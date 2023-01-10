Хитрость водителя при замене свечей — простое и бесплатное решение — журнал За рулем

Хитрость водителя при замене свечей — простое и бесплатное решение

Эта процедура гарантированно продлит жизнь двигателя недорогого авто.

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При замене свечей зажигания желательно продуть компрессором свечные колодцы, но мощный компрессор есть не в каждом гараже. Зато автомобильный компрессор для подкачки колес сейчас есть практически в любой машине.

Я использовал специальный штуцер для продувки из комплекта автокомпрессора, удлинив его трубочкой от баллончика с WD‑40, чтобы лучше выдуть пыль из свечных колодцев.

Трубочку в штуцере уплотнил, подмотав лейкопластырь из аптечки. Теперь свечи можно менять даже в полевых условиях.

В. Качкин, г. Пермь

Хитрость водителя при замене свечей — простое и бесплатное решение

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Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Прием, который облегчит следующую замену свечей, вы найдете по этой ссылке.
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