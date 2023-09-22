Европейский премиум-кроссовер от 1,1 млн рублей: почему так дешево?

Volvo XC60 не ржавеет, богато оснащен, хорош на бездорожье. Но эксперт «За рулем» предупреждает: не все так радужно!

Кроссовер Volvo XC60 создан на фордовской платформе EUCD, что роднит его с внедорожниками Land Rover. Сборка бельгийская или шведская. Рестайлинг (2013): сильно изменена внешность, пересмотрена линейка агрегатов, в трансмиссии прописалась муфта Haldex пятого поколения. Около 20% машин – с передним приводом.

Volvo XC60

Достоинства

Хорошо противостоит коррозии.

Неплохие внедорожные качества, клиренс 230 мм.

Богато оснащен, высокий уровень активной безопасности.

Багажник правильной формы, но заявленные заводом 490 л «под шторкой» не влезают, по нашим замерам – только 420. Тоже неплохо, но для машины длиной 4,6 м это не рекорд. Зато просторен задний ряд сидений.

Недостатки

Многовато мелких поломок.

Проблемы с запчастями были и до санкций.

Дорогой сервис.

Моторы

У большинства моторов нет масляного щупа – только датчик, который иногда подвирает.

Самый массовый – пятицилиндровый дизель 2.4 обширного семейства D5 (двух поколений; шесть вариантов мощности 163–215 л. с.). Выносливый и хорошо изученный, с ресурсом под 400 тысяч км. Разумеется, по-дизельному прихотлив. Загрязняются впускной трубопровод, форсунки, клапан EGR и сажевый фильтр. В городских условиях фильтр забивается стремительно – необходимо «выгуливать» его на трассах. Подклинивают вихревые заслонки, изнашивается актуатор турбины, подтекает теплообменник. Следить надо за ремнем генератора – при обрыве он может подлезть под ремень ГРМ. Однако серьезные недомогания обычно проявляются на больших пробегах после 150 тысяч км.

Редкий дизель D4 2.0 (в четырех модификациях) – в целом не лучше и не хуже, но сложнее в ремонте, а ресурс его ниже.

Наилучшую динамику дарят бензиновые моторы с наддувом. Чаще встречается двухлитровый (203, 240, 245, 306 л. с.). Высокий расход масла, необходимость прочищать форсунки, регулярные течи, ресурс примерно 250 тысяч км. Старшие моторы 2.5 (249 л. с.) и рядная «шестерка» 3.0 (286 л. с.) тоже хлопотные, но живут дольше. Ранние отказы водяной помпы случаются у всех.

Есть еще атмосферник 3.2 (243 л. с.) с распределенным впрыском, приемлющий АИ‑92. Но его сняли с пробега в 2010 году, на вторичке единичные экземпляры.

Коробки передач

Механическая коробка M66 крайне редка, недостатков не выявлено. С частью бензиновых моторов 2.0 сочетаются роботы 6DCT450 с двумя мокрыми сцеплениями и неоднозначной репутацией. После 120 тысяч км нарастает риск постоянного ремонта – сцеплений, соленоидов, демпфера маховика и так далее. Плюс два фильтра, их надлежит менять.

В прочих сочетаниях служат гидроавтоматы Aisin – старый шестиступенчатый TF‑80SC или новый восьмиступенчатый TG‑81SC. Оба способны на 350 тысяч км. Но надо знать две вещи. Первая – предписанный интервал замены масла лучше сократить до 30–40 тысяч км. Вторая – агрегаты склонны к перегреву, поэтому часто устанавливают дополнительный ради­атор и внешний фильтр.

Муфта Haldex надежна и долговечна. Механический износ и течи в трансмиссии обычно проявляются к 150 тысячам км.

Эксплуатационные болячки

Подвеска крепкая, все элементы ходят 100–150 тысяч км, если избегать колес больших размеров (20–22 дюйма). С ними всё изнашивается быстрее. Часть деталей подходит от Ленд Роверов, и они дешевле.

В рулевом механизме слабоваты рейка и насос ГУР, полезно участить замену рабочей жидкости – через каждые 40 тысяч км.

Закисают приводы и проводка зеркал. Сбоят модули дверных ручек и моторчики замков. Отказывает привод задней двери. У бензиновых машин барахлит топливный насос (в баке). В зоне риска многие датчики и прочие электронные компоненты.

Euro NCAP: 2009 – пять звезд. Водитель/пассажир – 94%, ребенок – 79%, пешеход – 48%, системы безопасности – 86%.

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Фото: Volvo