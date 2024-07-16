Инспектор хочет сверить номер двигателя — а если я откажусь?
«Откройте капот» – пожалуй, эту фразу ожидаешь услышать от инспектора ГАИ меньше всего. Звучит она нечасто, но знаете ли вы, как правильно поступить в такой ситуации? К примеру, лет 7 назад, когда автору данного материала впервые поступила такая просьба, он допустил ряд ошибок в момент общения с инспекторами ДПС. Не позволяйте застать себя врасплох – к такой проверке лучше подготовиться заранее.
Всегда ли нужно открывать капот
Для начала давайте сразу оговоримся, что останавливать автомобили ради стандартной проверки документов сотрудник ГАИ имеет право как на стационарном, так и на мобильном посту. Вот тут мы объясняем, почему. Просьба открыть капот для сверки номера агрегатов автомобиля с номерами в документах тоже относится к разряду стандартных. Сделать это может любой сотрудник ДПС в рамках так называемой идентификации транспортного средства, опираясь на пункт 77 приказа МВД России №264:
77. При идентификации транспортного средства, проверке документов, государственных регистрационных знаков осуществляется визуальное исследование документов, маркировочных обозначений транспортного средства, государственных регистрационных знаков.
В случае необходимости могут применяться технические средства выявления признаков подделки, изменения (уничтожения) маркировочных обозначений, осуществляться обращения к автоматизированным информационным системам, интегрированным банкам данных органов внутренних дел.
Основания для такой проверки также есть в приказе (см. пункт 68 приказа МВД № 264). Но мы не станем заострять на них внимание, поскольку даже подозрений инспектора будет вполне достаточно, чтобы инициировать проверку. Давайте лучше сосредоточимся на том, как эту самую проверку пройти с соблюдением всех правил.
Что именно и как будут «сверять»
Любую процедуру, которую проводит инспектор, лучше снимать на видео. Сверка номерных агрегатов – не исключение. Вы как водитель можете не знать всех тонкостей, так что видеозапись станет вашей «страховкой», что инспектор не выйдет за рамки закона. Кроме того, если что-то пойдет не так, вы сможете обжаловать действия инспектора ГАИ, и запись станет ключевым доказательством. Только снимайте без фанатизма. Снимать на телефон и пугать прямой трансляцией в соцсетях – не одно и то же. Вы же чувствуете разницу?
Сверка проходит в присутствии собственника автомобиля или водителя. При этом инспектор может предложить вам выйти из машины, но вы вправе отказаться. Лучший способ помочь инспектору в процессе сверки – не мешать. Сотрудник полиции все сделает сам. Если вы знаете о расположении VIN в вашем автомобиле (если он находится не на стандартном месте внизу лобового стекла), лучше сразу сообщите об этом. Так вы значительно ускорите процедуру. Не знаете про VIN вообще ничего? – Это тоже не проблема. По крайней мере, не ваша. Штрафовать за это никто не будет.
Что грозит за отказ открыть капот
Санкции не заставят себя ждать, если водитель начнет препятствовать сверке. Типичная ошибка водителей – перепутать идентификацию автомобиля с досмотром. Это две разные процедуры. В нашем случае речь идет о визуальной проверке автомобиля, так что составлять протокол инспектору не требуется.
За отказ от проверки предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ за «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Наказание – штраф от 2000 до 4000 рублей, или административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Проще и правильнее без лишних слов открыть капот.
Что будет, если VIN не совпадает
Часто при возникновении серьезных проблем с двигателем владельцы автомобилей предпочитают просто его заменить, а не перебирать. Некоторые автомобилисты предпочитают «воткнуть что-нибудь помощнее». При этом любители таких переделок не оформляют замену мотора должным образом в Госавтоинспекции. Перерегистрировать двигатель нужно, если он отличается от штатного хотя бы по какому-то параметру. Это довольно непростой путь, однако в противном случае встреча с ГАИ может обернуться неприятностями.
За самовольное внесение изменений в конструкцию машины нарушителю грозит предупреждение или штраф 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ). На первый взгляд, звучит достаточно травоядно, но не забывайте, что постановка такого автомобиля на учет будет стоить вам много денег, времени и нервов. Не исключено, что он и вовсе осядет у вас в семье мертвым грузом. Согласитесь, так себе перспектива.
Так что лучше озадачится покупкой двигателя с теми же параметрами, которые были у штатного, – в этом случае регистрировать его в ГАИ не придется, что допускает закон «О регистрации транспортных средств».
Восстановленные номера
Ежегодно ГИБДД фиксирует примерно 10 000 случаев, когда из-за коррозии, ремонта или подделки заводские идентификационные номера на кузове или раме автомобиля невозможно прочитать. Если подобное произошло с вашей машиной, не вздумайте самостоятельно восстанавливать цифры и буквы. Как правило, следы вмешательства остаются заметны, причем невооруженным глазом.
Во-первых, при проверке или перерегистрации автомобиля вы замучаетесь доказывать инспектору, что машина не краденая. Во-вторых, продать автомобиль с видоизмененными номерами не так-то просто. Наконец, самая большая опасность – ваши действия могут быть квалифицированы как «подделка идентификационного номера транспортного средства». За это предусмотрена уголовная ответственность. По ч. 1 ст. 326 УК РФ можно, в лучшем случае, отделаться штрафом до 80 000 рублей, а в худшем – провести ближайшие пару лет в колонии.
Вывод
Как видите, за сложной формулировкой «визуальное исследование маркировочных обозначений» стоит ряд довольно простых правил, которые следует соблюдать водителю. Общайтесь вежливо, не препятствуйте проверке и фиксируйте происходящее на смартфон. Помните, что действия инспектора можно и нужно обжаловать постфактум, а любые попытки избежать проверки лишь станут поводом для еще более пристального внимания к вам со стороны правоохранителей.
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