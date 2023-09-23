По талонам или слить с грузовика — как в СССР заправляли автомобили

Чтобы залить в бак бензин, одних денег было недостаточно. От советского автолюбителя требовались еще и определенные знания и навыки.

Не меньше пуда

В столице первые бензоколонки появились еще в конце 1920-х. До революции 1917 года бензин редким автомобилистам продавали соответствующие профильные клубы и немногочисленные магазины, торгующие автомобильными принадлежностями.

Поначалу фирма Нобель – главный поставщик топлива в Российской империи – отгружала бензин в таре по 10 пудов. То есть – около 164 кг. Но вскоре появилась более удобная для частного владельца расфасовка по 1 пуду – чуть больше 16 кг.

Неразвитая сеть бензоколонок до определенного времени в СССР не вызывала проблем. Ведь частных автомобилей было совсем мало, а государственные обычно заправляли прямо в автохозяйствах. Кстати, во многих из них колонки сохранялись потом десятилетиями, даже когда становились не нужны.

Бензоколонка на улице Серафимовича в Москве возле знаменитого «Дома на набережной», где жили многие руководители СССР.

Дешевый дефицит

После Великой Отечественной число личных автомобилей стремительно увеличивалось. АЗС строили, но рост их числа отставал от темпов автомобилизации. На заправку тогда не заезжали по дороге, а ездили специально, иногда через полгорода.

Даже в Москве колонок было немного и, в основном, на окраинах. Бывали и исключения. Самое удивительное (особенно по современным стандартам) – АЗС совсем недалеко от кремлевской стены возле гостиницы «Метрополь». Там часто заправляли свои диковинные автомобили иностранцы – дипломаты, журналисты, бизнесмены, да и автотуристы, приехавшие в Союз.

Жизнь советской АЗС из популярной некогда комедии «Королева бензоколонки».

Именно автотуристы больше других страдали от нехватки АЗС. Когда во второй половине 1950-х в СССР стали модными автопутешествия в отпуск, поклонники таких приключений хорошо знали, какие топливные проблемы ждут их по дороге.

Даже в художественных фильмах тех лет («К Черному морю» или «Шофер поневоле») реалистично показывали длиннющие очереди на редких заправках. Поэтому опытный путешественник всегда вез с собой двадцатилитровую канистру топлива, а лучше – две.

АЗС в самом центре Москвы возле гостиницы «Метрополь».

Зато цена бензина в СССР была очень низкой. В 1960-е самый дешевый, марки А-66, стоил всего 6 копеек за литр – как два стакана газированный воды с сиропом или шесть стаканов без сиропа.

Бензин А-76 стоил 7,5 копеек за литр, а АИ-93 – 9,5 копеек. Этот бензин появился в самом конце 1960-х и далеко не сразу на всех заправках. Им заправляли только самые продвинутые тогда в СССР Москвич-412 и Волгу ГАЗ-24.

В картине 1957 года «К Черному морю» быт советского автотуриста показан вполне реалистично.

До этого на высокооктановом бензине ездили лишь лимузины московского и горьковского автозаводов. Для ЗИЛ-111 рекомендовали топливо АИ-98, о котором рядовые частники даже и не знали. Но лимузины ЗИЛ на обычных колонках в очередях не стояли.

Надо взять талон!

Чтобы заправиться, надо было приобрести соответствующие талоны. Причем для государственного транспорта и частного талоны были разными.

Государственные выдавали шоферам на автобазах. Действительны они были лишь с печатью соответствующего предприятия. А частники талоны покупали. В Москве, например, почему-то в кассах хозяйственных магазинов.

Соответственно, и колонки на АЗС делились на государственные и частные. Было немало АЗС, где частников вообще не заправляли. В этом смысле, как и во многих других, в СССР государственные интересы тоже превалировали над личными.

В начале 1980-х, к радости небалованных советских автолюбителей, уже все чаще встречались колонки, где личные автомобили заправляли и по талонам, и за наличные. Многие старались попасть именно на последние, чтобы не возиться с приобретением талонов.

Советская экзотика – талоны на бензин.

Отдельная история – дизтопливо. Даже автолюбители с куда большим, чем у меня, стажем не смогли припомнить, где заправляли личный дизельный автомобиль. Правда, таковых и не было. Даже иностранцы, которых в столице было много, ездили преимущественно на бензиновых машинах.

Встречал пару раз дизельные реэкспортные Волги ГАЗ-24, которыми владели советские граждане. Но заправить такой автомобиль проще всего было с помощью водителя любого МАЗа.

Рыночная экономика социализма

В советских газетах регулярно сообщали, что основные товары в СССР никогда не дорожают. Отчасти так и было, но бензин к основным не относился.

Первое подорожание в два раза случилось в 1978-м, второе – в 1981-м, после чего А-76 стал стоить 30 копеек за литр, а АИ-93 – даже 40 копеек.

Произошло это, кстати, недели через две после выхода очередного номера «За рулем», в котором большой топливный начальник заверил граждан, что слухи о подорожании – только слухи и что его, конечно, не будет.

Повышение цен запустило механизмы теневой экономики с социалистическим колоритом. Бензин марки А-76 за полцены – 3 рубля за 20-литровую канистру, то есть 15 копеек за литр, как до подорожания, охотно стали продавать водители грузовиков. Благо множество автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ (не говоря уже об автобусах) ездило по всему Союзу именно на 76-м.

На АЗС №150 на Ленинском проспекте заправляли и государственные, и частные автомобили.

В Москве импровизированные «левые» заправки были чуть ли не на каждой парковочной площадке на МКАД или на тихих окраинных пустырях, неподалеку от автобаз.

По этой причине многие автолюбители сами или с помощью гаражных умельцев снижали степень сжатия двигателей своих машин, устанавливая под головку блока специальные прокладки, чтобы заправлять автомобиль более дешевым А-76.

Тем, у кого на Москвиче-2140 или на Волге ГАЗ-24 уже с завода стояли дефорсированные моторы, работающие на А-76, завидовали. Удачниками себя почувствовали и владельцы Запорожцев, ездящих на 76-м.

Новомодная в 1980-х московская АЗС со шлангами и пистолетами, которые опускались из-под крыши. Слева – для государственных машин, справа – для частных.

Еще одна теневая услуга появилась на государственных АЗС. Ночью или поздно вечером, когда вокруг было безлюдно, договорившись с заправщицей, сидящей в будке при АЗС, можно было залить в свою машину топливо с хорошим «дисконтом». Ведь остатки бензина, образовавшиеся из-за регулярных недоливов в баки государственных автомобилей, чьи водители расплачивались бесполезными с точки зрения малого теневого бизнеса талонами, надо было превратить в наличные.

Прошло всего несколько лет: исчезли талоны, а заодно деление на государственные и частные колонки. Зато появились перебои с топливом и сопутствующие им километровые очереди.

Но это была уже другая страна. И современная история.

Как в СССР ремонтировали автомобили без запчастей и сервиса, читайте тут.