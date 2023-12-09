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Что можно сделать из Волги – чумовой тюнинг 1990-х

В архивах «За рулем» нашлись уникальные фото: крутые Волги из прошлого века

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Еще недавно недоступная Волга в начале 1990-х перестала вызывать у покупателей такое внимание и уважение, как прежде. Ведь на рынке появлялось все больше автомобилей: новых и подержанных.

Но интерес к горьковским машинам еще сохранялся, что и побудило множество мастерских и тюнинговых ателье заняться улучшением Волги, попытаться сделать ее интереснее и эпатажнее.

В первых рядах был институт НАМИ, который уже в конце 1980-х стал стремительно терять всесоюзное влияние. И его наиболее креативные сотрудники занялись тем, что потом стали называть «тюнингом».

Уже в 1988-м появился необычный вариант самой престижной ГАЗ-3102. Машине сделали новую решетку радиатора и бамперы. Но главное: изменили заднюю часть крыши, придав Волге стилистику американских престижных седанов. Стало похоже на Lincoln Town Car, который очень полюбили у нас в те годы.

Одна из первых попыток тюнинга Волги – работа НАМИ.
Одна из первых попыток тюнинга Волги – работа НАМИ.

Позже аналогичные автомобили под именем Волга Персона в небольших количествах делала компания Самотлор-НН. На них использовали задние двери универсала ГАЗ-31022. Кстати, выпускали Персоны не только со стандартной, но и с удлиненной базой.

Волга Персона от ателье Самотлор-НН.
Волга Персона от ателье Самотлор-НН.

В конце 1990-х в ателье при НАМИ создали интересный автомобиль в стиле седанов Jaguar под именем Волга Престиж. Изменили передок и задок кузова, пороги одели пластиком. Оригинально выглядели четыре круглые фары.

Силовой агрегат машины, как и иных тюнинговых Волг, построенных в те годы в НАМИ, был серийным.

Но уже тогда наметилась и обратная тенденция: Волги, не отличающиеся внешне, но с другими интерьерами и даже агрегатами.

Оригинальная Волга Престиж, созданная специалистами НАМИ.
Оригинальная Волга Престиж, созданная специалистами НАМИ.

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В первую очередь, такие «замаскированные» Волги интересовали чиновников. На иномарки тогда пересели далеко не все, а ездить на стандартной Волге в новых условиях было непрестижно.

Поэтому за стандартным «фасадом» скрывали богато отделанные салоны. Применяли кожу, пленку под дерево, меняли карты дверей.

Волги стали начинять невиданным для отечественных машин оборудованием: кондиционерами и даже климатическими установками собственного изготовления. По собственному опыту знаю: работали такие устройства порой не слишком хорошо.

Рано или поздно Волга должна была примерить несерийные двигатели. Ведь в этой области тогда экспериментировали со всеми отечественными моделями.

Внешне ГАЗ-3102 фирмы Рида мало отличался от стандартного.
Внешне ГАЗ-3102 фирмы Рида мало отличался от стандартного.

Появившийся в те годы 130-сильный мотор ЗМЗ-4062 с системой впрыска изменил характер Волги. Но не радовал надежностью. Да и 130 сил многим уже казалось недостаточно.

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Создавая семейство ЗМЗ-406, Заволжский завод заложил и версию ЗМЗ-4064 с турбонаддувом мощностью 200 л.с. при 5200 об/мин. Серийно такие двигатели не ставили, но отдельные любители тюнинга Волг шли на столь смелый шаг.

В свое время нам удалось познакомиться с неприметной внешне Волгой ГАЗ-3110 с заволжским наддувным двигателем. В комплект к нему поставили импортное сцепление и задний мост от Volvo. Пятиступенчатая коробка передач осталась штатной.

Бешеная Волга на полигоне развила 100 км/ч за 9,6 с (ГАЗ-3110 с серийным ЗМЗ-4062 – за 14,7 с, а с ветераном ЗМЗ-402 – 17 с) и набрала максималку 197,2 км/ч. Правда, замеры закончились прогаром прокладки головки блока. Как сознался владелец тюнинговой Волги, такое случилось уже не в первый раз.

Куда жизнеспособней были импортные силовые агрегаты. Хотя горьковские испытатели относились к таким автомобилям скептически и даже с сарказмом. Ведь управляемость на высоких скоростях была не самой сильной чертой Волги, а динамика тюнинговых машин с зарубежными двигателями возрастала значительно.

Тем не менее, несколько лет подобные ГАЗ-3102 и ГАЗ-3110 пользовались небольшим спросом не только у чиновников, но и у частных владельцев.

Один из вариантов доработки салона Волги.
Один из вариантов доработки салона Волги.

Самыми скромными по мощности и объему были 2-литровые двигатели Rover мощностью 130-135 л.с. Их устанавливали вместе с импортным сцеплением и пятиступенчатой механической коробкой.

Такие автомобили предлагала нижегородская фирма Техноволга. Максимальная скорость ГАЗ-3102 с британским агрегатом составляла уже 180 км/ч, а разгон до 100 км/ч – 11 с.

Компания Техносервис по заказу ставила на Волги двигатели Toyota. Предлагали 152-сильный четырехцилиндровый агрегат объемом 2,7 л и даже мотор V6. При рабочем объеме 3,4 л он выдавал 190 л.с. С японскими моторами работали импортные механические или автоматические коробки передач.

Волга ГАЗ-3102 Excellent Cardinal фирмы Техносервис.
Волга ГАЗ-3102 Excellent Cardinal фирмы Техносервис.

Максимальная скорость самых мощных Волг переваливала за 200 км/ч. Поэтому на них тоже ставили задние мосты Volvo.

Часто столь быстрые Волги внешне тоже практически не отличались от конвейерных и потому не привлекали ненужного владельцам внимания.

Подтяжки и растяжки

Однако над внешностью Волг тоже работали многие фирмы. Набор для переделок, в общем, был стандартный: иные бамперы и накладки на пороги, иногда спойлеры на крышку багажника.

Волга спортивного стиля от компании Техноволга.
Волга спортивного стиля от компании Техноволга.

Наиболее радикальный подход – удлиненные Волги. В те годы растягиванием отечественных автомобилей увлеклись многие фирмы и даже автозаводы. Если уж это коснулось Москвичей и Лад, то попытки удлинить Волгу выглядели куда логичней. Вставки на автомобилях разных ателье составляли от 150 до 500 мм.

Удлиненную Волгу Кортеж построили в НАМИ.
Удлиненную Волгу Кортеж построили в НАМИ.

Один из первых подобных автомобилей под именем Волга Кортеж (еще на базе ГАЗ-31029) сделали в НАМИ. Потом удлиненные автомобили выпускали фирмы Рида и АвтосоюзГАЗ. Стретчи начиняли максимальным количеством опций: от кожаного салона, электроприводов стекол и кондиционера до телевизоров и баров.

Лимузин на базе ГАЗ-3102 ателье АвтосоюзГАЗ.
Лимузин на базе ГАЗ-3102 ателье АвтосоюзГАЗ.

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Тюнинговые ателье и отдельные умельцы делали из Волг также внедорожники и кроссоверы.

Подобную конструкцию (седан ГАЗ-24-95 на узлах УАЗ-469) создали еще в советские времена. Тогда собрали всего пять автомобилей. Один – для любителя охоты генсека Леонида Брежнева.

В 1990-е полноприводные универсалы на основе ГАЗ-310221 предлагала нижегородская фирма Техносервис. Машины с внедорожной отделкой оснащали не только заволжскими 130-сильными 16-клапанными моторами, но и импортными бензиновыми и дизельными двигателями Toyota.

Аналогичные седаны и универсалы строили и мелкие мастерские, в частности дизайн-центр Вишняки, и даже частники. Но их изделия не были сертифицированы, а потому эксплуатация таких машин могла вызвать проблемы.

Полноприводный универсал работы ателье Техносервис.
Полноприводный универсал работы ателье Техносервис.

Тюнинг Волг закончился еще раньше, чем сами Волги. Спрос на экзотические изделия упал. Но в истории нашего автопрома они оставили яркий след.

Впрочем, интерес к доработке таких машин есть и сегодня. Только это интерес уже другого рода.

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За РулемКанунников Сергей
Фото:За Рулемиз архива «За рулем»
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Фото:За Рулемиз архива «За рулем»
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