркас безопасности и пятиточечные ремни для водителя и штурмана.
В остальном всё штатное, что должно подчеркивать приспособленность серийных Уралов к самым жестким условиям эксплуатации.
Гибридный Урал
Вторая новинка открывает перспективную линейку экологически чистых моделей.
Пробой пера стал гибрид с газоэлектрической силовой установкой. Двигатель на сжиженном природном газе используется для зарядки аккумуляторов на ходу, которые, в свою очередь, питают энергией электромотор заднего моста.
Самих батарей хватает всего на 100 км пробега, но с помощью ДВС автономность машины увеличивается на 400–500 км.
Дальше Урал собирается представить чистый электромобиль с пробегом между зарядками до 300 км.
- Планы УралАЗа амбициозны: будут модели не только на газе и электротяге, но и на водороде!
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Фото: УралАЗ