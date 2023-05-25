Почему ломается трансмиссия у кроссоверов Hyundai и Kia: 5 слабых мест

В зоне риска – все модели. И это не случайные, а массовые поломки. Причем характерны они как для великовозрастных машин, так и для совсем свежих.

Коробка передач

На большинство полноприводных кроссоверов с двигателями рабочим объемом до 2,4 л начиная с 2009 года устанавливают шестиступенчатые автоматические коробки передач A6MF1 или A6F24.

Сами по себе автоматы надежны. Проблема кроется в регламенте технического обслуживания. Официальный мануал рекомендует замену рабочей жидкости раз в 90 000 км. Для автомобилей, которые много времени проводят в затяжных городских пробках (а таких большинство), этот интервал явно завышенный.

Кроме того, в корейской «шестиступке» невозможно заменить фильтрующий элемент без полной разборки агрегата. Поэтому жидкость следует менять каждые 50 000 км пробега. Причем лучше слить ее еще и из шлангов радиатора. Тогда понадобится около 7,3 л жидкости.

Кстати, с такой же периодичностью рекомендуется и менять масло в заднем редукторе.

Хотите продлить ресурс автомата - не перегружайте автомобиль буксировкой прицепа и частым преодолением непролазных дорог. А также избегайте резких ускорений, особенно с непрогретой коробкой передач.

Чтобы добраться до фильтра, коробку нужно снять с автомобиля и разобрать. Такую замену обычно проводят только одновременно с ремонтом агрегата.

Дифференциал и угловой редуктор

Крутящий момент на задние колеса передается через угловой редуктор, пристыкованный к картеру коробки передач. Шлицы на коробке дифференциала передают вращение на ведущую шестерню редуктора.

Из-за конструктивного просчета в это шлицевое соединение попадает влага. Коррозия разъедает шлицы. А поскольку ржавчина тверже сплава, из которого она образовалась, шлицы начинают быстро истирать сами себя и в конечном итоге срезаются. Автомобиль становится переднеприводным, а на комбинации приборов загорается индикатор неисправного полного привода.

Регулярная разборка соединения, очистка и смазка шлицов, установка новых уплотнений существенно продлевает жизнь этому шлицевому соединению. Его ресурс зависит и от стиля езды. Шлицы быстрее выходят из строя на автомобилях, которые часто выбираются на бездорожье и форсируют глубокие лужи.

Расположение слабых мест на схеме трансмиссии полноприводных кроссоверов: 1 — шлицевое соединение углового редуктора; 2 – шлицевое соединение промежуточного вала с корпусом ШРУСа; 3 – муфта привода задних колес.

Ремонтники отработали технологию восстановления шлицов, но это требует снятия и разборки АКП и углового редуктора. Поэтому ремонт обойдется в среднем в 60 000 рублей. Но это намного дешевле, чем заменить все изношенные детали на новые - стоимость запчастей и работ составит около 200 000 рублей.

Поврежденные шлицы в коробке дифференциала.

Карданный вал

При пробегах свыше 100 000 км часто выходит из строя передняя крестовина кардана. Заодно есть смысл заменить подвесной подшипник (ресурс у него сравнимый), а затем отбалансировать вал.

В целом работа обойдется не дороже 20 000 рублей.

Карданный вал имеет только одну крестовину спереди. Средний шарнир хорошо герметизирован, а сзади стоит простая резиновая муфта.

Муфта задних колес

Муфта включения полного привода с электрическим управлением разработана компанией Borg Warner. Часть фрикционных дисков сцеплены со шлицами на внешней обойме, называемой «барабаном». К нему приварена втулка, жестко связанная с входным валом редуктора.

Часто из-за термической подкалки сварное соединение втулки и «барабана» разрушается. Муфта перестает передавать тягу на задние колеса, а частицы металла начинают гулять внутри муфты и могут нанести узлу дополнительный вред.

Поэтому с ремонтом затягивать не стоит. Тем более, что многие сервисы качественно и недорого восстанавливают сварное соединение.

Разрушенное соединение барабана и втулки.

Приводы

ШРУСы полноприводных автомобилей работают надежно не меньше 150 000 км. Главное, следить за состоянием грязезащитных пыльников.

Зато шлицевое соединение наружной обоймы внутреннего ШРУСа привода правого переднего колеса с промежуточным валом подвержено коррозии. В результате шлицы разбиваются и появляется люфт, который может вызывать посторонние звуки и вибрацию.

Ремонтники восстанавливают соединение с помощью металлополимера.

Берегите трансмиссию

Трансмиссия полноприводных кроссоверов Hyundai и Kia надежна при условии, что ее не перегружают. Как доказательство: все вышеперечисленные неисправности намного реже возникают на компактных и легких моделях (например, Hyundai Creta и Kia Seltos). А владельцам более тяжелых и мощных кроссоверов с двигателями 2,4 л стоит быть вдвойне аккуратней. И по возможности как можно реже грузить машину под завязку, таскать тяжелый прицеп или штурмовать серьезное бездорожье.