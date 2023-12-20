Выбираем лучшие средние и большие седаны: приз – Лада!

В этом году в Гран-при «За рулем» номинированы 9 (!) полноразмерных седанов

2023 год радовал многочисленными новинками на российском авторынке. В классе средних и больших седанов появилось сразу девять новых моделей. Вы уже определились с любимчиками? Уверены, что да. Тогда самое время голосовать!

Самая престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2024 – стартовала. Голосование идет полным ходом, и ежедневно к нему присоединяются новые любители автомобилей.

В ходе этого голосования будут определены лучшие новинки, появившиеся в России в 2023 году. Какие автомобили самые красивые, какие – самые технологичные и какие – самые практичные, решает самое строгое и непредвзятое жюри – вы, наши читатели.

По традиции мы проводим экзитпол по классам: уже сейчас, не дожидаясь итогов основного голосования, мы с вами сможем понять, у кого больше шансов на победу – просто выбираете наиболее близкую вам модель и тут же видите, сколько людей разделяют ваше мнение, а сколько придерживаются другого.

Затем переходите в основное голосование и выбирайте, какие номинанты достойны победы благодаря своим технологичности, практичности и дизайну.

Напоминаем, что в этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2023 года, три автомобиля Lada – Vesta SW Cross, Niva Travel и Granta.

Итак, в этом году на рынке появилось девять новых средних и больших седанов мощностью от 136 л.с. и выше:

Changan Eado Plus, седан, 155 л. с., передний привод Changan Lamore, седан, 166 л. с., передний привод

Chery Arrizo 8, седан, 186 л. с., передний привод Dongfeng Aeolus Shine Max, седан, 190 л. с., передний привод

FAW Bestune B70, лифтбек, 160–217 л. с., передний привод Hongqi H5, седан, 169–224 л. с., передний привод

Hongqi H9, седан, 245 л. с., задний привод Livan S6 Pro, седан, 147–180 л. с., передний привод

Москвич 6, лифтбек, 136–174 л. с., передний привод

Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» только новые модели — появившиеся в 2023 году или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет. Модели из списка выше – как раз из их числа. А вот насколько они хороши, решать только вам.

Прежде чем перейти в форму для голосования, не забудьте выбрать фаворита в мини-опросе под публикацией. Нам важно ваше мнение!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.