Крепкий кузов, надежные агрегаты, дешевле Ленд Крузера: крутой кроссовер из Европы

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«За рулем» перечислил плюсы и минусы Porsche Cayenne Type 958

Touareg с пробегом: собрали все минусы (они не критичны)

По моторам Porsche Cayenne II (Type 958, 2010–2018 годы выпуска) перекликается с кроссоверами Audi и Volkswagen. Подвеска иная, оснащение – более богатое. Привод только полный. Машины с МКП у нас востребованы не были.

При рестайлинге 2014 года почти всем моторам добавили мощности, а у гибрида поменялась концепция – батарею стало можно подзаряжать от розетки (plug-in).

Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
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Достоинства

  • Надежность и комфорт.
  • Отличная динамика и управляемость.
  • Хорошая защита от коррозии.
  • Неплох вне дорог.
  • Клиренс 215 мм, багажник 670 л.

Недостатки

  • Запредельно дорогие запчасти и обслуживание, высокий налог.
  • Стремительно падает остаточная стоимость.
  • Часто крадут фары.
Под капотом для самостоятельных работ простора мало. У некоторых моторов даже нет масляного щупа – датчики уровня масла выводят показания на экран медиасистемы.
Под капотом для самостоятельных работ простора мало. У некоторых моторов даже нет масляного щупа – датчики уровня масла выводят показания на экран медиасистемы.

Моторы

Самый массовый мотор – «туареговский» дизель V6 3.0 (239, 245, 262 л. с.). Достаточно ресурсный, но нетерпимый к плохому топливу, а после 100 тысяч км страдает течами. Для замены прокладок необходимо снимать агрегат – цена ремонта заоблачная. У поздних версий более требовательная топливная аппаратура и повышено давление в системе, что ускоряет кончину насосов.

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У дизеля V8 4.1 (382, 385 л. с.) топливная аппаратура тоже очень чувствительная, зато нет склонности к течам.

Бензиновый атмосферник 3.6 FSI (300 л. с.) – самый недорогой в содержании. Он надежен, а ресурс под 350 тысяч км. Самое страшное из недомоганий – закоксовка впускных клапанов: о ней говорит растущий после 100 тысяч км расход масла. Ну и система вентиляции картера засоряется. До 150–200 тысяч км обычно всё хорошо, если применять АИ‑95 – впрыск все-таки прямой.

Прочие бензиновые моторы насыщены инновациями, сложнее в ремонте, а ресурс их ниже. В их числе собственные разработки Porsche: 3.6 с турбонаддувом (420, 440 л. с.), V8 4.8 в атмосферных (400, 420 л. с.) и турбовариантах (500, 520, 570 л. с.). Гибрид обслуживает мотор 3.0 (333 л. с.). Все требуют тщательного ухода, в том числе регулярных промывок радиатора.

Коробки передач

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В гибриде работает преселективный робот PDK (ZF 7DT‑70) с двумя мокрыми сцеплениями. Почти совершенен и ходит до 300 тысяч км. При агрессивной езде сцепления сгорают каждые 50–100 тысяч км, а ближе к 200 тысячам пора прочищать гидроблок, заменять соленоиды и прокладки.

Во всех остальных случаях – восьмиступенчатый автомат Aisin TR‑80SD. Исключительно выносливый, при хорошем уходе служит 300–350 тысяч км. Без ухода – 200 тысяч.

Дизельные и гибридные модификации оснащены постоянным полным приводом с межосевым дифференциалом Torsen. В бензиновых служит многодисковая муфта. Особых слабостей в трансмиссии нет. После 100–150 тысяч км может сказаться износ переднего редуктора или раздатки.

Эксплуатационные болячки

  • Подвеска крепкая и терпеливая. Некоторые машины оснащены пневмобаллонами, электронно-управляемыми амортизаторами (PASM) и системой подавления кренов (PDCC). «Пневма» обычно держится до 200 тысяч км – отлично! Но ее ремонт, а тем паче замена, стоят бешеных денег. Ресурс PASM сильно зависит от состояния дорог – также слишком дорогое в ремонте удовольствие.
  • К рулевому управлению и тормозной системе нареканий нет. На части машин – опционные углерод-керамические тормоза. Феноменально эффективны и служат долго. Но новый комплект стоит, как Лада Веста.
  • Мелкие поломки редки, случаются при пробегах от 150 тысяч км. Первыми обычно сдаются амортизаторы задней двери. Она, кстати, как капот и крылья, из алюминия.

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Оптимальный выбор: Cayenne 3.6 FSI

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За РулемЗиновьев Сергей
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 6
09.04.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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Отзывы о Porsche Cayenne (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Porsche Cayenne  2013
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Потрясающий звук!

Недостатки:

Нет

Комментарий:

Топово звучит!

+3