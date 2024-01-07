Стало известно, какие седаны пользуются спросом в Китае

Эксперт «За рулем» проанализировал авторынок КНР

Читатель «За рулем» хочет узнать:

– Можно ли сказать, что китайцы не уделяют должного внимания седанам? Или это отражается только на поставках в РФ?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, «За рулем»:

– Эта тенденция относится не только к китайцам, а ко всему миру: кроссоверы всех классов и размерностей продолжают наращивать свою долю.

Но среди китайских автомобилей это особенно заметно: новые седаны там практически не появляются, за исключением больших бизнес-седанов. А те модели, что продаются у нас, в большинстве случаев не самые свежие.

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В этом году в Гран-при «За рулем» номинированы 9 полноразмерных седанов.