ЗАДАЧА № 177
Неправильная Нива?
Николай рассказывает коллегам: «Подвесили в сервисе мою Ниву на подъемнике. Машинка свежая, вроде бы всё, говорят, в порядке. Но попробовал я покрутить переднее колесо и заднее. И сразу почувствовал, что переднее вращается гораздо тяжелее. А говорят, у нее симметричный полный привод. Может, неисправность какая?»
Помогите автолюбителям разобраться. Победит участник, раскрывший больше причин.
Короткие ответы не рассматриваются.
Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 февраля 2023 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.
Ниже подводим итоги конкурса знатоков, опубликованного 1 октября 2022 г.
Читателям нужно было рассказать, почему в автоматических коробках передач чаще всего встречается четное количество передач.
Подробнее всех ответил победитель конкурса — Сергей Рыбкин из Москвы:
— Еще относительно недавно автомобиль с автоматической коробкой передач воспринимался как диковинка или чудо. Сейчас автоматом никого не удивишь, и на первое место выходят споры об устройстве АКП и целесообразности применяемых в них решений.
Начнем с простого — как вообще получаются разные передачи в АКП? В гидромеханических коробках легковых автомобилей за очень редким исключением используются планетарные передачи. Они представляют собой наборы планетарных рядов, собранных вместе по определенным схемам. Простой планетарный ряд — это механизм с двумя степенями свободы. Он состоит из коронной шестерни, солнечной шестерни и водила, объединяющего между собой сателлиты.
Для работы планетарного механизма необходимо, чтобы один из элементов планетарного ряда был остановлен. Тогда второй элемент планетарного ряда, соединенный с входным валом, будет ведущим, а оставшийся элемент станет ведомым.
Если не вводить дополнительных ограничений, то один планетарный механизм дает семь передач: две заднего хода и пять — переднего, включая прямую передачу, когда все элементы жестко соединены друг с другом. Плюс «нейтраль».
Получается, что теоретически можно сконструировать 5‑ступенчатую АКП, используя лишь один планетарный ряд. Но так никто не делает. Для упрощения конструкции, уменьшения размеров и массы выходной элемент планетарного механизма стараются сделать единым для всех передач. Такой планетарный механизм сможет выдавать две передачи переднего хода (одна из которых прямая) и одну — заднюю. Для получения большего количества передач надо уже собирать несколько рядов вместе.
Добавив еще один ряд, можно получить максимум 4‑ступенчатую коробку. На вход каждой из двух передач мы подаем выходной поток с предыдущего механизма (там тоже две передачи): 2×2=4, ну и плюс задняя передача.
Этим объясняется популярность 4‑ступенчатых автоматов: конструкция у них простая, отработанная и надежная, а количество передач совсем недавно считалось достаточным. Если добавить еще один планетарный ряд, то можно четыре передачи снова умножить на два — получится максимум восемь. Таким образом, 8‑ступенчатая коробка является разумным пределом для трехрядной конструкции, и она часто встречается на дорогих автомобилях.
А что насчет популярных шестиступок? Для них тоже нужно три планетарных ряда, но меньше исполнительных механизмов — тормозов и сцеплений, за счет чего коробка проще в производстве и управлении, чем 8‑ступенчатая. Если уж ставить три планетарных ряда, то строить на них пятиступку неразумно — слишком много передач пропадает зря. А 8‑ступенчатая хороша, но не всем нужна. Если нужно проще и дешевле, то 6‑ступенчатая — золотая середина.
Кстати, раньше каждая новая передача в АКП была настоящим прорывом, а сейчас никого не удивляют шестиступки на бюджетных автомобилях. Причина в том, что изначально автоматы управлялись чисто гидравлически, передачи включались медленно и нечетко. Потом появилась управляющая электроника, но только сейчас она стала достаточно «умной», надежной и недорогой, чтобы многоскоростные коробки обосновались в бюджетных автомобилях. Одно дело — посчитать, сколько теоретически можно получить передач с таким-то набором элементов, и совсем другое — реализовать это на практике.
Такие коробки устанавливают на топовые модели во многом для демонстрации возможностей фирмы. Ну, или по-простому, «для понтов».
Сергея Рыбкина поздравляем с победой!
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В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.