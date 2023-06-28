Вместительный «китаец» с атмосферным мотором – тест и видео

Вторая модель от бренда Omoda — седан гольф-класса S5. Готов заменить бестселлеры из недалекого прошлого - Hyundai Elantra, Kia Cerato, Skoda Octavia.

Удачная связка мотора и коробки

Для Омоды S5 доступны два двигателя. Оба бензиновые, объемом 1,5 л, знакомы нам по кроссоверу Chery Tiggo 4 Pro.

Базовый – атмосферный мощностью 113 л.с. Работает в паре с вариатором CVT18. Индекс обозначает максимальный крутящий момент, который может переварить бесступенчатая трансмиссия. Механическую коробку на Омоду не устанавливают.

Omoda S5 с таким мотором не может похвастать хорошей динамикой. Первые 100 км/ч она набирает медленнее 13 секунд.

А вот со 147-сильным турбодвигателем веден едет куда веселее. До «сотни» разгоняется быстрее десяти секунд.

Этот мотор также работает в паре с вариатором. Но другой модели — CVT25. Он переваривает больший крутящий момент и имеет девять квазиступеней при ручном режиме.

Оба двигателя приемлют 92-й бензин. Хотя кормить турбомотор низкооктановым топливом все же не стоит.

Подвеска с вопросами

По сравнению с китайскими седанами из недавнего прошлого Omoda S5 едет очень достойно. Но вопросы к шасси есть. На прямой трассе при скорости 100-110 км/ч приходится корректировать курс, если попадается продольная колея.

Не все гладко и на скоростной дуге — задняя часть кузова начинает гулять в поперечном направлении. Схожая история происходит и при резких маневрах. Очевидно, стоит поработать над жесткостью сайлентблоков упругой балки.

Перенастроить нужно и амортизаторы. На мелких неровностях машина едет слишком жестко. Я даже проверил давление в шинах - в норме. На больших ямах Omoda S5 пару раз словил пробой.

А вот к тормозной системе никаких претензий нет. Замедление отменное, и контролировать его удобно — педаль информативная.

Пластиковые подкрылки в арках плохо изолируют шумы от дороги. Днище не везде покрыто защитной мастикой и щитками, что также плохо сказывается на акустическом комфорте. На скорости выше 100 км/ч в районе зеркал слышны завихрения воздушных потоков.

На седанах с атмосферным двигателем стоит вариатор CVT18 (его селектор на фото), с турбомотором работает более выносливый CVT25.

С хорошей эргономикой

У кроссовера Omoda С5 были проблемы с посадкой водителя. Сиденья стояли очень высоко, и даже люди среднего роста упирались головой в потолок. В седане S5 запаса по высоте хватает даже рослым людям. Понравилось удачное взаимное расположение сиденья и органов управления.

На втором ряду хотелось бы большего простора. У соразмерных корейских моделей, вроде Hyundai Elantra или Kia Cerato, сзади места больше.

Петли крышки багажника укрыты пластиковыми щитками, что не всегда встречается у седанов этого класса. А вот с перевозкой длинномеров возникнут трудности. Спинку второго ряда можно сложить только целиком. И закрывать грузовой отсек неудобно - отсутствует ручка на внутренней стороне крышки багажника.

В отличие от кроссовера С5, в седане рабочее место водителя очень удобное. Объем багажника сотавляет 428 л (по данным производителя). Невыдающиеся показатели для седана гольф-класса. Тем более, что в подполье уложена узкая докатка.

А цена?

Omoda S5 – неплохой автомобиль. Но все же не полноценная замена популярным Hyundai Elantra, Kia Cerato или Skoda Octavia.

И хотя этот седан действительно дешевле кроссоверов схожего размера, но цены на эту модель не низкие.

Базовая версия Life с атмосферным мотором, вариатором, кондиционером и неплохим набором опций стоит 2,1 млн рублей. Недешево, однако на 15-20% доступнее постоставимых по размерам кроссоверов.

Если захочется турбомотор, то придется доплатить 100 тысяч — именно за столько предлагают версии Tech. А самая дорогая Ultra с системой кругового обзора, люком и прочими наворотами обойдется в 2,5 млн рублей.