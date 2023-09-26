Первые фото совместного кроссовера Dongfeng и Nissan

Venucia VX6 от бренда Dongfeng-Nissan появится к концу года

Электрический компактный внедорожник Venucia VX6 создан совместными усилиями Dongfeng-Nissan на основе концепт-кара Venucia Ve.

Концепт показали на автосалоне в Гуанчжоу в декабре 2022-го вместе с первой гибридной моделью бренда — V Online DD-i Super Hybrid SUV.

Базируется новый электрокар на шасси Dongfeng-Nissan V-π и оснащен аккумуляторной батареей, которая заряжается на 20% за десять минут.

Ориентирован кроссовер на молодых потребителей, интересующихся спортом и технологиями.

Габариты новинки (длина, ширина, высота, мм): 4658х1890х1656 мм, колесная база – 2850 мм. Силовая установка включает в себя двигатель мощностью 160 кВт, питаемый литий-железо-фосфатной батареей от компании CATL. Максимальная скорость электрокара составляет 165 км/ч.

Venucia — автомобильная марка компании Dongfeng Nissan Passenger Vehicle Company (Dongfeng Nissan), дочерней компании Dongfeng Motor Co., Ltd.

Запущен бренд в сентябре 2010 года, а чуть позже стал самостоятельным.

Судя по заявлениям, Venucia планирует выпускать по две новые модели ежегодно. Целью компании является годовой объем продаж в 300 тыс. единиц, а через некоторое время и 500 тыс. штук.

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Источник, фото: CarNewsChina