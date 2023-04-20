Новые модели КАМАЗа: планы на 2023 год раскрыты

Камский автозавод успешно закончил максимально непростой 2022 год. Что дальше?

Глава автозавода Сергей Когогин обозначил ключевые задачи на текущий год.

Грузовой гигант продолжит расширять модельный ряд. Главным образом, речь идет о флагманском семействе К5 в «антисанкционном» исполнении.

За неполный год камазовцы не только сумели найти замену импортным комплектующим, но и улучшить модель по ряду параметров.

Компас 5 имеет полную массу 5,5 т

Среднетоннажное семейство Компас (в оригинале – китайский JAC) расширится «вниз». К моделям с индексами 9 и 12 полной массой 9,5 и 12 т соответственно присоединится Компас 5. Согласно оглашенным ранее планам, «пятерка» имеет полную массу 5,5 т. Также были анонсированы версии на 3,5 и 6 т, но о них более конкретной информации пока нет.

Из важных показателей отметим рост инвестиций в развитие почти в полтора раза, до 16 млрд рублей, и увеличение средней зарплаты сотрудников на 16% – до 59,8 тысячи рублей.

Наконец, КАМАЗ будет расширять присутствие в легковом сегменте. Он уже активно участвует в перезапуске столичного завода «Москвич». Вторым проектом станет подготовка к серийному выпуску электромобиля Атом. Прототип обещают к маю 2023 года, однако полноценное производство намечено на конец 2024 года.

НефАЗ, дочернее предприятие КАМАЗа, обещает новинки едва ли не во всей гамме пассажирского транспорта – автобусов, троллейбусов и электробусов.

Продолжится развитие прототипа автобуса повышенной проходимости нового поколения (на фото). За первым образцом на газовом топливе последует классический дизельный вариант. Серийное производство пока не обещают, однако наличие планов на интересный концепт обнадеживает.

Модернизированный самосвал КАМАЗ смотрите тут.

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