Ударник труда: советский трактор-тяжеловес

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«За рулем» рассказал об особенностях трактора Т-330

Советский автомонстр: колеса шире метра и расход 250 литров на сотню

Модель Т330 – это не очередной терминатор, а мощный трактор, выпускающийся аж с 1975 года. Компоновка необычная: кабина расположена спереди, почти над краем отвала. Это улучшило машинисту обзор бульдозерного оборудования. А вот двигатель с воздушным охлаждением мощностью 330 л. с. находится посередке.

Трактор Т-330
Трактор Т-330
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Коробка передач трактора обеспечивает независимый привод каждой гусеницы с возможностью ее реверсирования, что позволяет разворачиваться в стесненных условиях. Масса богатыря – 42 тонны.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что существовали миноискатели на базе УАЗ-469?

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Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 12
28.07.2024
Фото:Wikimedia
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