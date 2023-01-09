Автогаджеты подорожают из-за дефицита чипов: да/нет?

— Насколько санкционная политика изменила рынок автомобильных гаджетов? И сказывается ли нехватка чипов?
— В части происхождения всё уже давно идет только из Китая. Единичные работы и компоненты делают в Южной Корее, но и с ней отношения тоже не разорваны. Поэтому производство и поставки гаджетов идут своим чередом.
Они фактически не подорожали, ибо курс расчетов близок к официальному.
Дефицит чипов наблюдается, но проблема решаема, поэтому остановок производства, как в автоиндустрии, нет.
Хотя рост цен всё же есть — из-за усложнившейся и выросшей в стоимости логистики.
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- Большинство электронных компонентов в автопроме будет локализовано уже в течение ближайших двух лет, пообещал руководитель «Ростеха».
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
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Фото: depositphotos