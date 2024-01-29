Новый кроссовер от 3 млн рублей: вместо Kia и Hyundai

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«За рулем» протестировал кроссовер Jetour X70...

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«За рулем» протестировал кроссовер Jetour X70 Plus

Компания Jetour пришла в Россию отдельно от своего материнского концерна Chery и сразу заявила, что их философия – это машины для семьи и путешествий. Как тут не помянуть Шкоду с ее семейными ценностями…

Но готов ли Jetour заполнить пустующую нишу? Узнаем на примере кроссовера X70 Plus в начальной версии Comfort.

Jetour X70 Plus. Цена в России от 2 999 900 ₽
Jetour X70 Plus. Цена в России от 2 999 900 ₽
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Для семьи подходит?

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Обликом и размерами Х70 напоминает Hyundai Santa Fe третьего поколения 2013–2018 годов. Багажник неплох, но где же семейные ценности? На боковой стенке есть 12‑вольтовая розетка, парочка крюков для сумок – и всё.

А хотелось бы большего – трансформируемого пола, каких-нибудь сеток, съемный фонарик, розетку на 220 В. Или интересной трансформации – а пока даже шторка багажника доступна лишь в максимальной комплектации.

В теории у приборки есть два типа дизайна, но найти эту функцию в настройках я так и не смог.
Управление микроклиматом продублировано на центральном экране. Чувствительность основного сенсорного блока слабая – на ходу пользоваться неудобно. В базе есть обогрев лобового стекла и руля.
Интерьер получился стильным и качественным – за исключением того, что блок экранов приборной панели и медиасистемы маловат.
Интерьер получился стильным и качественным – за исключением того, что блок экранов приборной панели и медиасистемы маловат.

Хотя за рулем удобную посадку я нашел быстро. Кнопки электрорегулировок сиденья расположены на двери – привет Мерседесам.

С оснащением начальной версии Comfort – история странная. Вместе с электрорегулировками есть трехступенчатая вентиляция и полный набор дополнительных обогревов. Которые сочетаются с ручным управлением ­климатической установкой.

Материалы отделки приятные. Но если вспомнить о заявленной идеологии, то снова ничего особенного. Есть подстаканники, бокс в тоннеле и небольшая площадка для смартфона. Всё как у всех.

Водительское сиденье понравилось как профилем, так и диапазоном ­регулировок. На втором ряду хватает места по всем направлениям. В спинках передних сидений есть дополнительные карманы для смартфона или мелочевки.
Водительское сиденье понравилось как профилем, так и диапазоном ­регулировок. На втором ряду хватает места по всем направлениям. В спинках передних сидений есть дополнительные карманы для смартфона или мелочевки.

Просторный салон, бодрый мотор, всеядная подвеска – а на чем сэкономили?

Только пересев назад, я наконец нашел решения, которые встречаются не у всех.

В спинках передних сидений есть несколько дополнительных карманов для смартфонов и детских игрушек. Сидеть в дальней поездке удобно: подушку дивана поставили высоко, что для китайских брендов редкость. А отсутствие ведущего к задней оси кардана (привод только передний) позволило опустить центральный тоннель почти вровень с полом.

Как едет?

На Х70 ставят двигатель 1.6 Chery Acteco мощностью 190 л. с., работающий в паре с семиступенчатым роботом. Официально в этот мотор можно лить 92‑й бензин, но я бы ограничил его использование до уровня «когда другого не было». Регулярно кормить им «непосредственный» мотор с наддувом не стоит.

Моторный отсек не стали закрывать пластиковыми щитками. Возможности 1600‑кубового турбомотора Chery Acteco ограничивает роботизированная коробка.
Моторный отсек не стали закрывать пластиковыми щитками. Возможности 1600‑кубового турбомотора Chery Acteco ограничивает роботизированная коробка.

Удивили заявленные 11,7 секунд до 100 км/ч, ибо по ощущениям скорость X70 Plus набирает явно быстрее. Но это если говорить про старт с места, а с эластичностью, то есть разгоном «с хода» – беда. Робот делает театральные паузы при переходе вниз – даже активация спортрежима не спасает. Маневрирование на парковке требует недюжинного терпения: с переходом из D в R проходит целая вечность, пока сцепление замкнется и машина начнет движение.

На бездорожье можно?

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Ехать на Х70 лучше степенно. Тут будут в масть хорошая шумоизоляция и плавность хода. Комфортная подвеска вкупе с «пухлыми» шинами 235/60 R18 не заставляет покрываться холодным потом на разбитом асфальте. Но о бездорожье забудьте – отсутствие полного привода ни клиренс 200 мм, ни ассистент спуска с горы не компенсируют.

Извилистой дороги Х70 тоже не любит. При резкой смене полосы кузов как будто гуляет относительно задних колес – хотя сзади многорычажная подвеска. Похоже, жесткости сайлентблоков этого ансамбля подобраны неоптимально.

Кстати, более крупный кроссовер Jetour X90 Plus на ходу производит более цельное впечатление.

Багажник на удивление вместителен.
В подполье есть отделения для дорожного инструмента. Но в начальной версии отсутствует шторка.

Сколько стоит?

Цены по нынешним меркам можно признать адекватными. Неплохо оснащенный Comfort стоит 3 млн рублей, а более продвинутая версия Luxury с трехзонным климат-контролем, пакетом ассистентов движения и (о, чудо!) шторкой багажника на 300 тысяч рублей дороже.

С плавностью хода всё неплохо, а вот к управляемости, особенно при резких маневрах, есть вопросы. Запасное колесо крепится под днищем в заднем свесе.
С плавностью хода всё неплохо, а вот к управляемости, особенно при резких маневрах, есть вопросы. Запасное колесо крепится под днищем в заднем свесе.

Jetour X70 Plus

  • Длина / ширина / высота / база 4724 / 1900 / 1720 / 2720 мм
  • Снаряженная / полная масса 1662 / 1962 кг
  • Объем багажника 438 / 1688 л
  • Максимальная скорость н.д.
  • Разгон 0–100 км/ч 11,7 с
  • Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1598 см³; 140 кВт / 190 л.с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин
  • Топливо / запас топлива АИ-92 / 57 л
  • Трансмиссия передний привод; Р7

Какие варианты?

Примерно за те же деньги можно купить новый Kia Sportage. Несколько сотен тысяч придется доплатить сверху, но, учитывая общую стоимость, доплата небольшая. Двухлитровый Sportage с передним приводом в средней комплектации Luxe обойдется в 3,7–3,8 млн рублей.

Kia Sportage
Chery Tiggo 8

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Если выбирать из Китая, то лучше всего обратить внимание на Chery Tiggo 8. Двигатель у него слабее – полуторалитровый турбомотор мощностью 147 л. с., работающий с роботизированной коробкой. Несмотря на схожую массу и габариты, в динамике Chery заметно веселее.

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За РулемВиноградов Александр
Фото:За РулемБатыру Александр
Количество просмотров 7
29.01.2024
Фото:За РулемБатыру Александр
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