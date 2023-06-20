Renault Kangoo II (2008–2020): все неисправности

В пассажирской версии этот фургон – автомобиль на все случаи жизни. И недорогой!

Базируется Kangoo на шасси Renault Scenic.

Грузопассажирский автомобиль выпускался во множестве модификаций, в том числе с укороченной и удлиненной базой.

У нас свыше 80% машин продано именно в пассажирских версиях – в большинстве своем с пятью сиденьями.

Рестайлинг (2013) существенно осовременил внешность машины, добавил опций, заменил бензиновый двигатель. Но характер Кангу не изменился – он остался «рабочей лошадкой».

Renault Kangoo

Достоинства

Недорого и несложно в ремонте.

Просторный салон с богатыми возможностями трансформации.

Ржавеет неохотно.

Багажник 660 л в стандартной версии.

Багажник можно упрекнуть только в чрезмерном практицизме. По пластику поклажа может елозить – хорошо бы подложить резиновый коврик.

Недостатки

Маломощные моторы.

Ветровое стекло собирает все камни.

Обилие дешевого пластика.

Даже в богатой комплектации инструментарий довольно скромный. Но есть всё необходимое для перевозки людей и грузов.

Моторы

Все главные агрегаты заточены на ресурс, динамики не дождешься.

Атмосферник K7M 1.6 (84 л. с.) знаком нам по ранним Логанам. Чугунный блок, 8 клапанов, нет гидрокомпенсаторов, ременный привод ГРМ. «Втыковой», шумный, вибронагруженный, многовато жрет, в возрасте страдает утечками масла и антифриза. Но ходит при этом до полумиллиона километров, а ремонтируется легко и недорого.

На ранних машинах главной болячкой была катушка зажигания – растрескивалась. Ремень ГРМ чаще всего рвется из-за подклинивания помпы или ролика натяжителя, так что за этой системой надо следить. Плавающие обороты вызваны, как правило, загрязнением регулятора холостого хода или форсунок. Реже – подсосом воздуха через рассохшиеся уплотнения.

После рестайлинга пришел другой логановский мотор – 16‑клапанный К4М 1.6 (102 л. с.). Также несложный, надежный, неприхотливый и с ресурсом под 400 тысяч км.

Турбодизель К9К 1.5 (86 л. с.) во множестве модификаций применяли почти на всех Renault. Нам он близко знаком по Дастеру. Старый архаичный мотор с чугунным блоком, многократно модернизированный. Так, к 2009 году на маломощных агрегатах капризную топливную аппаратуру Delphi заменили на Bosch. «Втыковой» и без компенсаторов зазоров. Любит чистое масло и хорошее топливо, но чрезмерно привередливым его назвать нельзя. Ресурс около 350 тысяч км, многие экземпляры отходили свыше 450 тысяч.

Коробка передач

Безальтернативная механическая пятиступка JR5. Гудит подшипниками валов, подтекает, с годами теряется четкость переключений, но служит свыше 300 тысяч км.

В МКП как-то не принято менять масло, но эпизодическая замена (каждые 60–80 тысяч км) дает очень благоприятные результаты. Из системы вечно трущихся железяк полезно удалить хотя бы часть металлического осадка, что продлит жизнь всем компонентам.

Эксплуатационные болячки

Подвеска типичная для коммерческого транспорта – не особо комфортная, но плотная и выносливая. Запас прочности огромный, и жалоб на ранний износ чего-либо попросту нет. Замены подшипников или сайлентблоков вызревают к 150 тысячам км. Даже стойки стабилизатора выдерживают под 100 тысяч.

Такое же спокойствие вызывают рулевое управление и тормозная система.

Набор неисправностей напоминает «ладовский»: что-то отвалилось, что-то подтекло. Пластиковые детали быстро мутнеют, иногда трескаются или рассыпаются. Рассыхаются и провисают уплотнители. Обивка сидений теряет товарный вид за пару лет. Разнообразно сбоит электрика (основная причина – закисание контактов), перегорают ­лампочки, в фарах собирается влага.

Euro NCAP: 2008 – четыре звезды.

Самое массовое предложение на вторичке: Kangoo 1.6 МКП

Оптимальный выбор: Kangoo 1.6 МКП

За те же деньги: Лада Ларгус, Citroen Berlingo, Opel Meriva

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Фото: Renault