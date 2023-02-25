Завод не предусмотрел уплотнитель капота? Все поправимо! — журнал За рулем

Завод не предусмотрел уплотнитель капота? Все поправимо!

Простой прием поможет защитить механизм стеклоочистителя.

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У седана Chevrolet Cobalt имеются довольно широкие щели по краям жабо. Через левую даже видно трапецию стеклоочистителя.

Чтобы оградить ее от атмосферных осадков, вставил в щель пластиковую полосу, на которую надел сверху разрезанный вдоль кусочек резинового уплотнителя.

Теперь шарниры трапеции прослужат дольше.

Д. Латий, г. Оренбург

Завод не предусмотрел уплотнитель капота? Все поправимо!

Приз автору совета — набор автокосметики SYNTHETIUM.

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Фото: Д. Латий

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