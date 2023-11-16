5 проблем и решений двигателей Opel и Chevrolet
Что за моторы?
Бензиновые двигатели с обозначением A24XE или A24XF рабочим объемом 2,4 л устанавливали с 2010 по 2018 год на кроссоверы Opel Antara и Chevrolet Captiva.
Мотор – атмосферный. Степень сжатия не очень высокая – 10,4. Тем не менее, производители автомобилей настраивали его под бензин АИ-95 и не рекомендуют заливать топливо с более низким октановым числом.
В основе мотора лежит алюминиевый блок цилиндров. Шестнадцатиклапанная головка тоже отлита из алюминиевого сплава.
Оптимальные тепловые зазоры в клапанном механизме поддерживают гидрокомпенсаторы. На распредвалах установлены устройства регулировки фаз. Привод ГРМ – цепной.
1. Ошибки в обслуживании
Моторы A24XE/A24XF особо чувствительны к соблюдению моментов затяжки свечей зажигания, крепления головки блока цилиндров и передней крышки. Металл мягкий, при перетяжке возможны деформации деталей и трещины.
Поэтому никаких «сделаю на глазок» – весь крепеж затягивается исключительно динамометрическим ключом.
2. Слабый привод ГРМ
Привод ГРМ порой ходит не более 50-60 тысяч километров. Обычно это случается на тех машинах, которые часто ездят с полной загрузкой или водители которых любят активный стиль езды. И в том и другом случае мотор динамично раскручивают, привод испытывает большие нагрузки и быстрее выходит из строя.
Если промедлите с заменой вышедшего из строя натяжителя, цепь может повредить переднюю крышку двигателя. И затраты на ремонт существенно вырастут.
А если вскрыли переднюю крышку, имеет смысл заменить натяжители и успокоители цепных приводов балансирных валов. Они тоже ненадежны и ломаются при небольших пробегах.
3. Сбой по фазам
Фазовращатели на распредвалах тоже часто отказывают. Обычно у них выходят из строя электромагнитные клапаны. При этом на панели приборов загорается Check Engine, а двигатель начинает ощутимо терять мощность.
Поменять клапан несложно и недорого. Деталь не дефицитная и стоит пару тысяч рублей.
4. Масложор
У многих моторов из-за недостаточной жесткости блока нарушается геометрия цилиндров, из-за чего увеличивается расход масла.
По этой же причине двигатель боится перегревов – блок может «повести» даже при небольшом превышении температуры.
5. Течи масла
Чаще всего запотевает соединение крышки и головки блока цилиндров.
Причем это происходит уже на небольших пробегах.
И это странно еще и потому, что клапанную крышку не снимают во время обслуживания. Ведь клапаны снабжены гидрокомпенсаторами и не нуждаются в регулировке.
Берегите мотор!
Двигатель A24XE – типичный представитель современных моторов. Редкие агрегаты без серьезного ремонта преодолевают отметку 300 тысяч км. Многие двигатели выходят из строя из-за перегрева и проблем с цепными приводами. На эти слабые места стоит обратить особое внимание.
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