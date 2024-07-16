Японская сборка, надежные агрегаты, цена от 1,1 млн рублей: почему так дешево?

«За рулем» изучил историю болезней кроссовера Toyota RAV4 III (2006–2014)

Третье поколение Toyota RAV4 официально продавали только с бензиновыми моторами 2.0 и 2.4, включая удлиненный вариант Long – плюс 100 мм колесной базы и 210 мм длины. Сборка – Япония. Иные версии проникали с пробегом из других стран. Почти все RAV4 на вторичке – с полным приводом.

При рестайлинге 2010 года базовый мотор заменили другим – и назначили ему вариатор вместо гидроавтомата.

Достоинства

Надежная и комфортная машина.

Отлично освоены все виды ремонта.

Клиренс 190 мм, багажник 586 л.

Toyota RAV4

Недостатки

Нежное ЛКП, защита от коррозии посредственная.

Дорогие запчасти.

Слабая шумоизоляция.

При размерах немногим больших, чем у кроссовера Renault Duster, третье поколение RAV4 просторным салоном не отличается – особенно это заметно по заднему ряду.

Моторы

Атмосферники 1AZ-FE 2.0 (152 л.с.) и) и 2AZ-FE 2.4 (170 л.с.) конструктивно близки – различаются диаметром цилиндра и ходом поршня. Надежны и ходят 300–350 тысяч км до капремонта. Опасных болячек не имеют, но придирчивы к качеству масла. Экономия на масле ускоряет гибель привода ГРМ, а поршневые кольца и без того довольно быстро обрастают нагаром.

Прочие недостатки: после 60–100 тысяч сдается водяная помпа, развиваются течи сальников коленвала. Дроссельную заслонку надо регулярно чистить, а желательно еще клапан холостого хода и форсунки. И не забывать об отсутствии гидрокомпенсаторов.

В 2010 году младшему мотору на смену пришел намного более сложный 3ZR-FAE (148, 158 л. с.). У него уже есть гидрокомпенсаторы, но также система изменения подъема клапанов Valvematic и фазорегуляторы на впуске и выпуске. Новшества как раз чаще всего подводят – сбоят датчики и управляющий блок, у регуляторов к 100 тысячам км разрушаются муфты. Чуть позже умирает вакуумный насос. Ресурс этого мотора ниже, и АИ‑92 ему не годится.

Дизель 2.2 очень капризен, постоянно страдает течами, а главное – после 150 тысяч км возникают трещины вокруг гильз, иногда неизлечимые.

Коробки передач

Обе механические коробки (пять и шесть ступеней) – образцы выносливости, выдерживают 300–400 тысяч км. Четырехступенчатый автомат Aisin U140F при надлежащем уходе и щадящих режимах – тоже.

После 2010 года он сохранился только при старшем моторе 2.4 – а таких машин в пять раз меньше. Двухлитровый стал сочетаться лишь с вариатором K112/K112F (Aisin). Он не хуже аналогов от Jatco, но общий характер и срок службы немногим лучше. Первые недомогания иногда стартуют на 50 тысячах км, после 100–120 тысяч многие агрегаты требуют ремонта, а до расчетных 250 тысяч км доживают отдельные экземпляры. По крайней мере, в наших условиях – когда большинство RAV4 обитают в городах, а городской режим для CVT считается сложным.

В системе полного привода уязвимый элемент – подшипник муфты, страдающий от проникающей влаги. При рестайлинге узел модернизировали. Возрастные течи сальников неизбежны, а проявляются они после 80–100 тысяч км.

Эксплуатационные болячки

Подвеску находят жестковатой, но к долговечности элементов претензий нет. Разве что рано могут запотеть передние амортизаторы, а до рестайлинга слабоваты были сайлентблоки задних продольных тяг. Затем их усилили.

В рулевом управлении быстрее прочего изнашиваются шарниры промежуточного вала и пластиковые втулки рейки – первый стук, как правило, идет от них.

Раздражающие мелочи: заклинивающий фиксатор бардачка, разваливающиеся крепления крышки подлокотника, шумы моторчика печки, отрывающиеся задние подкрылки.

Euro NCAP: 2006, четыре звезды

Самое массовое предложение на вторичке: RAV4 2.0 CVT 4×4

Оптимальный выбор: RAV4 2.4 АКП 4×4

За те же деньги: Audi Q5, Kia Sorento, Land Rover Freelander, Nissan X-Trail

Все неисправности Toyota RAV4 четвертого поколения (СА40) – в этой публикации.