Автогаджеты подорожают из-за дефицита чипов: да/нет? — журнал За рулем

Автогаджеты подорожают из-за дефицита чипов: да/нет?

Эксперт «За рулем» изучил рынок и выяснил, чем вызван рост цен (небольшой) на радар-детекторы и видеорегистраторы. Дело не в нехватке микросхем.

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— Насколько санкционная политика изменила рынок автомобильных гаджетов? И сказывается ли нехватка чипов?

— В части происхождения всё уже давно идет только из Китая. Единичные работы и компоненты делают в Южной Корее, но и с ней отношения тоже не разорваны. Поэтому производство и поставки гаджетов идут своим чередом.

Они фактически не подорожали, ибо курс расчетов близок к официальному.

Дефицит чипов наблюдается, но проблема решаема, поэтому остановок производства, как в автоиндустрии, нет.

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Хотя рост цен всё же есть — из-за усложнившейся и выросшей в стоимости логистики.

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Фото: depositphotos

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