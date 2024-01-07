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Стало известно, какие седаны пользуются спросом в Китае

Эксперт «За рулем» проанализировал авторынок КНР

Самая доступная иномарка в России: 1,8 млн рублей за «полный фарш»

Читатель «За рулем» хочет узнать:

– Можно ли сказать, что китайцы не уделяют должного внимания седанам? Или это отражается только на поставках в РФ?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, «За рулем»:

– Эта тенденция относится не только к китайцам, а ко всему миру: кроссоверы всех классов и размерностей продолжают наращивать свою долю.

Но среди китайских автомобилей это особенно заметно: новые седаны там практически не появляются, за исключением больших бизнес-седанов. А те модели, что продаются у нас, в большинстве случаев не самые свежие.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемВиноградов Александр
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 7
07.01.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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