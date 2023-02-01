Может ли российский авто быть лучше корейского? Ответ прямо здесь — журнал За рулем

Может ли российский авто быть лучше корейского? Ответ прямо здесь

Заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получите шанс выиграть один из трех автомобилей Lada.

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Даже несмотря на то, что минивэны сегодня не пользуются прежней популярностью, новые модели появляются. Особенно приятно, что одна из них — российская.

Естественно, что оба минивэна участвуют в гран-при «За рулем» этого года в номинации «Семейные автомобили». Модели разноплановые, что, конечно, усложняет выбор победителя, но при этом делает выбор на российском авторынка разнообразнее.

Сложность выбора в том, что один номинант оснащается двигателем внутреннего сгорания, а второй — электрическим. Это Hyundai Staria с космическим дизайном и Evolute i-Van, выпуск которого планируется наладить на заводе Моторинвест под Липецком во втором квартале 2023 года.

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Поэтому непросто определить, какой из этих автомобилей достоин премии «За рулем». Но кто-то обязательно окажется более достойным, и все благодаря нашему жюри.

Победителя, как всегда, выберет самое непредвзятое и компетентное жюри — читатели «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России.

Напомним, что в Гран-при участвуют только официально поставляемые в нашу страну автомобили или производящиеся здесь.

Выбрать лучший коммерческий автомобиль будет непросто — номинанты разные, несмотря на принадлежность к одному классу. Но мы знаем, что наши читатели легко справятся и выберут самого интересного и достойного победителя.

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Напомним, что в нынешнем Гран-при «За рулем» номинанты разбиты на 11 классов. И выбрать лучшую новинку нужно в каждом из них. Заполнить анкету голосования можно здесь.

САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех автомобилей Lada. Гран-при

Мы с нетерпением ждем ваших голосов! Голосование продлится до 28 февраля 2023 года.

Давайте выясним, какой из появившихся в 2022 году автомобилей больше по душе вам и другим читателям «За рулем».

Ниже короткий опрос — проголосуйте и узнайте, сколько читателей с вами солидарны в выборе.

Может ли российский авто быть лучше корейского? Ответ прямо здесьHyundai Staria, минивэн, 177–249 л.с., передний/полный привод
Hyundai Staria, минивэн, 177–249 л.с., передний/полный привод

Может ли российский авто быть лучше корейского? Ответ прямо здесьEvolute i-Van, минивэн, 122 л.с., задний привод
Evolute i-Van, минивэн, 122 л.с., задний привод

В размещенном ниже опросе вы можете выбрать своего фаворита и тут же узнать, сколько людей думают так же, а сколько предпочли другие модели. И не забудьте после пройти по этой ссылке в анкету для голосования и заполнить ее — только в этом случае вы получите шанс выиграть один из автомобилей Лада.

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Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


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  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.
  • О победителях Гран-при «За рулем» 2022 можно узнать здесь.
  • О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

Чей минивэн вам больше по душе — корейский или российский?

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