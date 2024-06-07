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У Lada Vesta появилась новая версия с ручным управлением

На ПМЭФ АВТОВАЗ официально представил новую Lada Vesta с ручным управлением

В рамках ПМЭФ-2024 на стенде Самарской области LADA впервые представила предсерийную модификацию LADA Vesta с ручным управлением. Автомобиль, оборудованный такой системой, могут комфортно и безопасно водить люди с нарушением функций одной или обеих ног.

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Модель базируется на серийной Lada Vesta с автоматической бесступенчатой трансмиссией. Но на новой Vesta автомат сочетается с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с., сейчас силовой агрегат находится в стадии подготовки производства.

Lada Vesta с ручным управлением
Lada Vesta с ручным управлением

Названа главная проблема АВТОВАЗа с моделью Lada Iskra

В машине с ручным управлением слева от руля находится рычаг, механически связанный с педалями. При перемещении на себя приводится в действие акселератор, а от себя – запускается тормозная система. Уточняется, что педальный блок в авто сохранили. Ожидается, что данную версию Vesta будут производить в типах кузова седан и универсал с конца текущего года.

Lada Vesta
Lada Vesta

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые кроссоверы Kia Soul по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
07.06.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-46