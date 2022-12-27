Очень важная деталь: названы лучшие запчасти для зимы

Для экспертизы насосов стеклоомывателей мы решили выбрать те, которые применяют на самых массовых автомобилях, созданных на платформе В0. Это и Лады: Ларгус, Веста и XRAY, и Renault: Arkana, Duster, Logan и так далее — список получается солидный.
Причин возможной поломки насосиков довольно много — от банальной старости до преждевременной коррозии или замерзания вместе с остатками воды на морозе. В любом случае приобретать бачок в сборе необязательно: можно ограничиться насосом омывателя.
Мы купили десяток таких изделий — от именитых до одного безымянного с гордым клеймом High Quality (читай — высокое качество). В нашем досье они расположены в алфавитном порядке.
Что, как и зачем проверяли
Вначале мы сняли расходно-напорные характеристики: без нагрузки, при работе на две форсунки (как в реальном автомобиле) и на заглушенную магистраль. Оценили создаваемое давление, измерили расход жидкости, а также определили потребляемый каждым насосом ток. Результаты говорят о том, насколько активно жидкость подается на стекло автомобиля.
Напоминаем, что с переходом на зимние омывайки вязкость прокачиваемых жидкостей (особенно разрешенных изопропиловых) резко возрастает, а потому и производительность насосов желательно иметь с запасом.
Затем мы заморозили насосы, заполненные водой, продержав их в таком состоянии при температуре —40 ºС в течение 4 часов. После этого произвели 10 включений подряд продолжительностью 0,5–1,5 секунды с паузой 1–3 с.
После этого насосы разморозили и спустя 12 часов опять сняли расходно-напорные показатели, сопоставив полученные сведения с исходными. После этого провели тест на стойкость к воздействию циклов замерзания воды и оттаивания льда. Заполненные водой насосы заморозили, продержав при температуре —40 ºС в течение 3 ч, а затем переместили их в камеру тепла на 3 часа при температуре +40 ºС. И так несколько раз.
Еще одним испытанием стала проверка работоспособности после работы при заблокированной нагнетающей магистрали (например, замерзли форсунки). Насосы в таком режиме включали 6 раз в течение минуты на 2–5 с, затем снова проверяли выдаваемые ими характеристики.
Следующий тест — на теплоустойчивость: выдержка при 100 ºС в течение трех часов (жаркое лето!) с последующим замером параметров.
В финале — проверяем ресурс: 500 циклов в режиме «5 секунд работа — 15 секунд отдых». Затем — очередной замер характеристик.
Участники
| Примерная цена 550 ₽
После проверки на циклическое воздействие температуры параметры поплыли: максимальное давление снизилось на 0,15 атм, а максимальный расход — на 10 л/ч. На выходе форсунок расход упал на 15 л/ч. Рекомендовать не можем.
| Примерная цена 350 ₽
Похоже, что нам попался откровенный брак: после трех секунд работы насос резко снизил производительность. Рекомендовать не можем.
| Примерная цена 1100 ₽
После проверки на стойкость включений при заблокированном якоре у этого насоса на 0,2 атм упало максимальное создаваемое давление. Впрочем, даже при этом оно оставалось одним из самых высоких в нашей выборке. Остальные испытания выдержал наравне со всеми. В целом — рекомендуем.
| Примерная цена 550 ₽
После нагрева производительность упала до 35 л/ч вместо начальных 140 л/ч — аж вчетверо. Был за это снят с испытаний. Рекомендовать не можем.
| Примерная цена 800 ₽
После циклического воздействия температуры максимальное давление упало на 0,2 атм, а расход — на 20 л/ч. При этом абсолютные значения довольно скромные. Рекомендовать не можем.
| Примерная цена 2700 ₽
Самое дорогое изделие в нашей выборке. Но максимальный расход и давление — одни из лучших. Если средства позволяют — рекомендуем.
| Примерная цена 1900 ₽
Неплохая стабильность параметров, хотя ни в одной номинации не стал лучшим. И цена очень высокая. Но, в целом, рекомендуем.
| Примерная цена 400 ₽
Максимальное давление, как и максимальный расход после испытаний не изменились. Хорошая стабильность параметров — рекомендуем.
| Примерная цена 560 ₽
Чемпион по максимальному давлению и расходу. При работе на две форсунки параметры также лучшие. И цена вполне демократичная. Рекомендуем.
| Примерная цена 550 ₽
Трудно советовать приобрести изделие, которое никак не называется. Испытания насосик выдержал, но все параметры довольно скромные. Рекомендовать не можем.
Подводим итоги
При первых же замерах отряд бойцов поредел: насос АТ пришлось «снять с пробега». После нескольких секунд работы он фактически переставал качать.
Испытания с заблокированным якорем спокойно перенесли все, кроме Febi — его максимальное давление после пребывания в морозильнике снизилось на 0,2 атм. Впрочем, абсолютная величина давления осталась достаточно высокой.
После циклического изменения температуры насосы AMD, Kortex и безымянный High Quality снизили выдаваемое давление и расход. А после нагрева закапризничал насос Gallant — производительность упала в 4 раза, а потому его сняли с испытаний. Ресурсный тест оставшиеся 8 насосов выдержали спокойно. В итоговой таблице мы указали как исходные характеристики всех насосов, так и финальные, с учетом проведенных испытаний.
Из десятка насосов мы рекомендуем пять. Лучше других проявил себя Stellox. Отметим также Start Volt и Lada Genuine.
При выборе насоса для автомобилей на платформе В0, включая седаны (то есть без заднего омывателя), стоит обратить внимание на насосы тех же производителей. Отличие состоит в том, что у насосов для седанов якорь электродвигателя вращается только в одну сторону, и подача жидкости осуществляется в один штуцер, на ветровое стекло. «Двусторонние» насосы с двумя штуцерами тоже можно поставить на седан, заглушив «лишний» выход отрезком шланга с пробкой (например, винтиком). Правда, двухштуцерные насосы немного дороже.
Параметры насосов до и после полного цикла испытаний
|
|
Макс. развиваемое давление, атм
|
Макс. расход, л/ч
|
Макс. сила тока, А
|
Расход при работе на две форсунки, л/ч
|
Сила тока при работе на две форсунки, А
|
Давление при работе на две форсунки, атм
|
AMD
|
1,85/1,7
|
140/130
|
3,73/3,75
|
95/80
|
3,49/3,5
|
1,15/1,1
|
AT*
|
1,95/-
|
120/-
|
3,34/-
|
85/-
|
3,15/-
|
1/-
|
Febi
|
2,55/2,35
|
195/190
|
4,12/4,26
|
110/100
|
3,67/3,62
|
1,55/1,55
|
Gallant**
|
1,85/-
|
140/35
|
3,46/-
|
90/-
|
3,24/-
|
1,1/-
|
Kortex
|
2,15/1,95
|
165/150
|
3,84/3,65
|
100/80
|
3,57/3,25
|
1,35/1,2
|
Lada Geniune
|
2,4/2,3
|
205/198
|
3,64/3,74
|
115/95
|
3,25/3,25
|
1,6/1,6
|
Renault
|
2,15/2,1
|
198/190
|
3,51/3,73
|
110/95
|
3,15/3,1
|
1,45/1,45
|
Start Volt
|
1,9/1,9
|
160/160
|
3,9/4,12
|
100/90
|
3,53/3,67
|
1,4/1,35
|
Stellox
|
2,55/2,5
|
230/220
|
4,93/4,61
|
120/100
|
4,35/4,1
|
1,9/1,9
|
High Quality
|
1,7/1,5
|
155/150
|
3,38/3,52
|
90/75
|
3,1/3,15
|
1,1/1,05
* Снят с испытаний на первом же тесте.
** Снят с испытаний после проверки на теплоустойчивость.
Благодарим лабораторию ООО НПО «Талис» за помощь в проведении испытаний
|
ЭНЕРГИЯ НЕМЕЦКОГО ВОЗДУХА
Любопытное техническое решение когда-то применялось в знаменитом «жуке» Volkswagen Beetle. Никакого насосика стеклоомывателя там не было: источником энергии служил… воздух из запасного колеса. Герметичный бачок с омывайкой постоянно находился под давлением, а кнопка-клапан на приборной панели открывала или закрывала проход воды — вот, собственно, и всё. Запаску приходилось постоянно держать накачанной — в противном случае водитель оставался без стеклоомывателя.
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