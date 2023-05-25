#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России впервые представлены коммерческие автомобили SDACВ России впервые представлены коммерческие автомобили SDAC
Две новые модели коммерческого транспорта –...
Интересный маршрут летнего отдыха: Gastro Industry FestИнтересный маршрут летнего отдыха: Gastro Industry Fest
Вас ждет очень необычное сочетание: вкусная еда...
Новая Honda Aircraft мощностью 13 960 л.с.Новая Honda Aircraft мощностью 13 960 л.с.
Кроме того, этот Honda Aircraft Elite II имеет...

Почему ломается трансмиссия у кроссоверов Hyundai и Kia: 5 слабых мест

В зоне риска – все модели. И это не случайные, а массовые поломки. Причем характерны они как для великовозрастных машин, так и для совсем свежих.

Коробка передач

За РулемШаровые опоры: 10 вопросов и ответы экспертов

На большинство полноприводных кроссоверов с двигателями рабочим объемом до 2,4 л начиная с 2009 года устанавливают шестиступенчатые автоматические коробки передач A6MF1 или A6F24.

Сами по себе автоматы надежны. Проблема кроется в регламенте технического обслуживания. Официальный мануал рекомендует замену рабочей жидкости раз в 90 000 км. Для автомобилей, которые много времени проводят в затяжных городских пробках (а таких большинство), этот интервал явно завышенный.

Кроме того, в корейской «шестиступке» невозможно заменить фильтрующий элемент без полной разборки агрегата. Поэтому жидкость следует менять каждые 50 000 км пробега. Причем лучше слить ее еще и из шлангов радиатора. Тогда понадобится около 7,3 л жидкости.

Кстати, с такой же периодичностью рекомендуется и менять масло в заднем редукторе.

Хотите продлить ресурс автомата - не перегружайте автомобиль буксировкой прицепа и частым преодолением непролазных дорог. А также избегайте резких ускорений, особенно с непрогретой коробкой передач.

Чтобы добраться до фильтра, коробку нужно снять с автомобиля и разобрать. Такую замену обычно проводят только одновременно с ремонтом агрегата.
Чтобы добраться до фильтра, коробку нужно снять с автомобиля и разобрать. Такую замену обычно проводят только одновременно с ремонтом агрегата.
За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемРеклама автомобилей: раздражает, смешит или шокирует?За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Дифференциал и угловой редуктор

За РулемКак водители (и жара) убивают вариатор: 5 фатальных ошибок

Крутящий момент на задние колеса передается через угловой редуктор, пристыкованный к картеру коробки передач. Шлицы на коробке дифференциала передают вращение на ведущую шестерню редуктора.

Из-за конструктивного просчета в это шлицевое соединение попадает влага. Коррозия разъедает шлицы. А поскольку ржавчина тверже сплава, из которого она образовалась, шлицы начинают быстро истирать сами себя и в конечном итоге срезаются. Автомобиль становится переднеприводным, а на комбинации приборов загорается индикатор неисправного полного привода.

Регулярная разборка соединения, очистка и смазка шлицов, установка новых уплотнений существенно продлевает жизнь этому шлицевому соединению. Его ресурс зависит и от стиля езды. Шлицы быстрее выходят из строя на автомобилях, которые часто выбираются на бездорожье и форсируют глубокие лужи.

Расположение слабых мест на схеме трансмиссии полноприводных кроссоверов: 1 — шлицевое соединение углового редуктора; 2 – шлицевое соединение промежуточного вала с корпусом ШРУСа; 3 – муфта привода задних колес.
Расположение слабых мест на схеме трансмиссии полноприводных кроссоверов: 1 — шлицевое соединение углового редуктора; 2 – шлицевое соединение промежуточного вала с корпусом ШРУСа; 3 – муфта привода задних колес.

Ремонтники отработали технологию восстановления шлицов, но это требует снятия и разборки АКП и углового редуктора. Поэтому ремонт обойдется в среднем в 60 000 рублей. Но это намного дешевле, чем заменить все изношенные детали на новые - стоимость запчастей и работ составит около 200 000 рублей.

Поврежденные шлицы в коробке дифференциала.
Поврежденные шлицы в коробке дифференциала.

Карданный вал

При пробегах свыше 100 000 км часто выходит из строя передняя крестовина кардана. Заодно есть смысл заменить подвесной подшипник (ресурс у него сравнимый), а затем отбалансировать вал.

В целом работа обойдется не дороже 20 000 рублей.

Карданный вал имеет только одну крестовину спереди. Средний шарнир хорошо герметизирован, а сзади стоит простая резиновая муфта.
Карданный вал имеет только одну крестовину спереди. Средний шарнир хорошо герметизирован, а сзади стоит простая резиновая муфта.

Муфта задних колес

За Рулем300 тысяч км и больше! 5 кроссоверов с самыми надежными автоматами

Муфта включения полного привода с электрическим управлением разработана компанией Borg Warner. Часть фрикционных дисков сцеплены со шлицами на внешней обойме, называемой «барабаном». К нему приварена втулка, жестко связанная с входным валом редуктора.

Часто из-за термической подкалки сварное соединение втулки и «барабана» разрушается. Муфта перестает передавать тягу на задние колеса, а частицы металла начинают гулять внутри муфты и могут нанести узлу дополнительный вред.

Поэтому с ремонтом затягивать не стоит. Тем более, что многие сервисы качественно и недорого восстанавливают сварное соединение.

Разрушенное соединение барабана и втулки.
Разрушенное соединение барабана и втулки.

Приводы

За РулемСпецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов

ШРУСы полноприводных автомобилей работают надежно не меньше 150 000 км. Главное, следить за состоянием грязезащитных пыльников.

Зато шлицевое соединение наружной обоймы внутреннего ШРУСа привода правого переднего колеса с промежуточным валом подвержено коррозии. В результате шлицы разбиваются и появляется люфт, который может вызывать посторонние звуки и вибрацию.

Ремонтники восстанавливают соединение с помощью металлополимера.

Берегите трансмиссию

Трансмиссия полноприводных кроссоверов Hyundai и Kia надежна при условии, что ее не перегружают. Как доказательство: все вышеперечисленные неисправности намного реже возникают на компактных и легких моделях (например, Hyundai Creta и Kia Seltos). А владельцам более тяжелых и мощных кроссоверов с двигателями 2,4 л стоит быть вдвойне аккуратней. И по возможности как можно реже грузить машину под завязку, таскать тяжелый прицеп или штурмовать серьезное бездорожье.

Чтобы добраться до фильтра, коробку нужно снять с автомобиля и разобрать. Такую замену обычно проводят только одновременно с ремонтом агрегата.
Расположение слабых мест на схеме трансмиссии полноприводных кроссоверов: 1 — шлицевое соединение углового редуктора; 2 – шлицевое соединение промежуточного вала с корпусом ШРУСа; 3 – муфта привода задних колес.
Поврежденные шлицы в коробке дифференциала.
Карданный вал имеет только одну крестовину спереди. Средний шарнир хорошо герметизирован, а сзади стоит простая резиновая муфта.
Разрушенное соединение барабана и втулки.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемРевин Алексей
Количество просмотров 4
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0