Новая версия Весты, большой кроссовер нашей сборки, водородный Аурус: главные новинки ПМЭФ-2024

Главред «За рулем» рассказывает об автомобилях Петербургского форума

На международном форуме ПМЭФ-2024 автомобили занимали не главное, но весьма важное место. Самая яркая новинка форума – Лада Искра, которой мы посвятим отдельный рассказ – следите за обновлениями сайта!

Но были и другие интересные машины, причем не только российского производства.

Лада Веста

В экспозиции АВТОВАЗа показывали Весту Спортлайн с вариатором. Не удивляйтесь. Это упрощенная версия… упрощенной версии. Ведь Спортлайн в нынешнем виде – со 118‑сильным мотором от Гранты Спорт, 5‑ступенчатой механикой и «злой» подвеской – была временной мерой. В 2025 году вернется полноценная Веста Спорт – и теперь Спортлайн уводят чуть вниз.

Поэтому – мотор 1.8 (122 л. с.) и вариатор, обычная подвеска, стандартные тормоза и колеса с разболтовкой на четыре точки (а не на пять). А позже появится еще и версия 1.6 (106 л. с.) с вариатором. По сути, Спортлайн теперь будет отличаться от обычной Весты только внешностью и интерьерными акцентами.

Веста Спортлайн

На стенде Самарской области представили Весту с ручным управлением. Большой рычаг слева от рулевой колонки позволяет управлять и газом (рычаг на себя), и тормозом (от себя). Это для тех, у кого нет правой ноги или обеих ног. Эта Веста оснащена мотором 1.8 и вариатором, но в серию пойдут машины с мотором 1.6 (106 л. с.) – тоже с вариатором.

Такие Весты наряду с Грантами (с автоматом Jatco и ручным управлением) будут распределять среди инвалидов СВО и других нуждающихся. Первые Гранты уже переданы инвалидам в Волгоградской области.

Аурус: броня + водород

Аурус Сенат

Аурус Сенат

Полноценную экспозицию представил Аурус. Ярче всех выделяется водородный Аурус Сенат – и по цвету, и по начинке. Это машина четвертой итерации – с тремя электромоторами, два из которых приводят задние колеса, что позволяет реализовать управление вектором тяги. Но важнее то, что электрохимический генератор, в котором вырабатывается электричество, сделан российским подрядчиком. Уже подобраны две фирмы, которые могут делать баллоны для водорода.

Бронированному длиннобазному Аурусу компанию составил бронированный ЗИС‑115, сохраненный в первозданном виде. А еще были мотоциклы – теперь уже серийный Merlon и старые кортежные «одиночки».

Xcite – уже в продаже

На стенде Санкт-Петербурга красовался ярко-синий Xcite X-Cross 7, который, как вы знаете, выпускается крупноузловым методом на бывшем заводе Nissan и являет собой Chery Tiggo 7 Pro с нашими эмблемами.

Xcite X-Cross 7

«Автозавод Санкт-Петербург» ежедневно отгружает в дилерские центры по 150 машин. За первую неделю продаж – с 27 по 31 мая включительно – было реализовано 76 машин.

Hongqi для России

У марки Hongqi было аж два стенда. Среди массовых машин наиболее интересным мне показался седан H9: не своей двухцветной окраской, а тем, что скоро к нам начнут поставлять полноприводные версии (сейчас только заднеприводные).

Наше представительство затребовало в Китае машины с приводом на все колеса – и китайцы оперативно сделали! Хотя в Китае такие модификации не нужны. И будут теперь поставлять полный привод не только в Россию, но и на другие рынки. Вот бы и нашим заводам так же реагировать!

Hongqi LS7

Hongqi Hongqi LS7

А гвоздь программы – бронированный внедорожник Hongqi LS7. Визуально крупнее, чем Аурус Комендант. Длина – 5,7 метра. Мотор V8 развивает 360 сил. Конечно, пневмоподвеска, доводчики дверей, но главное – бронирование.

Степень защиты (B6) намного слабее, чем у Ауруса (VR10). Но и на такие машины есть спрос. И фирма Hongqi будет поставлять к нам такие LS7. Цены называли разные – от 77 до 88 млн рублей.Бронированные Аурусы дороже.