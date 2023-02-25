Завод не предусмотрел уплотнитель капота? Все поправимо!

Простой прием поможет защитить механизм стеклоочистителя.

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У седана Chevrolet Cobalt имеются довольно широкие щели по краям жабо. Через левую даже видно трапецию стеклоочистителя.

Чтобы оградить ее от атмосферных осадков, вставил в щель пластиковую полосу, на которую надел сверху разрезанный вдоль кусочек резинового уплотнителя.

Теперь шарниры трапеции прослужат дольше.

Д. Латий, г. Оренбург

Приз автору совета — набор автокосметики SYNTHETIUM.

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Фото: Д. Латий