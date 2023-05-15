Exeed TXL и Skoda Kodiaq – тест в цифрах
Как собраны, как оснащены, как едут и насколько дружелюбны к водителю и пассажирам Exeed TXL и Skoda Kodiaq, читайте тут.
Цена качества
По цене Exeed TXL практически догнал Шкоду. Рекомендованные цены на TXL с базовым мотором 1.6 (186 л. с.) начинаются с четырех миллионов. А двухлитровый TXL – это уже 4,7 млн рублей. На родине в Китае аналогичные машины стоят на миллион-полтора дешевле (привет ввозным пошлинам).
Российское производство кроссоверов Skoda Kodiaq давно свернуто, но живые рестайлинговые автомобили еще есть у дилеров (по нашим данным, меньше сотни экземпляров). Автомобили в начальной версии Active с мотором 1.4 (150 л. с.) стоят 3,5–3,8 млн рублей. А с двухлитровым мотором и в дорогой комплектации Style новенький Kodiaq тянет на все пять! Золотой середины не существует, ибо самые ходовые Кодиаки с полным приводом, мотором 1.4 и в средней комплектации Ambition давно расхватали.
Потихоньку начинают везти машины из Китая, причем они порой дешевле Шкод российской сборки.
Как это возможно?
Во‑первых, китайский Kodiaq проще нашего. Внешне практически не отличается (кроме бамперов), а вот салон иной. Своя передняя панель, попроще материалы отделки и отсутствие многих мелочей. А также – китайская медиасистема и виртуальная приборная панель.
Во‑вторых, и оснащение скромнее. Есть машины с передним приводом, обычным кондиционером, пластиковым рулем и отсутствием подогревов. За такие просят 3–3,5 млн рублей. Тоже немало! Стоил бы Kodiaq, как изначально в Китае (около двух с небольшим миллионов рублей), на комплектацию можно было бы закрыть глаза.
Медиасфера
По функциональности китайские медиасистемы в чем-то даже круче. Но важно, как эти «плюшки» работают, просто ли найти ту или иную функцию. Columbus Шкоды интуитивно понятен [1], любую настройку можно отыскать без инструкции по эксплуатации. С Иксидом так не прокатит. Домашнюю страницу с виджетами можно подстроить под себя [2]. Но отыскать ту или иную функцию в меню непросто – порой логика их размещения отсутствует. И это справедливо для большинства китайских машин, которые прошли через наши руки.
У обеих медиасистем есть функция голосового управления. TXL требует четко сказанные фразы из ограниченного списка, иначе начнется недопонимание [3]. Европейский аналог тоже так себе – диктовка того же адреса в навигации займет вечность [4]. Зато у Шкоды есть функция перелистывания меню без касания, и работает она четко [5]. Exeed тоже кое-что может: в его медиасистему зашит встроенный видеорегистратор [6].
Изображение машинки в системе кругового обзора, которую в режиме 3D можно вертеть как хочешь, давно стало для «китайцев» обычным делом [7]. У Шкоды она тоже есть – но качество изображения камер хуже [8].
Переварить богатство функций системе TXL тяжело. Быстро перемещаться по меню? Нет, запаситесь терпением. Процессору не хватает силенок. У Шкоды таких проблем не наблюдается – экран «летает» в любых обстоятельствах. Впрочем, и на китайских машинах уже есть медиасистемы, работающие шустро.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
EXEED TXL
|
SKODA KODIAQ
|
Снаряженная / полная масса
|
1855 / 2155 кг
|
1738 / 2453 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
9,0 с
|
8,2 с
|
Максимальная скорость
|
200 км/ч
|
205 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95 / 55 л
|
АИ-95/60 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
11,8 / 6,9 / 8,7 л / 100 км
|
9,0 / 6,3 / 7,3 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4/16
|
Р4/16
|
Рабочий объем
|
1998 см³
|
1984 см³
|
Мощность
|
145 кВт / 197 л.с. при 5000 об/мин
|
132 кВт / 180 л.с. при 3900–6000 об/мин
|
Крутящий момент
|
375 Н·м при 3500 об/мин
|
320 Н·м при 1400–3940 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
Р7
|
Р7
|
Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.
|
4,46 / 2,82 / 1,59 / 1,11 / 0,85 / 0,77 / 0,64 / 3,87
|
3,56 / 2,53 / 1,68 / 1,02 / 0,79 / 0,76 / 0,63 / 2,79
|
Главная передача
|
4,79 / 4,24
|
4,73 / 3,94
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые, вентилируемые
|
дисковые, вентилируемые
|
Шины
|
255/55 R19
|
235/55 R18
УРОВЕНЬ ШУМА, дБ
|
|
EXEED TXL
|
SKODA KODIAQ
|
0 км/ч
|
45,2
|
43,8
|
60 км/ч
|
66,8
|
64,3
|
100 км/ч
|
71,9
|
67,6
|
Разгон
|
73,7
|
70,8
ЗАМЕРЫ ДИНАМИКИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ, с
|
|
EXEED TXL
|
SKODA KODIAQ
|
0–100 км/ч
|
8,38
|
8,29
|
60–100 км/ч
|
5,13
|
5,56
|
80–120 км/ч
|
6,77
|
6,34
ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм
|
|
EXEED TXL
|
SKODA KODIAQ
|
Капот
|
146
|
125
|
Переднее крыло
|
124
|
123
|
Передняя дверь
|
151
|
116
|
Задняя дверь
|
143
|
118
|
Заднее крыло
|
157
|
116
|
Крыша
|
135
|
100
|
Пятая дверь
|
147
|
109
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