Стало известно, какие седаны пользуются спросом в Китае
Эксперт «За рулем» проанализировал авторынок КНР
Читатель «За рулем» хочет узнать:
– Можно ли сказать, что китайцы не уделяют должного внимания седанам? Или это отражается только на поставках в РФ?
Ответ эксперта
Александр Виноградов, «За рулем»:
– Эта тенденция относится не только к китайцам, а ко всему миру: кроссоверы всех классов и размерностей продолжают наращивать свою долю.
Но среди китайских автомобилей это особенно заметно: новые седаны там практически не появляются, за исключением больших бизнес-седанов. А те модели, что продаются у нас, в большинстве случаев не самые свежие.
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