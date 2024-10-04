Россия за трезвость: сдал пьяного водителя – получи 5000 рублей!

Новый способ борьбы с пьянством за рулем поддержали еще два региона РФ

В июле власти Амурской области начали материально поощрять граждан, уведомивших о пьяном водителе на дороге. В августе инициативу поддержал Пермский край.

Запустили схожие акции во многих иных регионах.

Как это работает

Жители Амурской области получат 5000 рублей, если нарушитель, о котором доложили правоохранительным органам, попался впервые (административная ответственность), и 7000 рублей, если он сел пьяным за руль повторно (уголовная ответственность).

Сообщить о нарушителе следует в полицию – не обязательно в профильную службу ДПС, можно по стандартным телефонам 02 или 112.

Сообщить следует госномер автомобиля нарушителя, а по мере возможности – марку, модель, цвет, приметы и отличительные особенности нарушителя. Где был замечен автомобиль, в каком направлении двигался.

А затем по телефону или электронной почте обратиться в ГКУ Управление автомобильных дорог Амурской области за получением премии. Право на выплату имеют жители региона старше 18 лет. Нарушитель должен быть зафиксирован в границах региона. Если об одном и том же нарушителе сообщили несколько человек, премию дадут только тому, кто сообщил первым. Пять дней выделено для проверки информации. Если всё верно и нарушитель пойман, то деньги приходят в течение десяти дней.

Пермский край установил премию в 5000 рублей без каких-либо градаций. На нее может рассчитывать любой совершеннолетний гражданин, сообщивший о пьяном водителе в специально созданном чат-боте пермской Госавтоинспекции на платформе Telegram.

НАСКОЛЬКО ОПАСЕН ПЬЯНЫЙ? Убедительный ответ дает статистика за 2023 год. Доля нетрезвых водителей в ДТП с погибшими и пострадавшими – 10,5%. То есть в каждом десятом ДТП участвовали пьяные. В 9 из 10 этих ДТП виновны именно они. И на их счету 23,5% от всех смертельных исходов на дороге. В некоторых регионах – в полтора-два раза больше. Тяжесть последствий в «пьяных» ДТП в два раза выше средней по стране. Ровно в трети случаев нетрезвые участники ДТП – «лишенцы», у которых отсутствует право управления транспортным средством. За это полагается уголовная ответственность.

Эффективность

По Пермскому краю данных пока нет. А Приамурье отчиталось за первую неделю действия новой схемы. Сотрудники ГАИ выявили 94 водителей с признаками опьянения, пятерых из них – по прямым сообщениям граждан. Все были успешно отловлены, составлено пять протоколов об административном правонарушении.

Доля невелика – может, потому, что пока не все сознательные граждане включились в процесс. Дальше, видимо, будет больше.

Многие сочтут это «стукачеством». Но вообще речь о гражданском долге и самозащите. Те, кого беспокоит безопасность своя и окружающих, и раньше сообщали о пьяном на дороге – бесплатно. Он – потенциальный преступник, о чем сам иногда не ведает. В каких-то случаях таким способом мы спасем жизнь и ему – если его остановят до того, как он что-то натворит.

Для справки: в Приамурье (750 тысяч населения) за год ловят около 3000 пьяных водителей, в Пермском крае (2,5 млн) – свыше 12 000.

А поводом для запуска нового механизма в Амурской области стала резонансная авария в июне – когда минивэн вылетел в толпу на тротуар. По вине пьяного водителя погибли пять человек, в том числе трое детей. Регион также подготовил предложения об ужесточении наказаний и десятикратном увеличении штрафов за пьяную езду – будут рассматривать на федеральном уровне.

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