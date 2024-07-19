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Советский иностранец – ретротест последнего рижского микроавтобуса

«За рулем» испытал РАФ-22038-02 1995 года из последней партии

Революционные для нашей страны 80‑е годы стали таковыми и в автопроме. Несколько заводов один за другим выпустили принципиально новые модели, в том числе легковые переднеприводные.

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Другие предприятия, среди которых РАФ, планировали представить новинки в ближайшее время. Но история распорядилась по-другому. А лучшее место для воспоминаний о том, как это было, – за рулем последнего серийного латвийского микроавтобуса.

Революция снизу

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За десятилетие до бурных восьмидесятых громкой советской новинкой 1975 года стал РАФ‑2203 – вполне современный по тем временам, оригинальный по дизайну микроавтобус. Под его производство в Елгаве, недалеко от Риги, построили новый мощный завод. Назвали завод, как водилось в те времена, «имени XXV съезда КПСС», который проходил весной 1976 года, как раз когда предприятие развернуло массовое производство.

Конечно, РАФ‑2203, как и большинство советских автомобилей, был компромиссом: 12‑местный микроавтобус базировался на узлах и агрегатах Волги ГАЗ‑24.

РАФ‑22038–02 получил даже фароочистители.
РАФ‑22038–02 получил даже фароочистители.

Тот самый «рафик»: полная история главного микроавтобуса СССР

Мотора рабочим объемом 2,45 л мощностью 95 л. с. и четырехступенчатой коробки передач машине в общем-то хватало. Заднюю подвеску модернизировали – поставили более мощные рессоры с восемью листами увеличенной толщины и длины. Но передняя подвеска осталась легковая – волговская. Да и барабанные тормоза, хоть и получили два гидровакуумных усилителя вместо одного, для автомобиля полной массой больше 2700 кг – почти на тонну больше, чем у ГАЗ‑24 – были далеко не идеальными.

А ведь РАФ‑2203 стал работать и маршрутным такси – на что его абсолютно не рассчитывали. Завод в Елгаве специальных маршруток не делал – планировку салона меняли сами автохозяйства и таксопарки. Жизнь этих машин была очень тяжелой и напряженной. А испытатели РАФа ворчали: использовать РАФ в качестве маршрутки всё равно, что опылять поля с реактивного лайнера. Но аналогов у рижского микроавтобуса в СССР не было – ульяновская «буханка» все-таки совсем иная песня.

Доступ к двигателю ЗМЗ‑402 мощностью 100 л. с. – прекрасный.
Доступ к двигателю ЗМЗ‑402 мощностью 100 л. с. – прекрасный.

РАФ‑2203-01: хорошо забытое новое

Изначально РАФ‑2203 задумывали туристической машиной: отвезти на экскурсию или от аэропорта к гостинице небольшую группу путешественников. Даже в службе скорой помощи (в некоторые годы до 40% машин выпускали именно в санитарной комплектации – РАФ‑22031), автомобилям было полегче, чем в такси. Как и тем машинам, что работали на государственных предприятиях.

Хорошо помню, насколько часто приходилось ремонтировать РАФ, служивший круглосуточной дежурной машиной на предприятии, где я работал в конце 70‑х годов. Регулярно возились и с подвеской, и с тормозами. А поскольку запчастей катастрофически не хватало, их стали снимать со второго, «недежурного» микроавтобуса. Его в итоге, как тогда выражались, «поставили к забору» – временно, но очень надолго. Приведение «отзаборных» машин в порядок вполне справедливо принято было называть уже «восстановлением».

МАК-МИРОН

Новую переднюю подвеску для РАФ‑22038 разработал инженер НАМИ Владимир Андреевич Миронов. Он создал простую и надежную конструкцию с направляющим аппаратом из двух вставленных одна в другую труб и амортизаторами, упирающимися верхними концами в кузов – некое упрощенное подобие схемы McPherson.

Однако пригодных для микроавтобуса стоек подвески в СССР не было. Делать их специально для относительно небольшого завода никто не брался. В Латвии подвеску, разработанную Мироновым, разумеется, прозвали Мак-Мирон.

Как лучше и как всегда

Никто лучше инженеров и испытателей латвийского завода не знал недостатки модели 2203. И уже в 80‑х годах в Риге начали создание обновленного РАФ‑22038. Машина получила новые бамперы, указатели поворотов, передние двери без форточек, панель приборов, руль. Усовершенствовали системы отопления и вентиляции.

Но главное: сделали новую переднюю подвеску и тормоза. Подвеску, напоминающую стойки McPherson, разработали в НАМИ. Передние дисковые тормоза оснастили двумя суппортами от Нивы ВАЗ‑21213 на каждое колесо.

Под передним капотом – бачок омывателя лобового стекла, бачки привода сцепления и тормозов.
Доступ к механизму стеклоочистителей и звуковым сигналам очень удобный.

Всё это тщательно испытывали, доводили, опять испытывали и, в общем, довели до ума. Но тормоза от Нивы взять было негде – их выпускали в ограниченном объеме. И для выпуска деталей оригинальной подвески нужны были производственные мощности, создавать которые для относительно небольшого объема производства – до 18 тысяч микроавтобусов в год – никто не хотел. А сам РАФ, по сути, делал только кузова и собирал машины.

Усилитель тормозов стоит поперечно.
Усилитель тормозов стоит поперечно.

В общем, как часто бывало, главные составляющие задуманной модернизации отложили, а в производство пошел РАФ‑22038–02 с минимальными изменениями. Вариант, который так и хочется называть «минус ноль два», должен был стать временным, а стал последним серийным.

RAF ЛИТОВСКИЙ И ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Во времена расцвета российского тюнинга в 90‑х годах некоторые ателье заинтересовались и латвийскими микроавтобусами. Нижегородская фирма «Сорола» (Совместное Российско-Латвийское предприятие) делала так называемые люкс-купе с улучшенной отделкой и иной планировкой салона.

Литовское ателье Service-RAF строило машины с пластиковыми деталями кузова: люксовый автобус и даже пикап с двойной кабиной. Существовал и прототип школьного автобуса с удлиненной базой.

РАФ литовской фирмы Service-RAF.

Ходовая часть

Чего у РАФ‑22038-02 не отнять, так это плавности хода. Даже с тремя ездоками машина идет мягко и комфортно, что для микроавтобуса очень важно. Но по управляемости автомобиль похож на Волгу, только еще и высокую, и тяжелую. Резкие маневры – не его стихия. Впрочем, он ведь, пусть и микро-, но автобус, а к ним отношение особое.

В машине использовали приборы Москвича‑2140.
Управление светом, отоплением и вентиляцией скомпоновано удачно.
Интерьер РАФ‑22038 обновили. Появились иные руль, панель приборов, «поднос» на крышке двигателя.
Интерьер РАФ‑22038 обновили. Появились иные руль, панель приборов, «поднос» на крышке двигателя.

Сидя за рулем, порой задумываешься, что перед водителем и передним пассажиром лишь огромное ветровое стекло и тонкая стенка передней панели. Современные автобусы сделаны в общем-то по той же схеме. Пассивная безопасность таких машин определяется, в основном, здравым смыслом и профессионализмом водителя.

Обзорность в латвийском микроавтобусе – прекрасная. А у этой модели еще и нормальные задние зеркала, характерные именно для версии 22038.

Замок зажигания, как и в Волге, угрожает коленям водителя.
Рычаг коробки передач расположен необычно, но пользоваться им удобно.

Гармония «гармошки»: интересные факты о «хвостатом» автобусе

Модернизированного 100‑сильного заволжского мотора машине хватает. А по меркам 70–80‑х годов РАФ был довольно резвым автомобилем – если, конечно, не был загружен «под завязку». Рычаг коробки передач, расположенный справа-сзади, проблем не вызывает. Мне он всегда казался даже удобным. Кстати, оригинальная крышка коробки – одна из немногих деталей, помимо кузова, изготавливавшихся в Латвии.

Ехать быстрее 100–110 км/ч даже на пустом шоссе не хочется. И дело не в необходимости корректировать траекторию машины – больше достает шум двигателя, вольготно расположившегося между водителем и передним пассажиром. Чтобы разговаривать, приходиться повышать голос. Рижские испытатели рассказывали, что на кожухи двигателей машин, на которых ездили в дальние пробеги, клеили самодельную шумоизоляцию.

Салон этой машины перепланировали, уменьшив число сидений.
Места для багажа немного.

Советский автомобиль, о котором мечтали все семейные водители – ретротест полсотни лет спустя

Но в реалиях, в которых жил РАФ, в таком расположении мотора достоинств было не меньше, чем недостатков. Обслуживать карбюратор и прерыватель, менять свечи и масляный фильтр, даже регулировать клапаны можно под крышей, да еще и в тепле.

Тормоза на модели «минус ноль два» все-таки модернизировали. Дисковых она, правда, так и не дождалась, но вместо двух гидровакуумных, далеко не самых совершенных, да еще и расположенных на РАФ‑2203 под днищем, усилителей от ГАЗ‑24, поставили один – такой же, как на автомобилях УАЗ. Пристроили его поперек спереди, под маленьким капотом.

Вентилятор отопления стоит в ногах переднего пассажира.
Штатный домкрат такой же, как у Волги.

Но главной проблемы новый узел так и не решил. Сотрудники завода полушутя-полусерьезно рассказывали, как старательно притирали колодки к барабанам перед периодическими контрольными испытаниями на полигоне. Не каждый серийный РАФ без подготовки укладывался по тормозному пути даже в достаточно демократичные советские нормы. Тут, опять же, нужен здравый смысл водителя. Впрочем, он ведь и в поездках на других автомобилях никогда не мешает.

ПЕРВЫЕ ПОСЛЕДНИЕ

РАФ‑22038-02 серийно выпускали с начала 90‑х годов. Их оснащали заволжскими двигателями рабочим объемом 2,45 л и мощностью 100 л. с.

На базе микроавтобуса делали высокие санитарные РАФ‑2914, аналоги машин, которые на основе РАФ‑2203 строила финская фирма Tamro. Выпускали также бортовые грузовики с одинарной – РАФ‑33111 и двойной – РАФ‑3311 кабинами, рассчитанные на 750–800 кг груза.

Французская фирма Labbe построила на узлах РАФ‑22038-02 инкассаторский фургон – первый подобный автомобиль в СССР. Правда, собрали всего 62 машины.

РАФ‑2914
РАФ‑33111
РАФ‑3311
Инкассаторский РАФ-Labbe

Минусы на плюсы

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РАФ, с которым мы общаемся, – поздний, 1995 года. В это, совсем уже иное для страны время, микроавтобус вдруг стал иностранным, что не пошло на пользу ни заводу, ни потребителям. РАФ с большим трудом получал комплектующие из-за границы (из России), а потребители теперь сравнивали эту «иномарку» с другими. А даже после модернизации у латвийского микроавтобуса торчали «уши» семидесятых годов.

К тому же в России началась эра ГАЗели – она, конечно, более грузовая, чем РАФ, с жесткой подвеской, в определенной мере – грубоватая. Но нижегородская машина была своей, дешевой и обеспеченной любыми запчастями.

Этот РАФ несколько лет работал в Шереметьево.
Этот РАФ несколько лет работал в Шереметьево.
Зеркала микроавтобуса – вполне удобные.
Лючок бензобака без замка, фонари – оригинальные.

Совсем скоро после выпуска этого автомобиля «временный» и последний серийный РАФ‑22038-02, вернее уже RAF, ушел в историю. Завод прекратил существование. Но машины, оказавшиеся в личной собственности, служили владельцам еще много лет, а кое-где встречаются и сейчас.

Автомобилю, с которым мне уже пора прощаться, несколько раз повезло. Сначала он служил в аэропорту Шереметьево в довольно щадящих условиях. Потом он попал в заботливые руки. А поэтому мне тоже повезло: сел за руль этого «минус ноль второго» и вспомнил, как всё это было.

Благодарим за предоставленный автомобиль Ивана Волжанина.

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Фото:Константин Якубов
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19.07.2024
Фото:Константин Якубов
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