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90 сил, гидроавтомат, клиренс 166 мм — новый бюджетник уже в России

«За рулем» рассказал про плюсы и минусы Chevrolet Onix за 1,8 млн рублей

И дилерам, и покупателям по-прежнему интересны многие модели Hyundai и Kia, Toyota, Mitsubishi и Mazda, Skoda и Volkswagen, а также весь немецкий премиум. А вот новые Опели отсутствуют совсем. Сложно отыскать в салонах Ford или Renault – их меньше, чем Феррари и Роллс-Ройсов.

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При этом Ford представлен, в основном, дорогими моделями – F-150, Bronco, Mustang, Ranger. Дешевые модели дилерам не по душе. Нервной логистики и возни с документами столько же, а маржа – меньше.

Банальный Renault Logan стоил бы сейчас порядка 2 млн рублей. И как его сбыть, если за эти же деньги есть китайские кроссоверы? А потому одним из самых недорогих предложений осени оказался Chevrolet Onix. О нем и расскажем.

Chevrolet Onix

Бюджетный седан Chevrolet Onix по своим размерам конкурирует с Ладой Вестой. Клиренс неплохой – заявлено 166 мм. Цена – в диапазоне 1,8-2,3 млн рублей.
Бюджетный седан Chevrolet Onix по своим размерам конкурирует с Ладой Вестой. Клиренс неплохой – заявлено 166 мм. Цена – в диапазоне 1,8-2,3 млн рублей.

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Chevrolet Onix разработан для китайского и латиноамериканского рынков, а с конца 2022 года выпускается в Узбекистане на UzAuto Motors. Оттуда и попадает к нам, видимо, через промежуточный Казахстан, где продается официально.

В салонах засветились модификации с двигателями 1.2 мощностью 90 л.с., с механической пятиступенчатой коробкой, а также 132-сильные версии (с мотором того же объема) с гидроавтоматом.

Салон Chevrolet Onix
Салон Chevrolet Onix

Оба двигателя трехцилиндровые. Первый – атмосферник с распределенным впрыском. Второй – турбо с прямым впрыском. Ресурс их примерно равный – в пределах 220-250 тысяч км. Но совершенно точно наддувный вариант более хлопотный: проблемы с ним начнутся раньше, а бензин, скорее всего, требуется АИ-98.

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Автомат семейства 6T30/6T40 после множества модернизаций стал более надежным – на 150-200 тысяч км ресурса вполне можно рассчитывать.

В остальном это простой по конструкции седан, хотя и недурно оснащенный. В турбо-версии Chevrolet Onix оснащается 8-дюймовым дисплеем, круиз-контролем, камерой заднего вида и датчиками парковки, запуском двигателя с кнопки и не только этими системами.

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Зиновьев Сергей
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 109835
08.11.2024 
Фото:Chevrolet
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