Три самых странных автобуса СССР

У всех этих машин были интересные особенности.

Нет, речь не о редких и невиданных автобусах – все они хорошо знакомы по фильмам, например. А кто постарше, мог даже ездить на них. Но вот чего вы не знали об этих машинах?

Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Канунников раскрыл интересные факты о некоторых автобусах.

ГЗА-651

Это не опечатка – машина выпускалась на Горьковском заводе автобусов. Это был филиал ГАЗа. Производство началось в 1950 году, а потому каркас кузова делали из дерева, которое затем обшивали стальными листами (стальные каркасы появились позже). По нынешним меркам автобус вмещал меньше пассажиров, чем современные газовские ГАЗели, – 19 сидячих мест.

Затем выпуск ГЗА-651 был налажен в Павлово-на-Оке и в Кургане. Постепенно мелкосерийное производство автобуса шло уже по всей стране – ГАЗ и ГЗА рассылали машинокомплекты, а местные мастера собирали из них столь необходимые автобусы.

Выпуск ГЗА-651 продолжался до второй половины 1970-х – почти 20 лет. А служили они людям еще дольше.

ПАЗ

Вы удивитесь, но до боли привычный всем «пазик» – очень интересный автобус. И одинаково интересны как первые ПАЗ-652 образца 1958 года, так и современные ПАЗ-3205.

Это чуть ли не единственные автобусы, выпускаемые на конвейере! Быстро, четко, в огромных количествах – хоть в три смены.

Во вторых, ПАЗы были и полноприводные. И речь не об одной, а о двух версиях – ПАЗ-3201 и ПАЗ-3206. То есть с «пазиками» знакомы не только все жители России, но и, пожалуй, дикие животные самых удаленных лесов, куда доезжали эти автобусы.

ЗИЛ-158

Выпускать этот автобус начали в 1957 году. Его огромным плюсом стал салон – машина вмещала до 60 пассажиров, 32 из которых могли ехать сидя. По тем временам – самый вместительный автобус. Кстати, именно его мы видим в серии «Напарник» знаменитого фильма Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика».

Сделанный на базе грузовика ЗИЛ-164, автобус получил 6-цилиндровый мотор рабочим объемом 5,6 л и пятиступенчатую механику. Двигатель имел всего 109 л.с. Будь он мощнее, судьба модели могла бы сложиться иначе.

Дело в том, что первый советский автобус с полуприцепом, сочлененным по принципу «гармошки», был сделан именно на базе ЗИЛ-158. Назвали его ЛиАЗ-5Э-676 (с 1959 года производство автобусов ЗИЛ велось в подмосковном Ликино). Автобус-«гармошка» в серию не пошел, так как двигатель машины оказался слишком слабым, чтобы водить потяжелевший кузов и большее количество пассажиров.

Новые кроссоверы Haval Xiaolong – названы цены.

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Фото: из архива «За рулем»

Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Канунникова «От мала до велика: 10 самых любимых автобусов СССР».