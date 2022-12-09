Осторожно — в продаже появились машины с неправильной тонировкой! — журнал За рулем

Осторожно — в продаже появились машины с неправильной тонировкой!

К автомобилям, купленным в Казахстане и Армении, претензий быть не должно. С техникой из ОАЭ все не так однозначно.

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Дефицит машин привел к тому, что активизировались нетрадиционные пути их ввоза в Россию. Так или иначе, всё продаваемое должно иметь либо ОТТС (одобрение типа транспортного средства — итог официальной сертификации), либо СБКТС — свидетельство о безопасности транспортного средства, выдаваемое в частном порядке по результатам экспертизы.

По инженерной части, по большому счету, все машины соответствуют единым требованиям Правил ООН. А что с тонировкой?

Не везде одинаково

К автомобилям, купленным в Казахстане и Армении, претензий быть не должно. У нас с ними общий технический регламент. Он допускает светопропускание для ветрового и передних боковых стекол не менее 70% (в верхней части ветрового стекла легковушек разрешена ненормируемая по светопропусканию светозащитная полоса шириной до 14 см).

Такого подхода придерживаются в большинстве стран. Но не везде.

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В Узбекистане, например, «70» соблюдают, а в столь же солнечных и жарких ОАЭ — нет.

Дубай в этом году стал популярнейшей точкой закупки как новых, так и подержанных автомобилей. А в 2017 году там смягчили требования к тонировке — вместо «70» разрешили «50» в передней части автомобиля.

Многие машины, в том числе новые, продают именно в таком исполнении. Теоретически, этот недостаток положено устранить при техосмотре, предшествующем регистрации ТС.

В странах Европы требования даже более жесткие, чем у нас.

В США, Японии и Китае правило «70» в ходу, но там не запрещена тонировка с зеркальным эффектом — у нас она недопустима, равно как и «хамелеон».

Если поймают — накажут

По результатам проверки тауметром ГИБДД выписывает штраф 500 рублей и предлагает устранить неправильную тонировку на месте. Если водитель против, то получит письменное предписание «прекратить административное нарушение» — удалить тонировку в течение 10 дней или перестать ездить на авто­мобиле.

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Невыполнение предписания трактуется как «неповиновение»: штраф до 4000 рублей или административный арест до 15 суток. Но самое страшное — ночью не заметить какой-нибудь объект на дороге. Или саму дорогу.

Памятуя об этом, Правительство РФ не торопится рассматривать предложение депутата Госдумы о снижении предела светопропускания с 70% до 50%— как в Эмиратах. Один из аргументов — невыносимая жара также является фактором, влияющим на безопасность движения. Возможно, хотя кондиционер давно перестал быть экзотикой. Но темное время суток влияет намного сильнее.

Инициатива успешно размылась в кулуарных обсуждениях. Так что при покупке машин, прибывших издалека, держим подводный камень тонировки в уме.

НОРМЫ ТОНИРОВКИ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ

  • Армения. С 2015 года: 75% для ветрового, 70% для передних боковых.
  • Азербайджан. Ветровое — 75%, передние боковые — 70%, задние — 60%.
  • Индия. Любая тонировка, кроме заводской, запрещена с 2012 года.
  • Казахстан. В 2017 году запретили тонировать ветровое и передние боковые стекла; задние — пожалуйста.
  • Европа. В большинстве стран, включая Великобританию, придерживаются 75% для ветрового стекла, 70% для передних боковых, сзади без ограничений. Но есть исключения: во Франции в 2016 году запретили тонировать весь «перед» — на основании анализа причин ДТП. Такой же порядок в Нидерландах.
  • В Австрии запрещена тонировка только ветрового стекла.
  • Узбекистан. Дополнительную тонировку (сверх заводской) официально разрешили несколько лет назад после 15‑летнего запрета. Нормативы: светопропускание спереди не менее 70%, сзади нет ограничений.
  • США. Общие правила соответствуют нашим — 70% для всей передней части. В некоторых штатах действуют локальные послабления.
  • Турция. Любая тонировка, кроме заводской, запрещена с 2017 года.

Все подробности (ГОСТы, способы тонировки, процедура проверки светопропускания стекол и т.д.) — в этой публикации.
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