Кроссоверы, которые придумали в России. Получилось прикольно!

В конце 1990‑х, когда слово «кроссовер» мало кто знал, журнал «За рулем» провел опрос о самом желанном автомобиле. Читатели дружно голосовали не за внедорожник, а за универсал повышенной проходимости — ну чем не кроссовер!

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О том, каким переделкам в бурную эпоху 1990-х подвергались внедорожники УАЗ, мы рассказали тут.

Тюнингованными Нивами можно полюбоваться в этой публикации.

Людям всегда хотелось чего-то вроде современного кроссовера.

В 1990-х такого термина еще не существовало, но подобные машины (и не только универсалы) тюнинговые фирмы пытались делать и тогда. Разумеется, на узлах всё тех же Нивы и УАЗа — ведь иных дешевых просто не было.

Самара + Нива = Тарзан

Наиболее известны Самары по имени Тарзан компании «Лада-Консул», мелкосерийный выпуск которых начали в 1998 году.

Под кузова ВАЗ‑2108 или ВАЗ‑2109 «подводили» рамы с агрегатами Нивы. Задний привод делали аналогичным переднему, поэтому все подвески Тарзана оказались независимыми, а тормоза — дисковыми.

ВАЗ‑210834 Тарзан — гибрид Самары и Нивы с полностью независимыми подвесками и дисковыми тормозами.

Комфортный кузов сочетался с дорожным просветом 220 мм. Машины комплектовали продольно установленными двигателями рабочим объемом 1,7 л и 1,8 л, развивающими соответственно 80 л. с. и 88,5 л. с. Заявленная максимальная скорость — 157–160 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимал 16–17 с.

Двигатель ВАЗ‑21213 под капотом Тарзана стоял продольно, как в Ниве.

Позднее конструкцию приспособили и к универсалу ВАЗ‑2111–90 — машину назвали Тарзан‑2.

Полноприводный рамный универсал ВАЗ‑2111–90, он же Тарзан‑2, с независимыми подвесками.

Ижевская Фабула

Нечто подобное появилось и в Ижевске, благодаря тюнинговой фирме «Норма-Авто». Идею привязки к кузову ИЖ‑2126 заднего, переднего или полного привода закладывали, кстати, еще на стадии проектирования машины.

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А в самом начале 1990‑х годов к мотору УЗАМ или ВАЗ и стандартной омской коробке передач пристыковали оригинальную раздаточную коробку без понижающей передачи. Между ней и коробкой скоростей поставили жесткий тоннель, учитывая опыт эксплуатации Нивы с ее практически неизлечимыми вибрациями. Сзади стоял стандартный жесткий мост, спереди к подрамнику закрепили редуктор Нивы с нивовскими же укороченными приводами.

Пробовали разные отечественные двигатели: ВАЗ‑2106 объемом 1,6 л, 1,7‑литровый карбюраторный от Нивы, 1,8‑литровый двигатель ВАЗ‑2130 и даже мотор ВАЗ‑21084 от семейства Самара — 84‑сильный 1,6‑литровый, установленный в ИЖ‑2126 Ода продольно.

Главные пары переднего и заднего редукторов сделали одинаковыми — 3,9, в передних приводах применили шарниры от ВАЗ‑2108. Работали одновременно в двух направлениях, предполагая как дорожную, так и внедорожную версию.

Полноприводный универсал ИЖ‑21261 Фабула в продажу так и не пошел, а аналогичные ­хэтч­беки предлагали.

В конце 1990‑х годов мелкосерийным производством ИЖ‑2126 4×4 озаботился сам завод. Базовым, самым простым и дешевым стал ИЖ‑2126–060 с раздаткой без понижающей передачи и карбюраторными моторами УМПО (УЗАМ)-331 или ВАЗ‑21213. Версию 2126–062 оснащали двигателем ВАЗ‑2106 и раздаткой с понижающей передачей.

Наконец, заявили и модификацию ИЖ‑2126–063 на 14‑дюймовых колесах, с задней независимой подвеской и впрысковым двигателем ВАЗ объемом 1,8 л, мощностью 84 л. с. Но эта версия, как и полноприводные универсалы и пикапы с двигателями ВАЗ‑21213 и дизельным 63‑сильным ВАЗ‑343, производство которого пытались наладить на заводе Барнаултрансмаш, в продаже так и не появлялась.

А ИЖ‑2126–060 и ИЖ‑2126–062 в начале 2000‑х годов можно было купить. Как показали наши тесты, в сравнении с Нивой ВАЗ‑21214 такой ИЖ немного выигрывал в управляемости, и примерно столько же проигрывал в проходимости.

И Волга!

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Внедорожную версию сделали даже из Волги. К слову, еще в советские времена для начальства, в том числе и самого генсека Леонида Брежнева — страстного охотника — изготовили несколько седанов ГАЗ‑24–95 на узлах УАЗ‑469.

Нечто подобное, но на основе универсала ГАЗ‑310221 предлагала нижегородская компания «Техно­сервис».

Дляполноприводной Волги с соответствующим дизайном и более богатой отделкой салона предлагали не только заволжский 130‑сильный 16‑клапанный мотор, но и широкий выбор бензиновых и дизельных двигателей Toyota.

Похожие машины, в том числе и с кузовом седан, строили и более мелкие фирмы, в том числе дизайн-центр «Вишняки». Но эти машины даже не сертифицировали.

Внедорожную Волгу ГАЗ‑310221 компания «Техносервис» предлагала с импортными ­и отечественными двигателями.

Москвичи-пикапы

Москвичами‑2141 тюнинговые фирмы занимались реже, нежели иными автомобилями. Однако пикап Москвич‑2335 вдохновил умельцев на внедорожные эксперименты.

В 1997 году фирма «Спектр» сделала в стенах НАМИ пикап Гренадер на шасси УАЗа и со 105‑сильным двигателем ЗМЗ. Грузоподъемность — 750 кг.

Москвич‑2335 Гренадер — пикап на основе узлов и агрегатов УАЗ‑3151. Удивительный пикап из Москвича — Т‑134 Тачанка, которую оснастили заволжским мотором V8.

Куда более экзотичный Москвич — пикап по имени Т‑134 Тачанка. От Москвича в нем лишь основа кузова. Шасси — удлиненное от УАЗ‑3151, а двигатель и вовсе 120‑сильный V8 от ГАЗ‑3307. Очевидно, создателей Тачанки вдохновили огромные американские пикапы.

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Ни один из этих проектов инвесторов не нашел.

***

Бездорожный тюнинговый романтизм стал угасать уже в 2000‑х годах. Спрос на подобную технику невелик, а значит, сбыт не покроет затраты, в том числе на преодоление препон невиданно разросшейся бюрократии.

Конечно, энтузиасты-умельцы будут всегда, но того яркого пиршества необычных интересных конструкций уже не будет. Вроде бы и надобности в этом уже нет, а всё равно жаль...

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Фото: из архива «За рулем»