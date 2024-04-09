Крепкий кузов, надежные агрегаты, дешевле Ленд Крузера: крутой кроссовер из Европы
По моторам Porsche Cayenne II (Type 958, 2010–2018 годы выпуска) перекликается с кроссоверами Audi и Volkswagen. Подвеска иная, оснащение – более богатое. Привод только полный. Машины с МКП у нас востребованы не были.
При рестайлинге 2014 года почти всем моторам добавили мощности, а у гибрида поменялась концепция – батарею стало можно подзаряжать от розетки (plug-in).
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Достоинства
- Надежность и комфорт.
- Отличная динамика и управляемость.
- Хорошая защита от коррозии.
- Неплох вне дорог.
- Клиренс 215 мм, багажник 670 л.
Недостатки
- Запредельно дорогие запчасти и обслуживание, высокий налог.
- Стремительно падает остаточная стоимость.
- Часто крадут фары.
Моторы
Самый массовый мотор – «туареговский» дизель V6 3.0 (239, 245, 262 л. с.). Достаточно ресурсный, но нетерпимый к плохому топливу, а после 100 тысяч км страдает течами. Для замены прокладок необходимо снимать агрегат – цена ремонта заоблачная. У поздних версий более требовательная топливная аппаратура и повышено давление в системе, что ускоряет кончину насосов.
У дизеля V8 4.1 (382, 385 л. с.) топливная аппаратура тоже очень чувствительная, зато нет склонности к течам.
Бензиновый атмосферник 3.6 FSI (300 л. с.) – самый недорогой в содержании. Он надежен, а ресурс под 350 тысяч км. Самое страшное из недомоганий – закоксовка впускных клапанов: о ней говорит растущий после 100 тысяч км расход масла. Ну и система вентиляции картера засоряется. До 150–200 тысяч км обычно всё хорошо, если применять АИ‑95 – впрыск все-таки прямой.
Прочие бензиновые моторы насыщены инновациями, сложнее в ремонте, а ресурс их ниже. В их числе собственные разработки Porsche: 3.6 с турбонаддувом (420, 440 л. с.), V8 4.8 в атмосферных (400, 420 л. с.) и турбовариантах (500, 520, 570 л. с.). Гибрид обслуживает мотор 3.0 (333 л. с.). Все требуют тщательного ухода, в том числе регулярных промывок радиатора.
Коробки передач
В гибриде работает преселективный робот PDK (ZF 7DT‑70) с двумя мокрыми сцеплениями. Почти совершенен и ходит до 300 тысяч км. При агрессивной езде сцепления сгорают каждые 50–100 тысяч км, а ближе к 200 тысячам пора прочищать гидроблок, заменять соленоиды и прокладки.
Во всех остальных случаях – восьмиступенчатый автомат Aisin TR‑80SD. Исключительно выносливый, при хорошем уходе служит 300–350 тысяч км. Без ухода – 200 тысяч.
Дизельные и гибридные модификации оснащены постоянным полным приводом с межосевым дифференциалом Torsen. В бензиновых служит многодисковая муфта. Особых слабостей в трансмиссии нет. После 100–150 тысяч км может сказаться износ переднего редуктора или раздатки.
Эксплуатационные болячки
- Подвеска крепкая и терпеливая. Некоторые машины оснащены пневмобаллонами, электронно-управляемыми амортизаторами (PASM) и системой подавления кренов (PDCC). «Пневма» обычно держится до 200 тысяч км – отлично! Но ее ремонт, а тем паче замена, стоят бешеных денег. Ресурс PASM сильно зависит от состояния дорог – также слишком дорогое в ремонте удовольствие.
- К рулевому управлению и тормозной системе нареканий нет. На части машин – опционные углерод-керамические тормоза. Феноменально эффективны и служат долго. Но новый комплект стоит, как Лада Веста.
- Мелкие поломки редки, случаются при пробегах от 150 тысяч км. Первыми обычно сдаются амортизаторы задней двери. Она, кстати, как капот и крылья, из алюминия.
Euro NCAP: тест не проводился
Самое массовое предложение: Cayenne Diesel 3.0
Оптимальный выбор: Cayenne 3.6 FSI
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Отзывы о Porsche Cayenne (1)
Потрясающий звук!
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Топово звучит!