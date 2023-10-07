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17 500 км с китайским кроссовером: что понравилось? Что разочаровало?

Мультимедийку Omoda C5 легко усовершенствовать – например, с помощью Android Auto.

Omoda C5, 1.6T (150 л. с.), Р7

Новый «китаец» или б/у Тигуан за те же деньги: (не)легкий выбор

Изготовитель Chery
Год выпуска 2023
В эксплуатации «За рулем» с мая 2023 года
Пробег на момент отчета 17 500

Первое хорошее впечатление от машины: салон просторнее, чем ожидаешь. В том числе и на втором ряду. Расплата за это – скромный багажник. Даже детский велосипед с 18‑дюймовыми колесами приходится разбирать – снимать переднее колесо (или складывать спинку сиденья).

Багажник явно маловат
Багажник явно маловат

Новейшие китайские кроссоверы: к России приспособились или не очень?

Сын первым делом отметил, что «тут нет Ютюба!». Он привык к этому сервису в личной машине с андроид-магнитолой.

Из принципа решил это исправить. Например, с помощью Android Auto. И хотя этот сервис запрещает приложение YouTube (небезопасно за рулем), но инструкции по установке дублирующих приложений легко найти в интернете. Одной из них я и воспользовался, и вуаля.

Зато теперь с YouTube!
Зато теперь с YouTube!
  • А что говорят о кроссовере Омода его владельцы? Читайте тут.
В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

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За рулем в Дзен
За РулемКонстантин Васильев
Фото:За Рулем
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Фото:За Рулем
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