За ответ на задачу № 175 «Четный счет» из октябрьского выпуска «За рулем» за 2022 год Сергей Рыбкин из Москвы получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme KVANT с функцией GPS-информирования. А теперь — новое задание.

ЗАДАЧА № 177

Неправильная Нива?

Николай рассказывает коллегам: «Подвесили в сервисе мою Ниву на подъемнике. Машинка свежая, вроде бы всё, говорят, в порядке. Но попробовал я покрутить переднее колесо и заднее. И сразу почувствовал, что переднее вращается гораздо тяжелее. А говорят, у нее симметричный полный привод. Может, неисправность какая?»

Помогите автолюбителям разобраться. Победит участник, раскрывший больше причин.

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 февраля 2023 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

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Ниже подводим итоги конкурса знатоков, опубликованного 1 октября 2022 г.

Читателям нужно было рассказать, почему в автоматических коробках передач чаще всего встречается четное количество передач.

Подробнее всех ответил победитель конкурса — Сергей Рыбкин из Москвы:

— Еще относительно недавно автомобиль с автоматической коробкой передач воспринимался как диковинка или чудо. Сейчас автоматом никого не удивишь, и на первое место выходят споры об устройстве АКП и целесообразности применяемых в них решений.

Начнем с простого — как вообще получаются разные передачи в АКП? В гидромеханических коробках легковых автомобилей за очень редким исключением используются планетарные передачи. Они представляют собой наборы планетарных рядов, собранных вместе по определенным схемам. Простой планетарный ряд — это механизм с двумя степенями свободы. Он состоит из коронной шестерни, солнечной шестерни и водила, объединяющего между собой сателлиты.

Для работы планетарного механизма необходимо, чтобы один из элементов планетарного ряда был остановлен. Тогда второй элемент планетарного ряда, соединенный с входным валом, будет ведущим, а оставшийся элемент станет ведомым.

Планетарная передача: 1 — коронная шестерня; 2 — сателлит; 3 — водило; 4 — солнечная шестерня.

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Если не вводить дополнительных ограничений, то один планетарный механизм дает семь передач: две заднего хода и пять — переднего, включая прямую передачу, когда все элементы жестко соединены друг с другом. Плюс «нейтраль».

Получается, что теоретически можно сконструировать 5‑ступенчатую АКП, используя лишь один планетарный ряд. Но так никто не делает. Для упрощения конструкции, уменьшения размеров и массы выходной элемент планетарного механизма стараются сделать единым для всех передач. Такой планетарный механизм сможет выдавать две передачи переднего хода (одна из которых прямая) и одну — заднюю. Для получения большего количества передач надо уже собирать несколько рядов вместе.

Добавив еще один ряд, можно получить максимум 4‑ступенчатую коробку. На вход каждой из двух передач мы подаем выходной поток с предыдущего механизма (там тоже две передачи): 2×2=4, ну и плюс задняя передача.

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Этим объясняется популярность 4‑ступенчатых автоматов: конструкция у них простая, отработанная и надежная, а количество передач совсем недавно считалось достаточным. Если добавить еще один планетарный ряд, то можно четыре передачи снова умножить на два — получится максимум восемь. Таким образом, 8‑ступенчатая коробка является разумным пределом для трехрядной конструкции, и она часто встречается на дорогих автомобилях.

А что насчет популярных шестиступок? Для них тоже нужно три планетарных ряда, но меньше исполнительных механизмов — тормозов и сцеплений, за счет чего коробка проще в производстве и управлении, чем 8‑ступенчатая. Если уж ставить три планетарных ряда, то строить на них пятиступку неразумно — слишком много передач пропадает зря. А 8‑ступенчатая хороша, но не всем нужна. Если нужно проще и дешевле, то 6‑ступенчатая — золотая середина.

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Кстати, раньше каждая новая передача в АКП была настоящим прорывом, а сейчас никого не удивляют шестиступки на бюджетных автомобилях. Причина в том, что изначально автоматы управлялись чисто гидравлически, передачи включались медленно и нечетко. Потом появилась управляющая электроника, но только сейчас она стала достаточно «умной», надежной и недорогой, чтобы многоскоростные коробки обосновались в бюджетных автомобилях. Одно дело — посчитать, сколько теоретически можно получить передач с таким-то набором элементов, и совсем другое — реализовать это на практике.

Остается упомянуть про 10‑ступенчатые коробки и прочую экзотику. Такие включают четыре планетарных ряда, но их практическая польза неочевидна. Можно сделать высшие ступени «длиннее» ради экономичности, но передач становится так много, что при любом изменении скорости коробка начинает «скакать» туда-сюда, что не добавляет ей долговечности. А ведь она сложнее той же 8‑ступенчатой.

Такие коробки устанавливают на топовые модели во многом для демонстрации ­возможностей фирмы. Ну, или по-простому, «для понтов».

Сергея Рыбкина поздравляем с победой!