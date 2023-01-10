При замене свечей зажигания желательно продуть компрессором свечные колодцы, но мощный компрессор есть не в каждом гараже. Зато автомобильный компрессор для подкачки колес сейчас есть практически в любой машине.
Я использовал специальный штуцер для продувки из комплекта автокомпрессора, удлинив его трубочкой от баллончика с WD‑40, чтобы лучше выдуть пыль из свечных колодцев.
Трубочку в штуцере уплотнил, подмотав лейкопластырь из аптечки. Теперь свечи можно менять даже в полевых условиях.
В. Качкин, г. Пермь
Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.
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