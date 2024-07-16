Инспектор хочет сверить номер двигателя — а если я откажусь?

«За рулем» выяснил, как пройти стандартную проверку без неприятных последствий

«Откройте капот» – пожалуй, эту фразу ожидаешь услышать от инспектора ГАИ меньше всего. Звучит она нечасто, но знаете ли вы, как правильно поступить в такой ситуации? К примеру, лет 7 назад, когда автору данного материала впервые поступила такая просьба, он допустил ряд ошибок в момент общения с инспекторами ДПС. Не позволяйте застать себя врасплох – к такой проверке лучше подготовиться заранее.

Всегда ли нужно открывать капот

Для начала давайте сразу оговоримся, что останавливать автомобили ради стандартной проверки документов сотрудник ГАИ имеет право как на стационарном, так и на мобильном посту. Вот тут мы объясняем, почему. Просьба открыть капот для сверки номера агрегатов автомобиля с номерами в документах тоже относится к разряду стандартных. Сделать это может любой сотрудник ДПС в рамках так называемой идентификации транспортного средства, опираясь на пункт 77 приказа МВД России №264:

77. При идентификации транспортного средства, проверке документов, государственных регистрационных знаков осуществляется визуальное исследование документов, маркировочных обозначений транспортного средства, государственных регистрационных знаков.

В случае необходимости могут применяться технические средства выявления признаков подделки, изменения (уничтожения) маркировочных обозначений, осуществляться обращения к автоматизированным информационным системам, интегрированным банкам данных органов внутренних дел.

Основания для такой проверки также есть в приказе (см. пункт 68 приказа МВД № 264). Но мы не станем заострять на них внимание, поскольку даже подозрений инспектора будет вполне достаточно, чтобы инициировать проверку. Давайте лучше сосредоточимся на том, как эту самую проверку пройти с соблюдением всех правил.

Что именно и как будут «сверять»

Любую процедуру, которую проводит инспектор, лучше снимать на видео. Сверка номерных агрегатов – не исключение. Вы как водитель можете не знать всех тонкостей, так что видеозапись станет вашей «страховкой», что инспектор не выйдет за рамки закона. Кроме того, если что-то пойдет не так, вы сможете обжаловать действия инспектора ГАИ, и запись станет ключевым доказательством. Только снимайте без фанатизма. Снимать на телефон и пугать прямой трансляцией в соцсетях – не одно и то же. Вы же чувствуете разницу?

Сверка проходит в присутствии собственника автомобиля или водителя. При этом инспектор может предложить вам выйти из машины, но вы вправе отказаться. Лучший способ помочь инспектору в процессе сверки – не мешать. Сотрудник полиции все сделает сам. Если вы знаете о расположении VIN в вашем автомобиле (если он находится не на стандартном месте внизу лобового стекла), лучше сразу сообщите об этом. Так вы значительно ускорите процедуру. Не знаете про VIN вообще ничего? – Это тоже не проблема. По крайней мере, не ваша. Штрафовать за это никто не будет.

Автомобиль может и вовсе не иметь VIN. Например, это актуально, если машина была выпущена до 80-х годов прошлого века (на территории СССР маркировка VIN стала обязательной с 1983 года согласно ОСТ 37.001-269-83) или если вы – обладатель «японца», произведенного для внутреннего рынка.

Что грозит за отказ открыть капот

Санкции не заставят себя ждать, если водитель начнет препятствовать сверке. Типичная ошибка водителей – перепутать идентификацию автомобиля с досмотром. Это две разные процедуры. В нашем случае речь идет о визуальной проверке автомобиля, так что составлять протокол инспектору не требуется.

За отказ от проверки предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ за «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Наказание – штраф от 2000 до 4000 рублей, или административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Проще и правильнее без лишних слов открыть капот.

Что будет, если VIN не совпадает

Часто при возникновении серьезных проблем с двигателем владельцы автомобилей предпочитают просто его заменить, а не перебирать. Некоторые автомобилисты предпочитают «воткнуть что-нибудь помощнее». При этом любители таких переделок не оформляют замену мотора должным образом в Госавтоинспекции. Перерегистрировать двигатель нужно, если он отличается от штатного хотя бы по какому-то параметру. Это довольно непростой путь, однако в противном случае встреча с ГАИ может обернуться неприятностями.

За самовольное внесение изменений в конструкцию машины нарушителю грозит предупреждение или штраф 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ). На первый взгляд, звучит достаточно травоядно, но не забывайте, что постановка такого автомобиля на учет будет стоить вам много денег, времени и нервов. Не исключено, что он и вовсе осядет у вас в семье мертвым грузом. Согласитесь, так себе перспектива.

Так что лучше озадачится покупкой двигателя с теми же параметрами, которые были у штатного, – в этом случае регистрировать его в ГАИ не придется, что допускает закон «О регистрации транспортных средств».

Восстановленные номера

Ежегодно ГИБДД фиксирует примерно 10 000 случаев, когда из-за коррозии, ремонта или подделки заводские идентификационные номера на кузове или раме автомобиля невозможно прочитать. Если подобное произошло с вашей машиной, не вздумайте самостоятельно восстанавливать цифры и буквы. Как правило, следы вмешательства остаются заметны, причем невооруженным глазом.

Во-первых, при проверке или перерегистрации автомобиля вы замучаетесь доказывать инспектору, что машина не краденая. Во-вторых, продать автомобиль с видоизмененными номерами не так-то просто. Наконец, самая большая опасность – ваши действия могут быть квалифицированы как «подделка идентификационного номера транспортного средства». За это предусмотрена уголовная ответственность. По ч. 1 ст. 326 УК РФ можно, в лучшем случае, отделаться штрафом до 80 000 рублей, а в худшем – провести ближайшие пару лет в колонии.

Вывод

Как видите, за сложной формулировкой «визуальное исследование маркировочных обозначений» стоит ряд довольно простых правил, которые следует соблюдать водителю. Общайтесь вежливо, не препятствуйте проверке и фиксируйте происходящее на смартфон. Помните, что действия инспектора можно и нужно обжаловать постфактум, а любые попытки избежать проверки лишь станут поводом для еще более пристального внимания к вам со стороны правоохранителей.