Как испытывают российские автомобили: экскурсия по НАМИ

«За рулем» выяснил, какие специалисты востребованы в автоотрасли России

Подумать только: НАМИ, или Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт, появился больше ста лет назад! За это время в его стенах работало множество отцов нашего автомобилестроения – и родилось немало интересных машин, многие из которых позже стали серийными.

Сейчас НАМИ переживает вторую молодость. И не только благодаря тому, что стал домом для проекта AURUS – но и потому, что сюда как никогда притягивают молодых инженеров. Потребность в новых специалистах сегодня очень высока. Мы поговорили с некоторыми из них: узнали, откуда они пришли и чем занимаются сейчас.

Готовь кадры смолоду

Как говорит заместитель генерального директора по науке ФГУП «НАМИ» Гиви Гурамович Надарейшвили, сейчас очень важно привлекать молодых инженеров еще на стадии учебы, для чего НАМИ сотрудничает с ведущими автомобильными вузами России. Вот что он нам ­рассказал.

По словам заместителя генерального директора по науке ФГУП «НАМИ» Гиви Гурамовича Надарейшвили, успехом НАМИ можно считать не только систему привлечения студентов. Впервые за 15 лет НАМИ одобрили заявки в конкурсе Российского научного фонда.

– Автомобильных университетов у нас в принципе немного. Конечно, главный костяк составляют МАДИ, МГТУ имени Баумана и Политехнический университет, в который вошел бывший МАМИ. При этом работаем с УрФУ, ЮРГУ и другими вузами по имеющимся у них компетенциям.

Также очень тесно работаем с Губкинским университетом (Российский государственный университет нефти и газа). Благодаря импортозамещению сейчас есть острая потребность в химиках в области горюче-смазочных материалов (ГСМ). У губкинцев большие познания в этой сфере, а НАМИ дает возможности проводить полноценные испытания.

Началось и успешное сотрудничество с Университетом Транспорта (РУТ МИИТ).

Cамая тесная работа ведется именно с автомобильными университетами. В первую очередь с Бауманским университетом, где недавно открыли новые современные инженерные центры. У них очень сильные кафедры энергоустановок и колесных, гусеничных машин. С ними отличный контакт в плане научной деятельности, но вот привлечь выпускников в НАМИ немного сложнее: лучших специалистов они стараются оставлять себе.

С МАДИ ситуация ровно противоположная. Оснащенность лабораторий и возможности исследований там чуть ниже, чем в МГТУ. Зато с точки зрения привлечения молодых кадров ситуация интереснее. Мы сотрудничаем с автомобильной кафедрой и кафедрой двигателей. Качество их молодых специалистов очень высоко уже на стадии выпуска.

С Политехом мы в первую очередь работаем с кафедрой энергоустановок и с кафедрой автомобильного дизайна. Работаем очень тесно. Только практику в этом году у нас прошли более 500 студентов.

Виктор Кулагин знает, как научить хорошим дорожным манерам любое транспортное средство.

Современные программы моделирования позволяют экономить много времени на дорожных испытаниях. Еще на стадии проекта, за монитором, Виктор Кулагин может задать базовые настройки шасси. Благо сложные системы моделирования позволяют оценить все силы, действующие на автомобиль в любом повороте на любой скорости.

Виктор пришел в НАМИ шесть лет назад, сразу после учебы в московском Политехе. Сейчас он ведущий инженер-конструктор управления MBS-моделирования. Что это значит? В переводе с английского «multi body system» – это многозвенная система. То есть автомобиль. С помощью компьютерного моделирования инженеры могут задать и «обкатать» настройки управляемости, устойчивости и плавности хода еще до начала полноценных дорожных испытаний.

Специалист исследует и моделирует как отдельные элементы, так и шасси целиком. Виктору доводилось рассчитывать не только «классические» автомобили, но и многоколесную спецтехнику. По его словам, второе как вызов куда интереснее для инженера.

Особенно было любопытно рассчитывать полноуправляемый автопоезд. Это по-настоящему интересная инженерная задача, по ходу решения которой Виктору приходилось проектировать дополнительные системы – в том числе механизм блокировки сцепного устройства, чтобы добиться максимальной устойчивости при торможении.

Виктор заметил, что хочет чаще присутствовать при реальных испытаниях. Это нужно для обратной связи и лучшего понимания своих задач.

Никита Микерин понимает, как важно правильное питание для любого типа двигателя.

В задачи Никиты Микерина входит проектирование топливных систем – как бензиновых (в том числе и для Ауруса), так и дизельных.

Никита пришел в НАМИ в отдел топливных систем семь лет назад, после учебы в МАДИ. А два года назад возглавил этот отдел. Под его началом трудится еще шесть инженеров, но рук категорически не хватает. Высококвалифицированных кадров по-прежнему дефицит.

Отдел занимается как разработкой топливных систем для легковых автомобилей – в первую очередь марки AURUS – так и проектированием топливной аппаратуры для специальной техники.

Начинается всё с компьютерного моделирования, а потом каждый проект уже воплощается в металле для стендовых испытаний. Изготовление часто отводится специализированным смежникам.

Сергей Ширнин не даст замерзнуть или сгореть на работе любым системам автомобиля.

Молодой инженер-исследователь Сергей Ширнин одинаково много работает как за монитором, так и с реальными стендами и климатическими камерами – дабы оценить работоспособность электроники и не только в любых климатических условиях.

Сергей работает в НАМИ инженером-исследователем в Лаборатории климатических, гидравлических и пневматических исследований компонентов. Как и Никита, 24‑летний инженер – выпускник МАДИ. В первую очередь он занимается исследованиями компонентов систем охлаждения. Для этого ему даже пришлось модернизировать гидравлический стенд. По итогам работы Сергея производителям компонентов отправляются претензии для внесения изменений.

Также Сергей занимается исследованиями по влиянию температуры и влажности на работу пневматической подвески, электроники, систем кондиционирования. Важность таких исследований и испытаний тяжело переоценить, ведь сложная электроника в разных погодных условиях может вести себя совершенно по-разному.

Еще одним интересным проектом, в котором участвовал Сергей, стал алкозамок – устройство, которое не даст запустить автомобиль человеку в состоянии алкогольного опьянения. Невероятно актуальная вещь для пассажирских перевозок и каршеринга!

Чем живет сегодня Формула Студент, рассказано тут.