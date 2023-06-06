Большая новинка российской сборки — на смену Транзита, в конкуренты Газели

В основе фургона Sollers Atlant лежит китайский JAC Sunray, сборку которого организовали на заводе в Елабуге. Там, где недавно выпускали Ford Transit.

Двигатель и коробка

На самых маленьких версиях Атланта стоит турбодизель объемом 1,9 л мощностью 136 л.с. На нашем тесте машина с более мощным двигателем 2.7.

Этот дизель развивает 150 л.с. У него широкая полка максимального крутящего момента - не нужно постоянно переключаться, чтобы держать обороты мотора в удобной зоне.

И расход топлива оказался низким — в среднем Атлант потребляет около 11 л на 100 км.

Правда, работает дизель громко. Но это минус не столько мотора, сколько слабой шумоизоляции.

Турбодизель объемом 2,7 л и мощностью 150 л.с. - одно из достоинств Атланта.

Все Атланты комплектуются шестиступенчатой механической коробкой передач. Передаточные числа подобраны удачно, неплох и механизм переключения. Разве что шестая передача вынесена далековато от остальных.

Но в целом переключать передачи удобнее, чем у Газели NN (у нее также стоит шестиступенчатая механика). И общее впечатление от связки мотора и коробки китайского фургона приятнее.

Кабина и грузовой отсек

В конфигурации L2H1 (средняя длина и минимальная высота кузова) Атлант вмещает 10 кубов груза массой до 1,5 т. Или четыре стандартных европодонна. Сравнимо с Газелью Некст или Газелью NN тех же габаритов.

Грузовой отсек уже в заводском исполнении имеет отделку. На потолке есть плафоны освещения. Но нет такелажных крюков или петель для фиксации груза.

Коммерческий транспорт в первую очередь должен быть практичным. Видимо, разработчики забыли об этом правиле, когда проектировали кабину. Хорощо, что в базе есть кондиционер и круиз-контроль. Но где хотя бы один подстаканник?

В конфигурации L2H1 Atlant вмещает 10 кубов груза. Грузовой отсек - c заводской отделкой.

Также в кабине негде закрепить планшет с документами. Да и в целом с отделениями дефицит. В среднем сиденье нет откидного столика с резинкой или какого-то зажима в верхней части консоли. Пропадает куча места под потолком — ни полок, ни места для радиостанции. По практичности кабины Атлант уступает даже старой Газели Бизнес.

с точки зрения практичности кабина получилась неудачной. И выглядит устаревшей. Под пассажирскими сиденьями отсутствует рундук для дорожного набора или инструмента.

Качество сборки и посадка

Интерьер кабины напоминает о китайских автомобилях десятилетней давности. В салоне - резкий химический запах.

Качество сборки хромает. Панели подогнаны неровно, некоторые и вовсе установлены с перекосом.

Водительское кресло имеет минимум регулировок, а его профиль далеко не оптимальный. Через час езды спина уже затекает. А что будет после дневной смены?

Рулевая колонка в Атланте не регулируется… совсем! Что необычно для современного коммерческого фургона. В Газелях и руль можно подстроить, а сиденье снабжено не только кучей регулировок, но еще пневмоподвеской.

А у Атланта нет даже подлокотника с левой стороны водителя - руку положить некуда.

У водительского сиденья минимум регулировок и неудобный профиль. Рулевая колонка не регулируется ни по углу наклона, ни по вылету.

А сколько стоит?

Подведем итоги. У Sollers Atlant довольно удачная связка мотора и коробки. Но это, пожалуй, единственное преимущество фургона из Елабуги перед Газелью.

По вместимости и грузоподъемности паритет. А если говорить о продуманности кабины, комфорте водителя и оснащении — Газель NN явно выглядит предпочтительнее. Atlant по этим параметрам ближе к старой Газели Бизнес, которую разрабатывали еще в прошлом веке.

А стоит Atlant даже чуть больше, чем Газель NN (и существенно дороже, чем Газель Некст). Цены стартуют с 3 млн рублей за короткий фургон полной массой 2,5 т. А самые большие версии - на полмиллиона дороже!