Кому нужны номера-«оборотни» и почему их продают безнаказанно

Главред «За рулем» предлагает за рамки-перевертыши конфисковывать транспорт

Пока мы слушаем поборников ужесточения штрафов за нарушение ПДД, в стране процветает бизнес по изготовлению, продаже и установке рамок-перевертышей.

Что и почем

Рамки-перевертыши бывают двух основных видов. Собственно «перевертыши», когда в рамке установлены два разных номерных знака – и переворачиванием рамки на 180 градусов можно показывать или родной номер, или поддельный. Второй вариант – «откидушки», это когда рамка откидывается в горизонтальное положение, и номер становится невидимым для камер.

Оба варианта устанавливают и спереди, и сзади. Оба могут быть с дистанционным приводом (брелок) и даже с системой контроля положения номера.

Стоимость установки – от 5000 рублей за простые варианты «в гараже» до нескольких десятков тысяч рублей за самые продвинутые и «невидимые глазу» устройства.

Зачем

Продаются такие рамки, как правило, с пометкой «для применения на специальных мероприятиях». В переводе на человеческий – для хамской езды по дорогам. В крупном городе с обилием камер, которые контролируют скорость, выделенные полосы для общественного транспорта и обочины, окупаются за несколько дней.

Вот и получается, что кого-то штрафуют за +20 км/ч, а кто-то спокойно пуляет 200, ездит по выделенкам и обочинам – и не получает никаких штрафов.

А можно?

Как ни странно, у нас не запрещено ввозить в страну такие устройства, не запрещено их изготавливать и не запрещено проводить работы по их установке на автомобили. То есть для торгующих организаций и СТО – вообще никакой ответственности!

За установленные на автомобиль устройства, которые препятствуют считыванию номерных знаков ответственность есть. По части 2 ст. 12.1 КоАП РФ предусмотрено наложение штрафа в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Причем Верховный Суд РФ прямо указал, что правонарушением по части 2 ст. 12.1 КоАП РФ является сам факт установки таких устройств на автомобиль – даже если на момент проверки они не используются.

А за езду с поддельными номерами можно лишиться прав на срок до одного года.

Но в том-то и дело, что инспекторов на дорогах мало, а камеры не в состоянии наказывать за рамки-перевертыши. То есть фактически эти статьи КоАП не работают – или работают слабо.

Что делать

У меня простое предложение. За продажу, изготовление и установку таких устройств должна наступать уголовная ответственность для торговых точек и СТО – с жесткими штрафами, а лучше с конфискацией бизнеса «под ноль».

А за использование/установку на автомобиле таких устройств нужно вводить конфискацию транспорта, невзирая на то, кому принадлежит этот транспорт – собственно нарушителю или его брату, свату, юридическому лицу, государственной структуре, многодетной семье и так далее.

Можно не заметить любой дорожный знак. Можно случайно превысить скорость. Можно не понять жест регулировщика. Но нельзя случайно установить устройства, препятствующие считыванию номерных знаков, – как нельзя случайно подделать водительское удостоверение или паспорт. Так почему при нынешней высокой террористической опасности за подделку паспорта наступает уголовная ответственность, а за сокрытие номерных знаков и установку подложных – нет?

«За рулем» предложил депутатам внести ряд изменений в КоАП, облегчающих жизнь автомобилистов.