Очень важная деталь: названы лучшие запчасти для зимы

Если моторчик стеклоомывателя вдруг перестал жужжать, то, согласно ПДД, эксплуатировать машину нельзя. Но не всякий насосик годится для замены.

Материалы по теме Как водители убивают щетки и стекло: 6 типичных зимних ошибок

Для экспертизы насосов стеклоомывателей мы решили выбрать те, которые применяют на самых массовых автомобилях, созданных на платформе В0. Это и Лады: Ларгус, Веста и XRAY, и Renault: Arkana, Duster, Logan и так далее — список получается солидный.

Причин возможной поломки насосиков довольно много — от банальной старости до преждевременной коррозии или замерзания вместе с остатками воды на морозе. В любом случае приобретать бачок в сборе необязательно: можно ограничиться насосом омывателя.

Мы купили десяток таких изделий — от именитых до одного безымянного с гордым клеймом High Quality (читай — высокое качество). В нашем досье они расположены в алфавитном порядке.

Что, как и зачем проверяли

Материалы по теме Насосы стеклоомывателя: протестировали 6 вариантов

Вначале мы сняли расходно-напорные характеристики: без нагрузки, при работе на две форсунки (как в реальном автомобиле) и на заглушенную магистраль. Оценили создаваемое давление, измерили расход жидкости, а также определили потребляемый каждым насосом ток. Результаты говорят о том, насколько активно жидкость подается на стекло автомобиля.

Напоминаем, что с переходом на зимние омывайки вязкость прокачиваемых жидкостей (особенно разрешенных изопропиловых) резко возрастает, а потому и производительность насосов желательно иметь с запасом .

Затем мы заморозили насосы, заполненные водой, продержав их в таком состоянии при температуре —40 ºС в течение 4 часов. После этого произвели 10 включений подряд продолжительностью 0,5–1,5 секунды с паузой 1–3 с.

Материалы по теме 9 способов разморозить бачок омывателя: от очевидных до невероятных

После этого насосы разморозили и спустя 12 часов опять сняли расходно-напорные показатели, сопоставив полученные сведения с исходными. После этого провели тест на стойкость к воздействию циклов замерзания воды и оттаивания льда. Заполненные водой насосы заморозили, продержав при температуре —40 ºС в течение 3 ч, а затем переместили их в камеру тепла на 3 часа при температуре +40 ºС. И так несколько раз.

Еще одним испытанием стала проверка работоспособности после работы при заблокированной нагнетающей магистрали (например, замерзли форсунки). Насосы в таком режиме включали 6 раз в течение минуты на 2–5 с, затем снова проверяли выдаваемые ими характеристики.

Следующий тест — на теплоустойчивость: выдержка при 100 ºС в течение трех часов (жаркое лето!) с последующим ­замером параметров.

В финале — проверяем ресурс: 500 циклов в режиме «5 секунд работа — 15 секунд отдых». Затем — очередной замер характеристик.

Участники

AMD Washer Pump Примерная цена 550 ₽

После проверки на циклическое воздействие температуры параметры поплыли: максимальное давление снизилось на 0,15 атм, а максимальный расход — на 10 л/ч. На выходе форсунок расход упал на 15 л/ч. Рекомендовать не можем. AT Насос бачка омывателя Примерная цена 350 ₽

Похоже, что нам попался откровенный брак: после трех секунд работы насос резко снизил производительность. Рекомендовать не можем.

Febi Bilstein Примерная цена 1100 ₽

После проверки на стойкость включений при заблокированном якоре у этого насоса на 0,2 атм упало максимальное создаваемое давление. Впрочем, даже при этом оно оставалось одним из самых высоких в нашей выборке. Остальные испытания выдержал наравне со всеми. В целом — рекомендуем. Gallant WP1 Насос омывателя Примерная цена 550 ₽

После нагрева производительность упала до 35 л/ч вместо начальных 140 л/ч — аж вчетверо. Был за это снят с испытаний. Рекомендовать не можем. Kortex Насос омывателя Примерная цена 800 ₽

После циклического воздействия температуры максимальное давление упало на 0,2 атм, а расход — на 20 л/ч. При этом абсолютные значения довольно скромные. Рекомендовать не можем.

Lada Genuine parts Насос омывателя стекла Примерная цена 2700 ₽

Самое дорогое изделие в нашей выборке. Но максимальный расход и давление — одни из лучших. Если средства позволяют — рекомендуем. Renault group Genuine parts Примерная цена 1900 ₽

Неплохая стабильность параметров, хотя ни в одной номинации не стал лучшим. И цена очень высокая. Но, в целом, рекомендуем.

Start Volt Насос омывателя Примерная цена 400 ₽

Максимальное давление, как и максимальный расход после испытаний не изменились. Хорошая стабильность параметров — рекомендуем. Stellox Примерная цена 560 ₽

Чемпион по максимальному давлению и расходу. При работе на две форсунки параметры также лучшие. И цена вполне демократичная. Рекомендуем. Безымянный High Quality Примерная цена 550 ₽

Трудно советовать приобрести изделие, которое никак не называется. Испытания насосик выдержал, но все параметры довольно скромные. Рекомендовать не можем.

Подводим итоги

Материалы по теме 5 верных способов разморозить стекло и дворники (+ предостережение)

При первых же замерах отряд бойцов поредел: насос АТ пришлось «снять с пробега». После нескольких секунд работы он фактически переставал качать.

Испытания с заблокированным якорем спокойно перенесли все, кроме Febi — его максимальное давление после пребывания в морозильнике снизилось на 0,2 атм. Впрочем, абсолютная величина давления осталась достаточно высокой.

После циклического изменения температуры насосы AMD, Kortex и безымянный High Quality снизили выдаваемое давление и расход. А после нагрева закапризничал насос Gallant — производительность упала в 4 раза, а потому его сняли с испытаний. Ресурсный тест оставшиеся 8 насосов выдержали спокойно. В итоговой таблице мы указали как исходные характеристики всех насосов, так и финальные, с учетом проведенных испытаний.

Из десятка насосов мы рекомендуем пять. Лучше других проявил себя Stellox. Отметим также Start Volt и Lada Genuine.

При выборе насоса для автомобилей на платформе В0, включая седаны (то есть без заднего омывателя), стоит обратить внимание на насосы тех же производителей. Отличие состоит в том, что у насосов для седанов якорь электродвигателя вращается только в одну сторону, и подача жидкости осуществляется в один штуцер, на ветровое стекло. «Двусторонние» насосы с двумя штуцерами тоже можно поставить на седан, заглушив «лишний» выход отрезком шланга с пробкой (например, винтиком). Правда, двухштуцерные насосы немного дороже.

Параметры насосов до и после полного цикла испытаний

Макс. развиваемое давление, атм Макс. расход, л/ч Макс. сила тока, А Расход при работе на две форсунки, л/ч Сила тока при работе на две форсунки, А Давление при работе на две форсунки, атм AMD 1,85/1,7 140/130 3,73/3,75 95/80 3,49/3,5 1,15/1,1 AT* 1,95/- 120/- 3,34/- 85/- 3,15/- 1/- Febi 2,55/2,35 195/190 4,12/4,26 110/100 3,67/3,62 1,55/1,55 Gallant** 1,85/- 140/35 3,46/- 90/- 3,24/- 1,1/- Kortex 2,15/1,95 165/150 3,84/3,65 100/80 3,57/3,25 1,35/1,2 Lada Geniune 2,4/2,3 205/198 3,64/3,74 115/95 3,25/3,25 1,6/1,6 Renault 2,15/2,1 198/190 3,51/3,73 110/95 3,15/3,1 1,45/1,45 Start Volt 1,9/1,9 160/160 3,9/4,12 100/90 3,53/3,67 1,4/1,35 Stellox 2,55/2,5 230/220 4,93/4,61 120/100 4,35/4,1 1,9/1,9 High Quality 1,7/1,5 155/150 3,38/3,52 90/75 3,1/3,15 1,1/1,05

* Снят с испытаний на первом же тесте.

** Снят с испытаний после проверки на теплоустойчивость.

Благодарим лабораторию ООО НПО «Талис» за помощь в проведении испытаний

ЭНЕРГИЯ НЕМЕЦКОГО ВОЗДУХА Любопытное техническое решение когда-то применялось в знаменитом «жуке» Volkswagen Beetle. Никакого насосика стеклоомывателя там не было: источником энергии служил… воздух из запасного колеса. Герметичный бачок с омывайкой постоянно находился под давлением, а кнопка-клапан на приборной панели открывала или закрывала проход воды — вот, собственно, и всё. Запаску приходилось постоянно держать накачанной — в противном случае водитель оставался без стеклоомывателя.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.