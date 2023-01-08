Еще одна уникальная машина СССР: армянский Jeep

В 1981 году инженер-конструктор Ереванского автомобильного завода Станислав Холшаносов создал свой вариант американского внедорожника на отечественной начинке, сделав основной упор на простоте и надежности.

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Кузов «армянского Джипа» состоял из пространственной рамы и наружной обшивки. Рама была сварена из стальных труб квадратного и прямоугольного сечения. Менее нагруженные капот, двери и каркас заднего окна сделаны из швеллеров, тавров и уголков, соединенных заклепками.

Привод — задний. Крутящий момент от двигателя к жигулевскому заднему мосту передавался карданным валом от Волги ГАЗ‑21. Тормозная система, отопитель салона, фары и электропроводка были заимствованы у ВАЗ‑21011, задние фонари — у прицепа Скиф, а стеклоочистители и контрольные приборы — от автомобиля УАЗ‑469.

По трассе симпатичная самоделка разгонялась до 120 км/ч, а на бездорожье преодолевала каменистые участки и 30‑градусные уклоны.

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Фото: из архива «За рулем»