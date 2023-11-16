5 проблем и решений двигателей Opel и Chevrolet

Эксперт «За рулем» указал на слабые места в моторах популярных кроссоверов

Что за моторы?

Бензиновые двигатели с обозначением A24XE или A24XF рабочим объемом 2,4 л устанавливали с 2010 по 2018 год на кроссоверы Opel Antara и Chevrolet Captiva.

Мотор – атмосферный. Степень сжатия не очень высокая – 10,4. Тем не менее, производители автомобилей настраивали его под бензин АИ-95 и не рекомендуют заливать топливо с более низким октановым числом.

В основе мотора лежит алюминиевый блок цилиндров. Шестнадцатиклапанная головка тоже отлита из алюминиевого сплава.

Оптимальные тепловые зазоры в клапанном механизме поддерживают гидрокомпенсаторы. На распредвалах установлены устройства регулировки фаз. Привод ГРМ – цепной.

Двигатель A24XE – типичный современный «алюминиевый» мотор.

1. Ошибки в обслуживании

Моторы A24XE/A24XF особо чувствительны к соблюдению моментов затяжки свечей зажигания, крепления головки блока цилиндров и передней крышки. Металл мягкий, при перетяжке возможны деформации деталей и трещины.

Поэтому никаких «сделаю на глазок» – весь крепеж затягивается исключительно динамометрическим ключом.

2. Слабый привод ГРМ

Привод ГРМ порой ходит не более 50-60 тысяч километров. Обычно это случается на тех машинах, которые часто ездят с полной загрузкой или водители которых любят активный стиль езды. И в том и другом случае мотор динамично раскручивают, привод испытывает большие нагрузки и быстрее выходит из строя.

Если промедлите с заменой вышедшего из строя натяжителя, цепь может повредить переднюю крышку двигателя. И затраты на ремонт существенно вырастут.

А если вскрыли переднюю крышку, имеет смысл заменить натяжители и успокоители цепных приводов балансирных валов. Они тоже ненадежны и ломаются при небольших пробегах.

Цепной привод балансирных валов снабжен натяжителем и успокоителями. Все лучше менять одновременно.

3. Сбой по фазам

Фазовращатели на распредвалах тоже часто отказывают. Обычно у них выходят из строя электромагнитные клапаны. При этом на панели приборов загорается Check Engine, а двигатель начинает ощутимо терять мощность.

Поменять клапан несложно и недорого. Деталь не дефицитная и стоит пару тысяч рублей.

Фазовращатели на обоих распредвалах и их цепной привод – слабые места мотора.

4. Масложор

У многих моторов из-за недостаточной жесткости блока нарушается геометрия цилиндров, из-за чего увеличивается расход масла.

По этой же причине двигатель боится перегревов – блок может «повести» даже при небольшом превышении температуры.

5. Течи масла

Чаще всего запотевает соединение крышки и головки блока цилиндров.

Причем это происходит уже на небольших пробегах.

И это странно еще и потому, что клапанную крышку не снимают во время обслуживания. Ведь клапаны снабжены гидрокомпенсаторами и не нуждаются в регулировке.

Берегите мотор!

Двигатель A24XE – типичный представитель современных моторов. Редкие агрегаты без серьезного ремонта преодолевают отметку 300 тысяч км. Многие двигатели выходят из строя из-за перегрева и проблем с цепными приводами. На эти слабые места стоит обратить особое внимание.

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