Эта процедура гарантированно продлит жизнь двигателя недорогого авто.

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При замене свечей зажигания желательно продуть компрессором свечные колодцы, но мощный компрессор есть не в каждом гараже. Зато автомобильный компрессор для подкачки колес сейчас есть практически в любой машине.

Я использовал специальный штуцер для продувки из комплекта автокомпрессора, удлинив его трубочкой от баллончика с WD‑40, чтобы лучше выдуть пыль из свечных колодцев.

Трубочку в штуцере уплотнил, подмотав лейкопластырь из аптечки. Теперь свечи можно менять даже в полевых условиях.

В. Качкин, г. Пермь

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