Самый престижный советский автомобиль 1970-х: почему его не оценили на Западе

Эксперт «За рулем» сравнил конструкцию Волги ГАЗ‑24 и ее зарубежных аналогов

Важное автомобильное событие в СССР конца 1960‑х годов – появление Волги ГАЗ‑24, сменившей откровенно устаревший ГАЗ‑21.

Производство ГАЗ‑24 начали в 1968 году, а полностью предыдущую модель она вытеснила с конвейера летом 1970‑го. В эти пару лет в мире появилось несколько новинок аналогичного класса. Среди них были и эпохальные модели, разошедшиеся потом миллионными тиражами, и автомобили, не снискавшие большого успеха.

Интересно сравнить, как с точки зрения инженерии выглядела новая Волга на фоне самых свежих на тот момент аналогов.

Волга ГАЗ‑24

Волга ГАЗ‑24 – солидный по европейским меркам седан с несущим кузовом и, как многие аналоги тех лет, – классической компоновки. Советская машина – одна из самых солидных в классе: длина – 4760 мм, база – 2800 мм. Снаряженная масса – 1420 кг. Помимо седана с 1972 года выпускали универсал ГАЗ‑24–02.

Двигатель Волги ГАЗ‑24 – с нижним распредвалом, четырехцилиндровый, рабочим объемом 2,45 л. Степень сжатия – 8,2. Мощность – 95 л. с. при 4500 об/мин. Выпускали модификацию со степенью сжатия 6,7 и мощностью 86 л. с. при 4500 об/мин. Малыми сериями делали машины с мотором V8 рабочим объемом 5,53 л. ГАЗ‑24 оснащали новой механической четырехступенчатой, полностью синхронизированной коробкой передач. Аналогичные по конструкции коробки стояли и на базовых версиях Мерседеса, Peugeot и AMC. Американский автомобиль можно было купить и с трехступенчатой механикой, а на Peugeot по заказу устанавливали пятиступенчатую механическую коробку.

Шасси ГАЗ‑24, по сравнению с ГАЗ‑21, принципиально не изменили. Передняя подвеска – независимая пружинная, шкворневая, на поперечных рычагах. Задняя подвеска – на продольных рессорах. Такая конструкция была традиционной еще с начала 1950‑х годов. Тормоза ГАЗ‑24 модернизировали, установив гидровакуумный усилитель. Однако все механизмы остались барабанными – как на ГАЗ‑21.

AMC Hornet

AMC Hornet – редкий для США компактный, по американским меркам, автомобиль длиной 4553 мм, с базой 2743 мм. Снаряженная масса четырехдверного базового седана – и единственного среди аналогов рамного – всего 1285 кг. Производили двух- и четырехдверные седаны, трехдверный хэтчбек и пятидверный универсал.

Самый большой по объему мотор был, конечно, на американском AMC Hornet. Базовая рядная «шестерка» при объеме 3,3 л и степени сжатия 8,5 выдавала 128 л. с. при 4400 об/мин. Автомобиль оснащали и шестицилиндровыми двигателями 3,8–4,6 л, а также моторами V8 объемом 5 и 5,9 л.

Подвески AMC Hornet – традиционные для американских моделей тех лет. Передняя – независимая, пружинная, но уже не на шкворнях, а на шаровых опорах. Особенность конструкции – причудливый по форме стабилизатор. Передние тормоза – дисковые. Задняя подвеска Hornet – ­зависимая, с жестким мостом, но пружинная. Тормоза сзади – барабанные.

Mercedes-Benz семейства W114/W115

Mercedes-Benz семейства W114/W115 – громкая новинка 1968 года. Базовый седан Mercedes-Benz 200 длиной 4680 мм и с колесной базой 2750 мм имел снаряженную массу 1360 кг. Серийно выпускали также двухдверное купе и удлиненный седан. Сторонние фирмы в небольших количествах делали универсалы.

Базовый Mercedes-Benz 200 оснащали четырехцилиндровым двигателем с верхним распредвалом. При объеме 2 литра и степени сжатия 9,0 мотор, как и на Волге, развивал 95 л. с. при 4800 об/мин. На семейства W114 и W115 ставили широкую гамму шести- и четырехцилиндровых двигателей. Бензиновые – ­объемом от 2 до 2,8 л, дизельные – от 2 до 3 литров. Mercedes-Benz W114/W115 имел полностью независимую пружинную подвеску и дисковые тормоза на всех колесах с вакуумным усилителем.

Peugeot 504

Peugeot 504 – самый компактный и самый легкий автомобиль среди аналогов: снаряженная масса – 1240 кг. Длина – 4486 мм, база – 2740 мм. Выпускали седан, универсал, купе и кабриолет.

На базовый Peugeot 504 ставили самый слабый среди аналогов мотор – нижневальный, 1,8‑литровый со степенью сжатия 8,3. Он выдавал всего 73 л. с. при 5500 об/мин. Вскоре базовым стал 2‑литровый 93‑сильный двигатель. За всё время производства на Peugeot 504 устанавливали бензиновые агрегаты объемом до 2,7 л и дизели объемом 2–2,3 л. Peugeot 504 оснастили передней подвеской McPherson и задней независимой пружинной. Все тормозные механизмы – дисковые, с вакуумным усилителем.

FIAT 130

FIAT 130 – флагман итальянского концерна: длина 4750 мм, колесная база – 2720 мм. Среди ровесников FIAT – самый тяжелый. Снаряженная масса – 1550 кг.

Самый продвинутый и мощный двигатель в этом классе ставили на FIAT 130. Мотор V6 имел по два распредвала в каждой головке. Рабочий объем 2,9 л. При степени сжатия 8,3 двигатель развивал 140 л. с. при 3200 об/мин. Позднее на автомобиль ставили также мотор V6 объемом 3,2 л. Для всех автомобилей предлагали уже и автоматические коробки. На Peugeot 504, FIAT 130 и AMC Hornet – трехступенчатые. Причем на итальянской и американской машинах автоматы были базовой комплектацией. Пятиступенчатую механику на FIAT 130 устанавливали в качестве опции. Мерседесы оснащали четырехступенчатым автоматом.

У Фиата 130 передняя подвеска оригинальная – независимая, на продольных торсионах. Задняя – тоже независимая, пружинная. Дисковые тормоза на всех колесах.

По местному времени

По основным параметрам – мощности, моменту и даже динамике Волга ГАЗ‑24 стояла на уровне базовых зарубежных аналогов. Однако шасси – подвески и особенно тормоза, сделанные в духе американской школы 1950‑х годов, европейским стандартам этого класса уже не соответствовали.

Для СССР ГАЗ‑24 стал, конечно, прогрессивной конструкцией, но экспорт, о котором поначалу думали всерьез, оказался мизерным. Подобно заокеанскому AMC Hornet, ГАЗ‑24 был автомобилем, в основном, внутреннего потребления. Зато на родине стал очень престижным и востребованным.

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