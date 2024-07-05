Надо побыстрее отчистить кузов от смолы и почек? Есть такие средства!

Эксперты «За рулем» сравнили 10 препаратов для удаления битумных пятен

С детства помнится сказка: «Бычок – смоляной бочок». Там крестьянин изготовил из подручных материалов забавного бычка, к которому поочередно прилипала всевозможная лесная братия – от медведя до зайчика. В качестве выкупа зверье снабжало хитрого дедушку медом, капустой и прочими съестными припасами.

О том, каким чудом дедушка вызволял зверушек из смоляной ловушки, в сказке ничего не сказано. Поэтому нам, освобождая кузов машины от смолистых загрязнений, будь то гудрон или тополиные почки, приходится пользоваться чем-то современным.

НАШИ СОВЕТЫ Удалять следы смолы всегда желательно «по горячим следам», а не спустя месяц-другой. А поиск фирменного препарата, как и желание им воспользоваться, может затянуться – именно поэтому иногда есть смысл оперативно воспользоваться тем, что есть в наличии. В том числе и народными средствами.

Как и что

Проверку десяти средств автохимии провели на редакционном Ларгусе, на борту которого заблаговременно нанесли битумной мастикой ряд идентичных квадратов, каждый из которых предстояло удалить одному из проверяемых средств.

Чтобы определить фактическую массу ­препарата в каждом баллончике, взвесили их до испытаний и после полной выработки.

Компанию специализированным препаратам составили народные средства – бензин, подсолнечное масло и вездесущая WD‑40. Кроме того, ради интереса решили испытать глину для очистки кузова – вдруг справится?

Народные средства – бензин, «вэдэшка», ­подсолнечное масло. Глина затесалась ­случайно, но ее также испытали.

Приобретенная нами за 290 рублей глина для глубокой очистки кузова и дисков для очистки битума оказалась негодной. Вместе с битумом пришлось удалять саму глину…

Нанесенному загрязнителю дали подсохнуть в течение 48 часов. Перед проверкой каждый баллончик с препаратом взвешивали на электронных весах, а затем, после испытаний на профпригодность, полностью его осушали и вновь взвешивали, определяя, таким образом, массу препарата. Заодно измеряли время, необходимое для полной выработки препарата.

Вот такое поведение большинства очистителей мы сочли не вполне удобным. Тополиные почки любой подобный препарат удаляет легко.

Наша справка Вытеснителем полезной жидкости из всех проверенных аэрозольных баллонов является пропеллент, в роли которого используется пропан. Это вещество присутствует в баллоне как в жидком, так и в газообразном виде. При этом полная масса вышедшего из баллона вещества складывается из пропана и полезного компонента, причем соотношение, в зависимости от технологии производства баллона, может быть разным.

Участники

Результаты исследований относятся только к конкретной выборке изделий.

3ton 40014 Очиститель битумных пятен и насекомых, 520 мл

Примерная цена 410 ₽

При работе случаются подтеки. Приведенная стоимость – одна из самых низких в выборке. Пользоваться можно. Astrohim AC-393 Очиститель битумных пятен, 335 мл, 178 г

Примерная цена 340 ₽

Битум удаляет легко, однако образует солидные подтеки. Приведенная стоимость небольшая. В целом замечаний нет.

Abro Очиститель битума и насекомых, 340 г

Примерная цена 630 ₽

Препарат действует локально: создаваемая им пена не оставляет подтеков. Приведенная стоимость небольшая. Рекомендуем. Eltrans El-0301.02 Очиститель битумных пятен, 210 мл

Примерная цена 340 ₽

Чистит хорошо, но образует при работе заметные подтеки. А вот приведенная стоимость – одна из самых высоких. Можно брать при отсутствии альтернативы.

Lavr Очиститель от битумных пятен Ln1412, 650 мл

Примерная цена 470 ₽

При работе возникают подтеки, хотя чистит достойно. По стоимости – один из лучших в выборке. Пользоваться можно. Liqui Moly 1600 Средство для удаления битумных пятен, 0,4 л

Примерная цена 1520 ₽

Средство образует подтеки. Приведенная стоимость – самая высокая в выборке. Поэтому пользоваться рекомендуем при отсутствии альтернативы.

Pingo 400 мл

Примерная цена 550 ₽

Средство чистит нормально, но есть подтеки. Приведенная стоимость единицы вещества – средняя в выборке. Время распыления – третье в рейтинге. Пользоваться можно. Velv Очиститель битумных пятен, 165 мл

Примерная цена 240 ₽

При работе возникают подтеки. Приведенная стоимость – средняя в выборке. Пользоваться можно.

Wog Гелевый очиститель битума, 520 мл

Примерная цена 670 ₽

Гель стекает медленно, облегчая очистку загрязненного участка. Приведенная стоимость – средняя. Распыляется дольше всех. Рекомендуем.

Автомастер Очиститель битумных пятен, 225 мл

Примерная цена 180 ₽

При использовании возникают подтеки. Препарат – самый дешевый в выборке в пересчете на единицу продукции. Пользоваться можно.

Результаты

Результаты получились забавными. Все испытанные препараты удалили битумные загрязнения очень легко – с первой попытки и при минимальных усилиях. Разница в их поведении носила вторичный характер – одни оставляли после себя солидные подтеки, которые также требовалось удалять, другие же действовали более локально, не выходя за контуры загрязненного участка.

Приведенная стоимость единицы вещества также оказалась неодинаковой – с пятикратным разбросом.

Из всех препаратов мы выделяем те, которые при работе не оставляют подтеков. Это Abro и Wog. Если же исходить из минимальной стоимости единицы продукции, то отметим Автомастер, 3ton и Lavr.

Впрочем, есть одно «но». Народные средства – бензин АИ‑95, подсолнечное масло и WD‑40 – справились с задачей ничуть не хуже! Понятно, что при постоянном применении они с большей вероятностью могут повредить краску, но если приспичило – они всегда есть под рукой и раскошеливаться на них уже не нужно. Если хочется обойтись без подтеков и прочей грязи – опять-таки обращаем внимание на Abro и Wog.

Результаты испытаний удалителей битума

Наименование Время полной выработки, с Фактическая масса препарата*, г Приведенная стоимость, руб/г Astrohim 105 241 – 66 = 175 1,94 Abro 460 425 – 95 = 330 1,91 Eltrans 40 140 – 55 = 85 4,00 Lavr 180 469 – 109 = 360 1,31 Liqui Moly 305 366 – 98 = 268 5,67 Pingo 340 371 – 108 = 263 2,09 Velv 150 176 – 62 = 114 2,11 Wog 660 363 – 84 = 279 2,40 3ton 200 428 – 111 = 317 1,29 Автомастер 90 229 – 72 = 157 1,15

* Определена по разности масс полного и выработанного баллончиков.

Удачи на дорогах, и да минуют нас брызги битума!

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