Новый кроссовер от 3 млн рублей: вместо Kia и Hyundai

«За рулем» протестировал кроссовер Jetour X70 Plus

Компания Jetour пришла в Россию отдельно от своего материнского концерна Chery и сразу заявила, что их философия – это машины для семьи и путешествий. Как тут не помянуть Шкоду с ее семейными ценностями…

Но готов ли Jetour заполнить пустующую нишу? Узнаем на примере кроссовера X70 Plus в начальной версии Comfort.

Jetour X70 Plus. Цена в России от 2 999 900 ₽

Для семьи подходит?

Обликом и размерами Х70 напоминает Hyundai Santa Fe третьего поколения 2013–2018 годов. Багажник неплох, но где же семейные ценности? На боковой стенке есть 12‑вольтовая розетка, парочка крюков для сумок – и всё.

А хотелось бы большего – трансформируемого пола, каких-нибудь сеток, съемный фонарик, розетку на 220 В. Или интересной трансформации – а пока даже шторка багажника доступна лишь в максимальной комплектации.

В теории у приборки есть два типа дизайна, но найти эту функцию в настройках я так и не смог. Управление микроклиматом продублировано на центральном экране. Чувствительность основного сенсорного блока слабая – на ходу пользоваться неудобно. В базе есть обогрев лобового стекла и руля.

Интерьер получился стильным и качественным – за исключением того, что блок экранов приборной панели и медиасистемы маловат.

Хотя за рулем удобную посадку я нашел быстро. Кнопки электрорегулировок сиденья расположены на двери – привет Мерседесам.

С оснащением начальной версии Comfort – история странная. Вместе с электрорегулировками есть трехступенчатая вентиляция и полный набор дополнительных обогревов. Которые сочетаются с ручным управлением ­климатической установкой.

Материалы отделки приятные. Но если вспомнить о заявленной идеологии, то снова ничего особенного. Есть подстаканники, бокс в тоннеле и небольшая площадка для смартфона. Всё как у всех.

Водительское сиденье понравилось как профилем, так и диапазоном ­регулировок. На втором ряду хватает места по всем направлениям. В спинках передних сидений есть дополнительные карманы для смартфона или мелочевки.

Только пересев назад, я наконец нашел решения, которые встречаются не у всех.

В спинках передних сидений есть несколько дополнительных карманов для смартфонов и детских игрушек. Сидеть в дальней поездке удобно: подушку дивана поставили высоко, что для китайских брендов редкость. А отсутствие ведущего к задней оси кардана (привод только передний) позволило опустить центральный тоннель почти вровень с полом.

Как едет?

На Х70 ставят двигатель 1.6 Chery Acteco мощностью 190 л. с., работающий в паре с семиступенчатым роботом. Официально в этот мотор можно лить 92‑й бензин, но я бы ограничил его использование до уровня «когда другого не было». Регулярно кормить им «непосредственный» мотор с наддувом не стоит.

Моторный отсек не стали закрывать пластиковыми щитками. Возможности 1600‑кубового турбомотора Chery Acteco ограничивает роботизированная коробка.

Удивили заявленные 11,7 секунд до 100 км/ч, ибо по ощущениям скорость X70 Plus набирает явно быстрее. Но это если говорить про старт с места, а с эластичностью, то есть разгоном «с хода» – беда. Робот делает театральные паузы при переходе вниз – даже активация спортрежима не спасает. Маневрирование на парковке требует недюжинного терпения: с переходом из D в R проходит целая вечность, пока сцепление замкнется и машина начнет движение.

На бездорожье можно?

Ехать на Х70 лучше степенно. Тут будут в масть хорошая шумоизоляция и плавность хода. Комфортная подвеска вкупе с «пухлыми» шинами 235/60 R18 не заставляет покрываться холодным потом на разбитом асфальте. Но о бездорожье забудьте – отсутствие полного привода ни клиренс 200 мм, ни ассистент спуска с горы не компенсируют.

Извилистой дороги Х70 тоже не любит. При резкой смене полосы кузов как будто гуляет относительно задних колес – хотя сзади многорычажная подвеска. Похоже, жесткости сайлентблоков этого ансамбля подобраны неоптимально.

Кстати, более крупный кроссовер Jetour X90 Plus на ходу производит более цельное впечатление.

Багажник на удивление вместителен. В подполье есть отделения для дорожного инструмента. Но в начальной версии отсутствует шторка.

Сколько стоит?

Цены по нынешним меркам можно признать адекватными. Неплохо оснащенный Comfort стоит 3 млн рублей, а более продвинутая версия Luxury с трехзонным климат-контролем, пакетом ассистентов движения и (о, чудо!) шторкой багажника на 300 тысяч рублей дороже.

С плавностью хода всё неплохо, а вот к управляемости, особенно при резких маневрах, есть вопросы. Запасное колесо крепится под днищем в заднем свесе.

Jetour X70 Plus

Длина / ширина / высота / база 4724 / 1900 / 1720 / 2720 мм

4724 / 1900 / 1720 / 2720 мм Снаряженная / полная масса 1662 / 1962 кг

1662 / 1962 кг Объем багажника 438 / 1688 л

438 / 1688 л Максимальная скорость н.д.

н.д. Разгон 0–100 км/ч 11,7 с

11,7 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1598 см³; 140 кВт / 190 л.с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1598 см³; 140 кВт / 190 л.с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин Топливо / запас топлива АИ-92 / 57 л

АИ-92 / 57 л Трансмиссия передний привод; Р7

Какие варианты?

Примерно за те же деньги можно купить новый Kia Sportage. Несколько сотен тысяч придется доплатить сверху, но, учитывая общую стоимость, доплата небольшая. Двухлитровый Sportage с передним приводом в средней комплектации Luxe обойдется в 3,7–3,8 млн рублей.

Kia Sportage Chery Tiggo 8

Если выбирать из Китая, то лучше всего обратить внимание на Chery Tiggo 8. Двигатель у него слабее – полуторалитровый турбомотор мощностью 147 л. с., работающий с роботизированной коробкой. Несмотря на схожую массу и габариты, в динамике Chery заметно веселее.