Не ржавеет, отлично едет, цена приемлемая... А что не так с этим Мини?
Mini Countryman (2010–2016) – разработка BMW. Сборка – Австрия. Преподносили как кроссовер, но при клиренсе 149 мм (на 9 мм больше, чем у исходного хэтчбека) это скорее универсал – с передним или полным приводом.
Длиннее хэтчбека почти на полметра в основном за счет свесов – колесная база больше всего на 128 мм. Модификации с разными моторами (их девять) имеют разные приставки к названию: One, One D, Cooper, Cooper S и так далее. Трехдверная версия (с 2013 года) получила название Paceman.
Достоинства
- Отлично защищен от коррозии.
- Прекрасная управляемость.
- Богатое оснащение.
Недостатки
- Штатная «шумка» – не премиум.
- Есть вопросы к эргономике и обзорности.
- Дорог в обслуживании и ремонте.
Моторы
Официально у нас продавали только бензиновые версии с алюминиевыми моторами семейства Prince (EP6) в четырех исполнениях. Характеристики прекрасные, но надежность и ресурс не прельщают. К 2013 году ситуацию слегка улучшили модернизации.
Относительно живучи атмосферные версии (98, 122 л. с.) с распределенным впрыском – 250 тысяч км они выдерживают. У наддувных (184, 218 л. с.) впрыск непосредственный, высокая термонагруженность и множество проблем: капризы пьезофорсунок и фазорегуляторов, быстрый износ цепи, роликов и звездочек ГРМ, угар масла, трещины головки блока цилиндров из-за перегревов. До рестайлинга (2013) ненадежным слыл также топливный насос высокого давления.
У всех непредсказуемый термостат и предсказуемая водяная помпа – в том смысле, что ломается каждые 30–60 тысяч км.
Иными путями появлялись машины с двухлитровым дизелем B47 (143 л. с.): нетерпимость к плохому топливу и маслу, засоряющиеся форсунки, клапан EGR, сажевый фильтр, подклинивающие вихревые заслонки. Но цепь привода ГРМ держится 200 тысяч км, и, в сущности, дизель не более хлопотный, чем наддувные бензиновые, хотя содержать его тоже дорого. А динамику дает не хуже.
Коробки передач
Шестиступенчатая механика хороша, но очень редка. Во всех остальных случаях применены гидроавтоматы Aisin (TF‑60SN, TF‑61SN, TF‑62SN). Надеяться на их «необслуживаемость» наивно – помрут раньше срока. При нормальном уходе с заменой масла каждые 50–60 тысяч км ресурс коробки – свыше 250 тысяч км. Крайне желательно заменить штатный теплообменник внешним радиатором – агрегаты склонны к перегреву, перегревы поджаривают масло, а порченое масло ускоряет износ всего. При самых слабосильных моторах условия жизни автомата наиболее щадящие.
Система полного привода аналогична xDrive на BMW X1 – весь момент априори идет на передние колеса, задние подключает электроника через весьма стойкую многодисковую муфту. Настройки очень грамотные, слабых мест в механической части нет. Но клиренс… это никак не внедорожник.
Эксплуатационные болячки
- Подвеска жесткая. Езда по грейдеру – сродни испытаниям на вибростенде. Тем не менее, до 100 тысяч км с подвеской и рулевым механизмом обычно ничего не происходит. Затем уже сказывается износ. Ресурс тормозных колодок и дисков нормальный.
- Заморочки по электрической и электронной части возможны с нулевого пробега. Проявляются во внезапных сбоях чего-нибудь – обогрева сидений, стеклоподъемников, центрального замка. Нередко всё проходит само собой.
- Машины в топ-комплектациях оснащали шинами Runflat – запаска в таких случаях не предусмотрена.
Euro NCAP: 2010 – пять звезд. Водитель/пассажир – 84%, ребенок – 83%, пешеход – 63%, системы содействия безопасности – 71%.
Самое массовое предложение на вторичке: Countryman 1.6 (184 л. с.) АКП
Оптимальный выбор: Countryman 1.6 (98 или 122 л. с.) АКП
За те же деньги: Audi Q3, Kia Sportage, Mitsubishi Outlander, Nissan X‑Trail, Volkswagen Tiguan
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Фото: Mini
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