Exeed TXL и Skoda Kodiaq – тест в цифрах

Эксперты «За рулем» выяснили, насколько хорош флагманский «китаец» на фоне проверенного европейского кроссовера, и подготовили для вас подробный технический справочник.

Как собраны, как оснащены, как едут и насколько дружелюбны к водителю и пассажирам Exeed TXL и Skoda Kodiaq, читайте тут.

Цена качества

По цене Exeed TXL практически догнал Шкоду. Рекомендованные цены на TXL с базовым мотором 1.6 (186 л. с.) начинаются с четырех миллионов. А двухлитровый TXL – это уже 4,7 млн рублей. На родине в Китае аналогичные машины стоят на миллион-полтора дешевле ­(привет ввозным пошлинам).

Российское производство кроссоверов Skoda Kodiaq давно свернуто, но живые рестайлинговые автомобили еще есть у дилеров (по нашим данным, меньше сотни экземпляров). Автомобили в начальной версии Active с мотором 1.4 (150 л. с.) стоят 3,5–3,8 млн рублей. А с двухлитровым мотором и в дорогой комплектации Style новенький Kodiaq тянет на все пять! Золотой середины не существует, ибо самые ходовые Кодиаки с полным приводом, мотором 1.4 и в средней комплектации Ambition давно ­расхватали.

Потихоньку начинают везти машины из Китая, причем они порой дешевле Шкод российской сборки.

Как это возможно?

Во‑первых, китайский Kodiaq проще нашего. Внешне практически не отличается (кроме бамперов), а вот салон иной. Своя передняя панель, попроще материалы отделки и отсутствие многих мелочей. А также – китайская медиасистема и виртуальная приборная панель.

Во‑вторых, и оснащение скромнее. Есть машины с передним приводом, обычным кондиционером, пластиковым рулем и отсутствием подогревов. За такие просят 3–3,5 млн рублей. Тоже немало! Стоил бы Kodiaq, как изначально в Китае (около двух с небольшим миллионов рублей), на комплектацию можно было бы закрыть глаза.

Медиасфера

По функциональности китайские медиасистемы в чем-то даже круче. Но важно, как эти «плюшки» работают, просто ли найти ту или иную функцию. Columbus Шкоды интуитивно понятен [1], любую настройку можно отыскать без инструкции по эксплуатации. С Иксидом так не прокатит. Домашнюю страницу с виджетами можно подстроить под себя [2]. Но отыскать ту или иную функцию в меню непросто – порой логика их размещения отсутствует. И это справедливо для большинства китайских машин, которые прошли через наши руки.

У обеих медиасистем есть функция голосового управления. TXL требует четко сказанные фразы из ограниченного списка, иначе начнется недопонимание [3]. Европейский аналог тоже так себе – диктовка того же адреса в навигации займет вечность [4]. Зато у Шкоды есть функция перелистывания меню без касания, и работает она четко [5]. Exeed тоже кое-что может: в его медиасистему зашит встроенный видеорегистратор [6].

Изображение машинки в системе кругового обзора, которую в режиме 3D можно вертеть как хочешь, давно стало для «китайцев» обычным делом [7]. У Шкоды она тоже есть – но качество изображения камер хуже [8].

Переварить богатство функций системе TXL тяжело. Быстро перемещаться по меню? Нет, запаситесь терпением. Процессору не хватает силенок. У Шкоды таких проблем не наблюдается – экран «летает» в любых обстоятельствах. Впрочем, и на китайских машинах уже есть медиасистемы, работающие шустро.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

EXEED TXL SKODA KODIAQ Снаряженная / полная масса 1855 / 2155 кг 1738 / 2453 кг Время разгона 0–100 км/ч 9,0 с 8,2 с Максимальная скорость 200 км/ч 205 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 55 л АИ-95/60 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 11,8 / 6,9 / 8,7 л / 100 км 9,0 / 6,3 / 7,3 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4/16 Р4/16 Рабочий объем 1998 см³ 1984 см³ Мощность 145 кВт / 197 л.с. при 5000 об/мин 132 кВт / 180 л.с. при 3900–6000 об/мин Крутящий момент 375 Н·м при 3500 об/мин 320 Н·м при 1400–3940 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный Коробка передач Р7 Р7 Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 4,46 / 2,82 / 1,59 / 1,11 / 0,85 / 0,77 / 0,64 / 3,87 3,56 / 2,53 / 1,68 / 1,02 / 0,79 / 0,76 / 0,63 / 2,79 Главная передача 4,79 / 4,24 4,73 / 3,94 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые дисковые, вентилируемые Шины 255/55 R19 235/55 R18

УРОВЕНЬ ШУМА, дБ

EXEED TXL SKODA KODIAQ 0 км/ч 45,2 43,8 60 км/ч 66,8 64,3 100 км/ч 71,9 67,6 Разгон 73,7 70,8

ЗАМЕРЫ ДИНАМИКИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ, с

EXEED TXL SKODA KODIAQ 0–100 км/ч 8,38 8,29 60–100 км/ч 5,13 5,56 80–120 км/ч 6,77 6,34

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм