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Появились фото еще одного совместного проекта Mercedes-Benz и BYD

На дороге был замечен прототип совершенно нового купеобразного седана BYD Denza

Фотографии были опубликованы автомобильным изданием carnewschina.

Новый BYD Denza
Новый BYD Denza

Denza, один из трех премиальных брендов BYD, уже завоевал свою нишу на рынке. Запечатленный автомобиль имеет форму кузова, напоминающую shooting brake, и имеет четыре двери.

Новый BYD Denza
Новый BYD Denza

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На пресс-конференции BYD в июле этого года были раскрыты планы компании на ближайшие три года. Компания собирается выпустить еще четыре новых модели, включая совершенно новый внедорожник и три седана. Уже на рынке представлены минивэн D9, седан N7 и кроссовер N8. Автопроизводитель также планирует выпустить два новых кроссовера - N8 и N9, цены на которые будут варьироваться от 41 500 до 69 000 долларов в Китае.

Источник, фото: CarNewsChina.com

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За РулемЛежнин Роман
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