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На авторынке России появился большой седан Dongfeng

За Dongfeng Aeolus Shine Max в комплектации Luxury просят почти 3 млн рублей

Один из ведущих и крупнейших автопроизводителей Китая Dongfeng запустил в России продажи большого седана на французской платформе. Для российского рынка китайцы предложили версию со 190-сильным 1,5-литровым турбомотором и семиступенчатым преселективным «роботом».

Цена Dongfeng Aeolus Shine Max составляет 2 990 000 рублей за комплектацию Luxury. Седан – одноклассник японской Toyota Camry. Длина — 4797 мм, размер колесной базы — 2770 мм, в основе модели лежит модульная архитектура DSMA. Это доработанная версия платформы CMP, на базе которой созданы такие марки, как Jeep Avenger, Peugeot 2008 и Opel Mokka.

Dongfeng Aeolus Shine Max
Dongfeng Aeolus Shine Max
Dongfeng Aeolus Shine Max
Dongfeng Aeolus Shine Max
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В списке оборудования шесть подушек безопасности, система стабилизации, электропривод передних сидений и вентиляция водительского кресла. В салоне – кожаные кресла, есть климат-контроль, панорамная крыша. Двигатель запускается кнопкой, также есть система бесключевого доступа. Кроме того, китайцы установили светодиодные фары, оснастили седан адаптивным круиз-контролем и добавили систему электронных ассистентов.

С большой долей вероятности после ухода с российского рынка Toyota Camry эту нишу займет другой китайский представитель бизнес-класса — седан Chery Arrizo 8. Цена на него варьируется от 3 400 000 до 3 550 000 рублей, и, кстати, сегодня есть прямая скидка в размере 200 тысяч рублей. В техническом плане этот автомобиль напоминает новинку от Dongfeng.

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Источник: Quto.ru

Фото: Dongfeng

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