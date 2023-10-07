17 500 км с китайским кроссовером: что понравилось? Что разочаровало?
Omoda C5, 1.6T (150 л. с.), Р7
Изготовитель Chery
Год выпуска 2023
В эксплуатации «За рулем» с мая 2023 года
Пробег на момент отчета 17 500
Первое хорошее впечатление от машины: салон просторнее, чем ожидаешь. В том числе и на втором ряду. Расплата за это – скромный багажник. Даже детский велосипед с 18‑дюймовыми колесами приходится разбирать – снимать переднее колесо (или складывать спинку сиденья).
Сын первым делом отметил, что «тут нет Ютюба!». Он привык к этому сервису в личной машине с андроид-магнитолой.
Из принципа решил это исправить. Например, с помощью Android Auto. И хотя этот сервис запрещает приложение YouTube (небезопасно за рулем), но инструкции по установке дублирующих приложений легко найти в интернете. Одной из них я и воспользовался, и вуаля.
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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
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