Ударник труда: советский трактор-тяжеловес

«За рулем» рассказал об особенностях трактора Т-330

Модель Т‑330 – это не очередной терминатор, а мощный трактор, выпускающийся аж с 1975 года. Компоновка необычная: кабина расположена спереди, почти над краем отвала. Это улучшило машинисту обзор бульдозерного оборудования. А вот двигатель с воздушным охлаждением мощностью 330 л. с. находится посередке.

Трактор Т-330

Коробка передач трактора обеспечивает независимый привод каждой гусеницы с возможностью ее реверсирования, что позволяет разворачиваться в стесненных условиях. Масса богатыря – 42 тонны.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что существовали миноискатели на базе УАЗ-469?

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