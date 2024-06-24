Еще одна проблема современного турбодвигателя: раннее зажигание

Эксперты «За рулем» рассказали, чем опасно явление LSPI

Как проявляется LSPI (низкоскоростное раннее зажигание)?

Явление LSPI (Low-speed pre-ignition), оно же – SPI (Stochastic pre-ignition) наблюдается на двигателях с непосредственным впрыском топлива. Внешние проявления чем-то напоминают детонацию – громкие стуки в моторе, падение мощности, рост температуры. Но возникает в безобидных условиях: нагрузки небольшие, топливо нормальное.

Схема процесса низкоскоростного раннего зажигания

1. Поршень. 2. Масляная пленка на стенке. 3. Выпускной клапан. 4. Свеча зажигания..5. Впускной клапан. 6. Форсунка. 7. Смесь масла с топливом. 8. Отложения. 9. Раскаленная частица нагара

В чем причина?

Это – нежелательное раннее воспламенение смеси, которое на двигателях прежних конструкций не наблюдалось. Порция топлива, поданного форсункой, долетает до стенки цилиндра так быстро, что не успевает по дороге полностью испариться. Оказавшись между стенкой цилиндра и кромкой поршня, капли топлива сталкиваются с раскаленными частицами масла или нагара от сгорания масла, вследствие чего иногда происходит взрывообразное воспламенение смеси топлива с моторным маслом.

Чем опасно?

Преждевременное неконтролируемое воспламенение приводит к росту давления в цилиндрах до 200 бар, а то и выше. Итог – выломанные перегородки между кольцами и треснувшие поршни, сломанные кольца, деформация стенок цилиндра. В общем – капремонт двигателя.

Что делать?

Необходимо заливать в турбомоторы с непосредственным впрыском топлива моторные масла самой современной категории эксплуатации – API SN Plus или API SP, если это не противоречит инструкции по эксплуатации. Они практически не оставляют зольных отложений на поршнях, тарелках клапанов и поверхности камеры сгорания в головке блока цилиндров.

О других причинах неуправляемого процесса сгорания топлива в цилиндрах двигателя рассказано тут.