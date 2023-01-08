Еще одна уникальная машина СССР: армянский Jeep

Кузов «армянского Джипа» состоял из пространственной рамы и наружной обшивки. Рама была сварена из стальных труб квадратного и прямоугольного сечения. Менее нагруженные капот, двери и каркас заднего окна сделаны из швеллеров, тавров и уголков, соединенных заклепками.
Привод — задний. Крутящий момент от двигателя к жигулевскому заднему мосту передавался карданным валом от Волги ГАЗ‑21. Тормозная система, отопитель салона, фары и электропроводка были заимствованы у ВАЗ‑21011, задние фонари — у прицепа Скиф, а стеклоочистители и контрольные приборы — от автомобиля УАЗ‑469.
По трассе симпатичная самоделка разгонялась до 120 км/ч, а на бездорожье преодолевала каменистые участки и 30‑градусные уклоны.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что на УАЗе когда-то был создан автомобиль «Шалун» для пляжа?
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Фото: из архива «За рулем»