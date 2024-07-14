Турбореактивный монстр: почему объект 604 не приняли на вооружение?

«За рулем» перечислил особенности советского минного тральщика ТМТ

Машина ТМТ (Объект 604), она же – турбореактивный минный тральщик, не боялась двигаться по минному полю, направляя реактивные струи на грунт. Тральщик был создан в 1962 году на базе узлов и агрегатов среднего танка Т‑55. В кормовом отсеке корпуса помещался дизельный двигатель В‑54 мощностью 520 л. с.

Машина ТМТ (Объект 604)

Под крупными бортовыми кожухами – два турбореактивных двигателя Р11Ф‑300 от истребителей МиГ‑21. Для них были предусмотрены два бака на 1500 л авиационного топлива. Газовый поток буквально разрывал верхний слой почвы, выбрасывая мины любых типов. Скорость прохода машины по минному полю составляла около 4 км/ч.

Однако на вооружение машину так и не приняли: подвела дороговизна эксплуатации.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находился лючок бензобака у ЗАЗ-965?

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