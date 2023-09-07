На российский рынок выходит новый кроссовер марки Dongfeng

«Моторинвест» начнет продажи в России семиместного кроссовера Dongfeng 580

Официальный дистрибьютор линейки легковых автомобилей Dongfeng в России компания «Моторинвест» раскрыла подробности о семиместном кроссовере Dongfeng 580. Российским покупателям на старте продаж автомобиль предложат в единственной комплектации Luxury. О дате начала продаж и стоимости новинки пока не сообщается.

Dongfeng 580 имеет габариты 4680х1845х1715 мм при колесной базе 2780 мм. Объем багажного отделения варьируется от 375 до 2215 литров за счет различных вариантов трансформации салона.

Dongfeng 580

Dongfeng 580 Dongfeng 580

Переднеприводный автомобиль комплектуется безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 145 л.с. и вариатором CVT. Оснащение кроссовера включает в себя камеры кругового обзора 360°, бесключевой доступ, парктроники, климат- и круиз-контроль и др.

Как сообщалось ранее, по соглашению с «Дунфэн Мотор Рус» «Моторинвест» получил права на дистрибуцию и продвижение легковых моделей продуктовой линейки бренда Dongfeng на российском рынке, включая будущие новинки. Российская компания уже вывела на рынок бизнес-седан Dongfeng Aeolus Shine Max и рамный пикап Dongfeng DF6.

Dongfeng 580 Dongfeng 580

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Источник: пресс-служба «Моторинвест»

Фото: Dongfeng



