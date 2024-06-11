Делали для своих, но привезут в Россию: новое поколение кроссоверов из Китая

Эксперт «За рулем» рассказал о новинках концерна Chery 2024 года

Tiggo 4 и Tiggo 7

Рестайлинг обновленного Chery Tiggo 4 оказался интересным. Спереди «четверка» стала копировать старший Tiggo 7: такие же фары и оформление боковых секций бампера. Решетка радиатора – с новым узором.

Сзади установили новый «монофонарь». Заметно преобразилось оформление задней стойки кузова – вместо имитации маленького окошка и широкой металлической перемычки теперь черная вставка на всю ширину.

Появился модный эффект парящей крыши. И Tiggo 4 стал этим элементом сильно напоминать Kaiyi X3, выросший из дорестайлинговой версии той же «четверки». Интерьер остался без изменений.

Chery Tiggo 4

Chery Tiggo 4

Tiggo 7, в свою очередь, повысили до Tiggo 8, у него появился тот же узор фар. Задняя оптика стала такой же, как на обновленной «четверке». Профиль кузова не изменился.

Зато серьезно прошлись по салону. Двойной дисплей стал слегка изогнутым. Появился проекционный дисплей и камера над ступицей руля, следящая за состоянием водителя. Настройками микроклимата заведует узкая полоса сенсорных клавиш под центральными дефлекторами. Спорное решение: панель получается «слепой».

Chery Tiggo 7

Переоформлен тоннель между передними сиденьями и джойстик коробки передач – он теперь «хрустальный», с изображенной внутри головой тигра. Надо подкинуть китайцам идею для нашего рынка: заменить хищника на объемную розочку – на радость тем, кто помнит советский тюнинг.

Chery Tiggo 7 Chery Tiggo 7

А если серьезно, то Tiggo 4 и Tiggo 7 явно готовятся к встрече с российским рынком, потому что обе выставленные машины были с полным набором обогревов. Но когда именно они у нас появятся, пока неясно.

Chery Tiggo 7

Chery Tiggo 9

А это – старший Chery Tiggo 9. Модель анонсировали для нашего рынка еще год назад. Но дебют так и не случился, зато в России начали продавать копии «девятки» под именем Jaecoo J8. В связи с этим возник вопрос: чем будет отличаться от нее Tiggo 9, как их разведут на рынке? В Уху я увидел ответ. «Девятке» провели рестайлинг, и она приедет в Россию до конца нынешнего года в таком виде. И, видимо, окажется дороже Jaecoo J8, топовая версия которого стоит сейчас 5,1 млн рублей.

Chery Tiggo 9

Снаружи поменяли всю оптику, поставили выдвижные дверные ручки вместо обычных. Странно выглядит абсолютно глухая панель вместо решетки радиатора. Конкретно эта машина гибридная, но ДВС у нее всё равно есть. Хватает ли ему охлаждения исключительно через узкую прорезь в бампере? Как будет выглядеть чисто бензиновая модификация, пока не знаю – ее не показали.

Chery Tiggo 9

Chery Tiggo 9 Chery Tiggo 9

Салон привлек в первую очередь шикарной бежево‑синей отделкой. Верх передней панели и дверных карт отделан замшей. Кожа наверняка искусственная, но выглядит дорого. Только вот есть сомнения, что светлые клавиши и площадки под смартфоны надолго сохранят нарядный вид. Клавиша аварийки, кстати, не сенсорная и на нормальном месте – между сиденьями (у Jaecoo J8 – на потолке). За это отдельное спасибо.

Chery Tiggo 9 Chery Tiggo 9

Центральный дисплей вымахал в размерах, отделился от экрана комбинации приборов и вобрал в себя всё управление микроклиматом. Селектор коробки передач – на рулевой колонке.

Все три ряда сидений полностью электрифицированы. Для второго это редкость. В Tiggo 9 регулировки его по длине и наклону спинки вынесены на дверные карты, а полным складыванием заведуют клавиши на левой стенке багажника. Сервис!

Chery Tiggo 9

На этом фоне забавно, что открыванием дверей изнутри заведуют классические рычажки, а не кнопки, как на Jaecoo J8. Заметил и другие упрощения: нет автозатемнения салонного зеркала заднего вида, рулевая колонка регулируется вручную.

Jaecoo EJ6

Год назад этот кроссовер показали как первенца нового бренда iCar 03120. Теперь в Уху его выкатили на суд журналистам под названием Jaecoo EJ6. Понятно – готовят на экспорт, ведь в Китае такой марки нет. Ясно, что и для нас тоже: в меню нашелся русский язык. Хотя от перевода хочется плакать: складывание зеркал – «Обвал», открывание бардачка – «Ящик», обогрев заднего стекла – «Зад. размор.».

«Шестерка» при габаритах 4406×1910×1715 мм на 94 мм короче, чем Jaecoo J7. Но на 45 мм шире и на 35 мм выше. Выглядит машина брутально, но это чистой воды кроссовер с несущим кузовом.

Jaecoo EJ6

Благодаря вертикальным панелям и прямым углам внутреннее пространство организовано максимально эффективно, как в японских кей-карах. Не припомню другой модели аналогичных размеров, где было бы так просторно на втором ряду. И багажник отнюдь не символический.

Из интересного: над каждой колесной аркой есть светящаяся полоска для красоты, на пятую дверь можно докупить в качестве аксессуара внешний квадратный кофр толщиной около 20 см. Пятая дверь распашная, а не подъемная, что на таком малыше видеть странно. И распахивается по-японски – вправо, отделяя водителя от тротуара.

Внутреннее убранство тоже не без особенностей. Двери открываются нажатием на клавиши. Крышка центрального подлокотника откидывается не назад, а в сторону правого пассажира, затрудняя ему пользование боксом.

Jaecoo EJ6

Jaecoo EJ6 Jaecoo EJ6

Комбинацию приборов урезали до узкого дисплея. В меню сенсорного дисплея запихали всё: настройку зеркал, управление светом и даже отпирание бардачка – это уже перебор. Правда, в Европе заговорили о том, что за чрезмерное увлечение сенсорами скоро станут снижать комплексную оценку при независимых краш-тестах. И это правильно!

Jaecoo EJ6

Jaecoo EJ6 пока существует только как электромобиль. В базовой комплектации у него задний привод и один мотор на 184 л. с. Батареи емкостью 51 и 66 кВт·ч обеспечивают автономность до 401 и 501 км соответственно. Полноприводный вариант при двух моторах общей отдачей 279 сил оснащен 70‑киловаттной батареей, на которой проезжает до 501 км.

В Китае цены на Jaecoo EJ6, по нашим меркам, смешные – от 1,4 до 2,2 млн в переводе на рубли. В России, появись EJ6 прямо сегодня, он бы стоил не меньше 4,5–5 млн. Однако у модели есть шансы перерасти в гибрид или чисто бензиновый кроссовер. И тогда она станет более привлекательной для нашего рынка.

Jaecoo EJ6

На Jaecoo EJ6 удалось коротко проехать. Приятное впечатление оставило рулевое управление, обеспечивающее неплохую обратную связь. Крены небольшие. Полагаю, это заслуга низкого центра тяжести – батарея-то внизу. Уверенный разгон, хорошие тормоза. Почти 300 сил при таких габаритах – приличная энерговооруженность.

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На автомобильных заводах я бывал неоднократно в самых разных странах. Отличаются они только плывущими по конвейеру моделями. Но в Уху на линии сборки моделей Chery Tiggo 8 и Exeed RX кое-что меня удивило.

Во‑первых, «доска позора». Стенды с фотографиями производственных дефектов есть на любом предприятии, а здесь помещают еще и фотографии работников, допустивших брак. Какие санкции полагаются провинившимся, нам не рассказали.

«Доска позора» на заводе в Уху

Во‑вторых, это роботы на линии выходного контроля. Изгибающиеся наподобие окрасочных, они «осматривают» весь кузов и заглядывают под днище. Говорят, замечают даже мелкие сколы на ЛКП. Решение новое, и пока роботы только дополняют людей. Наберутся опыта в течение нескольких лет, и, возможно, привычный тоннель с ярким освещением для визуального контроля человеком уйдет в прошлое.

Контролеры качества на заводе в Уху, где выпускают Chery Tiggo 8 и Exeed RX, – роботы!

На каких машинах ездят сами китайцы, рассказано тут.