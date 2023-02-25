Завод не предусмотрел уплотнитель капота? Все поправимо!

У седана Chevrolet Cobalt имеются довольно широкие щели по краям жабо. Через левую даже видно трапецию стеклоочистителя.
Чтобы оградить ее от атмосферных осадков, вставил в щель пластиковую полосу, на которую надел сверху разрезанный вдоль кусочек резинового уплотнителя.
Теперь шарниры трапеции прослужат дольше.
Д. Латий, г. Оренбург
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Фото: Д. Латий