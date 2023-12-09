Что можно сделать из Волги – чумовой тюнинг 1990-х

В архивах «За рулем» нашлись уникальные фото: крутые Волги из прошлого века

Научный подход

Еще недавно недоступная Волга в начале 1990-х перестала вызывать у покупателей такое внимание и уважение, как прежде. Ведь на рынке появлялось все больше автомобилей: новых и подержанных.

Но интерес к горьковским машинам еще сохранялся, что и побудило множество мастерских и тюнинговых ателье заняться улучшением Волги, попытаться сделать ее интереснее и эпатажнее.

В первых рядах был институт НАМИ, который уже в конце 1980-х стал стремительно терять всесоюзное влияние. И его наиболее креативные сотрудники занялись тем, что потом стали называть «тюнингом».

Уже в 1988-м появился необычный вариант самой престижной ГАЗ-3102. Машине сделали новую решетку радиатора и бамперы. Но главное: изменили заднюю часть крыши, придав Волге стилистику американских престижных седанов. Стало похоже на Lincoln Town Car, который очень полюбили у нас в те годы.

Одна из первых попыток тюнинга Волги – работа НАМИ.

Позже аналогичные автомобили под именем Волга Персона в небольших количествах делала компания Самотлор-НН. На них использовали задние двери универсала ГАЗ-31022. Кстати, выпускали Персоны не только со стандартной, но и с удлиненной базой.

Волга Персона от ателье Самотлор-НН.

В конце 1990-х в ателье при НАМИ создали интересный автомобиль в стиле седанов Jaguar под именем Волга Престиж. Изменили передок и задок кузова, пороги одели пластиком. Оригинально выглядели четыре круглые фары.

Силовой агрегат машины, как и иных тюнинговых Волг, построенных в те годы в НАМИ, был серийным.

Но уже тогда наметилась и обратная тенденция: Волги, не отличающиеся внешне, но с другими интерьерами и даже агрегатами.

Оригинальная Волга Престиж, созданная специалистами НАМИ.

Игра в прятки

В первую очередь, такие «замаскированные» Волги интересовали чиновников. На иномарки тогда пересели далеко не все, а ездить на стандартной Волге в новых условиях было непрестижно.

Поэтому за стандартным «фасадом» скрывали богато отделанные салоны. Применяли кожу, пленку под дерево, меняли карты дверей.

Волги стали начинять невиданным для отечественных машин оборудованием: кондиционерами и даже климатическими установками собственного изготовления. По собственному опыту знаю: работали такие устройства порой не слишком хорошо.

Рано или поздно Волга должна была примерить несерийные двигатели. Ведь в этой области тогда экспериментировали со всеми отечественными моделями.

Внешне ГАЗ-3102 фирмы Рида мало отличался от стандартного.

Появившийся в те годы 130-сильный мотор ЗМЗ-4062 с системой впрыска изменил характер Волги. Но не радовал надежностью. Да и 130 сил многим уже казалось недостаточно.

Развиваем моторику

Создавая семейство ЗМЗ-406, Заволжский завод заложил и версию ЗМЗ-4064 с турбонаддувом мощностью 200 л.с. при 5200 об/мин. Серийно такие двигатели не ставили, но отдельные любители тюнинга Волг шли на столь смелый шаг.

В свое время нам удалось познакомиться с неприметной внешне Волгой ГАЗ-3110 с заволжским наддувным двигателем. В комплект к нему поставили импортное сцепление и задний мост от Volvo. Пятиступенчатая коробка передач осталась штатной.

Бешеная Волга на полигоне развила 100 км/ч за 9,6 с (ГАЗ-3110 с серийным ЗМЗ-4062 – за 14,7 с, а с ветераном ЗМЗ-402 – 17 с) и набрала максималку 197,2 км/ч. Правда, замеры закончились прогаром прокладки головки блока. Как сознался владелец тюнинговой Волги, такое случилось уже не в первый раз.

Куда жизнеспособней были импортные силовые агрегаты. Хотя горьковские испытатели относились к таким автомобилям скептически и даже с сарказмом. Ведь управляемость на высоких скоростях была не самой сильной чертой Волги, а динамика тюнинговых машин с зарубежными двигателями возрастала значительно.

Тем не менее, несколько лет подобные ГАЗ-3102 и ГАЗ-3110 пользовались небольшим спросом не только у чиновников, но и у частных владельцев.

Один из вариантов доработки салона Волги.

Самыми скромными по мощности и объему были 2-литровые двигатели Rover мощностью 130-135 л.с. Их устанавливали вместе с импортным сцеплением и пятиступенчатой механической коробкой.

Такие автомобили предлагала нижегородская фирма Техноволга. Максимальная скорость ГАЗ-3102 с британским агрегатом составляла уже 180 км/ч, а разгон до 100 км/ч – 11 с.

Компания Техносервис по заказу ставила на Волги двигатели Toyota. Предлагали 152-сильный четырехцилиндровый агрегат объемом 2,7 л и даже мотор V6. При рабочем объеме 3,4 л он выдавал 190 л.с. С японскими моторами работали импортные механические или автоматические коробки передач.

Волга ГАЗ-3102 Excellent Cardinal фирмы Техносервис.

Максимальная скорость самых мощных Волг переваливала за 200 км/ч. Поэтому на них тоже ставили задние мосты Volvo.

Часто столь быстрые Волги внешне тоже практически не отличались от конвейерных и потому не привлекали ненужного владельцам внимания.

Подтяжки и растяжки

Однако над внешностью Волг тоже работали многие фирмы. Набор для переделок, в общем, был стандартный: иные бамперы и накладки на пороги, иногда спойлеры на крышку багажника.

Волга спортивного стиля от компании Техноволга.

Наиболее радикальный подход – удлиненные Волги. В те годы растягиванием отечественных автомобилей увлеклись многие фирмы и даже автозаводы. Если уж это коснулось Москвичей и Лад, то попытки удлинить Волгу выглядели куда логичней. Вставки на автомобилях разных ателье составляли от 150 до 500 мм.

Удлиненную Волгу Кортеж построили в НАМИ.

Один из первых подобных автомобилей под именем Волга Кортеж (еще на базе ГАЗ-31029) сделали в НАМИ. Потом удлиненные автомобили выпускали фирмы Рида и АвтосоюзГАЗ. Стретчи начиняли максимальным количеством опций: от кожаного салона, электроприводов стекол и кондиционера до телевизоров и баров.

Лимузин на базе ГАЗ-3102 ателье АвтосоюзГАЗ.

R ange R over отдыхает

Тюнинговые ателье и отдельные умельцы делали из Волг также внедорожники и кроссоверы.

Подобную конструкцию (седан ГАЗ-24-95 на узлах УАЗ-469) создали еще в советские времена. Тогда собрали всего пять автомобилей. Один – для любителя охоты генсека Леонида Брежнева.

В 1990-е полноприводные универсалы на основе ГАЗ-310221 предлагала нижегородская фирма Техносервис. Машины с внедорожной отделкой оснащали не только заволжскими 130-сильными 16-клапанными моторами, но и импортными бензиновыми и дизельными двигателями Toyota.

Аналогичные седаны и универсалы строили и мелкие мастерские, в частности дизайн-центр Вишняки, и даже частники. Но их изделия не были сертифицированы, а потому эксплуатация таких машин могла вызвать проблемы.

Полноприводный универсал работы ателье Техносервис.

Тюнинг Волг закончился еще раньше, чем сами Волги. Спрос на экзотические изделия упал. Но в истории нашего автопрома они оставили яркий след.

Впрочем, интерес к доработке таких машин есть и сегодня. Только это интерес уже другого рода.

Что делали за границей с нашими Волгами, читайте тут

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