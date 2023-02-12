Очень необычный УАЗ: зачем ему лыжи?! — журнал За рулем

Очень необычный УАЗ: зачем ему лыжи?!

Такой автомобиль мало кто видел воочию.

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Снегоход УАЗ‑451С был создан в начале 60‑х годов на основе заднеприводного грузовичка УАЗ‑451Д. На машину установили комплект из металлических лыж вместо передних колес и заднего моста с резинометаллическим гусеничным движителем. Позднее съемные лыжи стали монтировать прямо на передние колеса.

К прочности конструкции изначально возникали вопросы — в частности, гусеничную тележку пришлось усиливать внешней балкой. Однако опытный пробег от Новосибирска до Ульяновска экспериментальные машинки умудрились выдержать.

Очень необычный УАЗ: зачем ему лыжи?!

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Но в серию снегоход не пошел: интереса у потенциальных потребителей он не вызвал. Было решено, что по любым дорогам полноприводный уазик и так проедет, а для бездорожья всё равно нужен полноценный гусеничный вездеход.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что на УАЗе когда-то был создан автомобиль «Шалун» для пляжа?

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Фото: t.me/UAZ_Today

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