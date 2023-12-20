Выбираем лучшие средние и большие седаны: приз – Лада!
2023 год радовал многочисленными новинками на российском авторынке. В классе средних и больших седанов появилось сразу девять новых моделей. Вы уже определились с любимчиками? Уверены, что да. Тогда самое время голосовать!
Самая престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2024 – стартовала. Голосование идет полным ходом, и ежедневно к нему присоединяются новые любители автомобилей.
В ходе этого голосования будут определены лучшие новинки, появившиеся в России в 2023 году. Какие автомобили самые красивые, какие – самые технологичные и какие – самые практичные, решает самое строгое и непредвзятое жюри – вы, наши читатели.
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
По традиции мы проводим экзитпол по классам: уже сейчас, не дожидаясь итогов основного голосования, мы с вами сможем понять, у кого больше шансов на победу – просто выбираете наиболее близкую вам модель и тут же видите, сколько людей разделяют ваше мнение, а сколько придерживаются другого.
Затем переходите в основное голосование и выбирайте, какие номинанты достойны победы благодаря своим технологичности, практичности и дизайну.
Напоминаем, что в этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2023 года, три автомобиля Lada – Vesta SW Cross, Niva Travel и Granta.
Итак, в этом году на рынке появилось девять новых средних и больших седанов мощностью от 136 л.с. и выше:
- Changan Eado Plus
- Changan Lamore
- Chery Arrizo 8
- Dongfeng Aeolus Shine Max
- FAW Bestune B70
- Hongqi H5
- Hongqi H9
- Livan S6Pro
- Москвич 6
Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» только новые модели — появившиеся в 2023 году или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет. Модели из списка выше – как раз из их числа. А вот насколько они хороши, решать только вам.
Прежде чем перейти в форму для голосования, не забудьте выбрать фаворита в мини-опросе под публикацией. Нам важно ваше мнение!
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!
- Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2024 — компания Cordiant.
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2024 — тут.
- О победителях Гран-при «За рулем» 2023 можно узнать здесь.
- О том, кому из наших читателей достались призовые машины в прошлый, читайте здесь.